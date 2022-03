TODAY’S GAME

UALR women vs. Appalachian State

WHAT Sun Belt Conference Tournament WHEN 2 p.m. Central WHERE Pensacola Bay Center, Pensacola, Fla. RECORDS UALR 16-9; Appalachian State 14-11 SERIES UALR leads series 14-1 TV None RADIO KARN-AM, 920, in Little Rock INTERNET ESPN-Plus

PROBABLE STARTING LINEUPS

UALR POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Raziya Potter, 5-9, So. 11.3 2.1 G Mayra Caicedo, 5-3, Sr. 7.7 3.6 F Dariel Johnson, 6-1, Sr. 7.4 7.4 F Sali Kourouma, 6-2, Jr. 17.7 5.8 F Angelique Francis, 5-11, Jr. 4.6 5.6 COACH Joe Foley (376-213 in 19th season at UALR, 832-294 in 35th season overall) APPALACHIAN STATE POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Faith Alston, 5-7, So. 9.3 2.8 G Janay Sanders, 5-11, Jr. 12.2 2.8 G Brooke Bigott, 5-10, Sr. 4.4 3.0 F Michaela Porter, 6-0, Sr. 12.8 6.6 F Alexia Allesch, 6-1, Sr. 13.7 9.6 COACH Angel Elderkin (106-134 in eighth season at Appalachian State and overall)

TEAM COMPARISON

UALR Appalachian State 60.6 Points for 69.1 57.3 Points against 67.8 +1.0 Rebound margin -3.1 +1.7 Turnover margin +0.2 40.4 FG pct. 40.4 28.7 3-pt pct. 28.2 65.8 FT pct. 63.5

— Mitchell Gladstone