UALR men vs. South Alabama

WHAT Sun Belt Conference Tournament first round

WHEN 2 p.m. Central

WHERE Pensacola Bay Center, Pensacola, Fla.

RECORDS UALR 8-18; South Alabama 19-10

SERIES South Alabama leads 31-23

TV None

RADIO KBZU-FM, 106.7, in Little Rock

INTERNET ESPN-Plus

PROBABLE STARTING LINEUPS

UALR

POS. NAME, HT, YRPPGRPG

F Nikola Maric, 6-10, Sr.13.15.9

F Myron Gardner 6-6, Jr.10.16.1

G Jordan Jefferson, 6-2, Fr.7.61.8

G D.J. Smith, 6-0, Fr.6.82.5

G Jovan Stulic 6-5, Jr.7.72.8

COACH Darrell Walker (50-64 in fourth season at UALR, 96-82 in sixth season overall)

SOUTH ALABAMA

POS. NAME, HT, YRPPGRPG

G Charles Manning Jr., 6-4, Sr.15.73.8

F Javon Franklin, 6-7, Sr.11.27.5

F Kayo Goncalves, 6-8, Sr.7.44.1

F Lance Thomas, 6-9, Sr.3.01.9

F Diante Smith 6-6, Jr.7.44.0

COACH Richie Riley (73-49 in fourth season at South Alabama and 108-77 in sixth season overall)

TEAM COMPARISON

UALRSouth Alabama

66.6Points for71.4

73.3Points against62.8

-4.0Rebound margin-0.1

0.6Turnover margin2.2

41.8FG pct.45.7

32.43-pt pct.33.7

73.0FT pct.70.0

-- Mitchell Gladstone