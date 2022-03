UAPB women’s capsule

UAPB women at Jackson State

WHEN 5:30 p.m. Central

WHERE Lee E. Williams Athletic and Assembly Center, Jackson, Miss.

RECORDS UAPB 12-14, 8-8 SWAC; Jackson State 18-6, 16-0 SWAC

SERIES Jackson State leads 15-6

TV None

RADIO KPBA-FM, 99.3, in Pine Bluff

INTERNET uapblionsroar.com

PROBABLE STARTING LINEUPS

UAPB

POS. NAME, HT, YRPPGRPG

G Zaay Green, 6-2, Jr.16.37.6

G Joyce Kennerson, 5-4, Sr.10.23.0

G Sade Hudson, 5-8, Sr.10.12.4

G Takaylyn Busby, 5-10, So.5.72.1

C Maya Peat, 6-6, So.7.57.2

COACH Dawn Thornton (22-54 in three seasons at UAPB and 65-116 in seven seasons overall)

Jackson State

POS. NAME, HT, YRPPGRPG

C A. Williams-Holliday, 6-4, Sr.19.511.7

F LaMiracle Sims, 6-1, Sr.3.94.8

G Dayzsha Rogan, 5-4, Sr.13.93.0

G Keshuna Luckett, 5-6, Jr.8.32.9

G Ti'lan Boler, 5-11, So.5.83.2

COACH Tomekia Reed (73-36 in four seasons at Jackson State and overall)

TEAM COMPARISON

UAPBJackson State

68.9Points for78.4

68.4Points against61.7

1.6Rebound margin12.3

0.7Turnover margin0.2

39.3FG pct.44.4

28.53-pt pct.29.8

69.2FT pct.69.7

CHALK TALK Tigers center Ameshya Williams-Holliday is tops in the SWAC in scoring, rebounding blocks.

-- Erick Taylor