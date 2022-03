ASU men vs. La.-Monroe

WHAT Sun Belt Conference tournament first round

WHEN 5 p.m. Central today

WHERE Pensacola Bay Center, Pensacola, Fla.

RECORDS ASU 17-10; ULM 13-17

SERIES ASU leads 44-31

TV None

RADIO KFIN-FM, 107.9, in Jonesboro

INTERNET ESPN-Plus

PROBABLE STARTING LINEUPS

ARKANSAS STATE

POS. NAME, HT, YRPPGRPG

G Caleb Fields, 6-0, Jr.7.43.7

G Desi Sills, 6-2, Sr.12.83.4

G Marquis Eaton, 6-2, Sr.11.72.8

F Norchad Omier, 6-7, So.17.212.0

F Keyon Wesley, 6-9, Jr.4.43.5

COACH Mike Balado (68-79 in fifth season at Arkansas State and overall)

LOUISIANA-MONROE

POS NAME, HT, YRPPGRPG

G Elijah Gonzales, 5-11, Jr.7.14.0

G Koreem Ozier, 6-1, Jr.11.34.2

G Andre Jones, 6-1, Sr.15.33.7

F Russell Harrison, 6-7, Sr.13.05.7

F Thomas Howell, 6-8, Fr.8.14.0

COACH Keith Richard (141-230 in 12th season at ULM, 291-347 in 21st season overall)

TEAM COMPARISON

ASUULM

70.8Points for72.3

67.9Points against74.1

1.4Rebound margin-4.3

0.1Turnover margin1.4

45.4FG pct.45.2

31.13-pt pct.33.3

74.1FT pct.72.5

-- Mitchell Gladstone