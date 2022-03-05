NASCAR Xfinity Schedule

NASCAR Xfinity SERIES Schedule
TODAY Alsco Uniforms 300, Las Vegas
March 12 United Rentals 200, Avondale, Ariz.
March 19 Nalley Cars 250, Hampton, Ga.
March 26 Pit Boss 250, Austin, Texas
April 2 ToyotaCare 250, Richmond, Va.
April 8 Call 811 Before You Dig 250, Ridgeway, Va.
April 23 Ag-Pro 300, Talladega, Ala.
April 30 NASCAR Xfinity Series Race at Dover, Dover, Del.
May 7 NASCAR Xfinity Series Race at Darlington, Darlington, S.C.
May 21 Texas 250, Fort Worth
May 28 Alsco Uniforms 300, Concord, N.C.
June 4 NASCAR Xfinity Series Race at Portland, Portland, Ore.
June 25 Tennessee Lottery 250, Lebanon, Tenn.
July 2 Henry 180, Elkhart Lake, Wis.
July 9 Alsco Uniforms 250, Hampton, Ga.
July 16 NASCAR Xfinity Series at New Hampshire, Loudon, N.H.
July 23 NASCAR Xfinity Series Race at Pocono, Long Pond, Pa.
July 30 Pennzoil 150 at The Brickyard, Speedway, Ind.
Aug. 6 NASCAR Xfinity Series at Michigan, Brooklyn, Mich.
Aug. 20 NASCAR Xfinity Series Race at Watkins Glen, Watkins Glen, N.Y.
Aug. 26 Wawa 250 Powered by Coca-Cola, Daytona Beach, Fla.
Sept. 3 Sport Clips Haircuts VFW Help A Hero 200, Darlington, S.C.