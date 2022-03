Candidate filings

The following candidates have filed for office for the party primaries in the Northwest Arkansas Democrat-Gazette's coverage area. Filing began Feb. 22 and closed Tuesday. The same filing period applied to nonpartisan judicial and some school board races. They are lsited here as well.

The deadline to register to vote in the May 24 elections is April 25. Early voting begins May 9.

DEMOCRATIC PRIMARY

U.S. Senate

Natalie James

Jack Foster

U.S. House

District 1

Monte Hodges

District 3

Lauren Mallett-Hays

Arkansas

Attorney General

Gerhard Langguth

Jesse Gibson

Auditor

Diamond Arnold-Johnson

Governor

Jay Martin

Supha Xayprasith-Mays

James Russell III

Chris Jones

Tony Bland

Lands Commissioner

Darlene Gaines

Lieutenant Governor

Kelly Krout

Secretary of State

Joshua Price

Anna Gorman

Treasurer

Pam Whitaker

Arkansas Senate

District 27

Rebecca Ward

District 28

James Wallace

District 30

Greg Leding

District 31

Lisa Parks

Arkansas House

District 6

Markeeta Tucker

District 9

Diana Gonzales Worthen

District 10

Kate Schaffer

District 11

Reynaldo Hernandez

District 13

Jen Standerfer

District 14

Brian Eaton

District 15

Rachel Cox

District 18

Hunter Vick

Monique Jones

District 19

Richard Billingsley

Paula Irwin

District 20

Denise Garner

District 21

Nicole Clowney

District 22

David Whitaker

District 25

Caitlin Oxford

District 49

Jay Richardson

District 50

Diane Osborne

Benton County

Justice of the Peace

District 3

Stephanie Zamarron

District 4

Amy Warren

District 5

Christian May

District 7

Sarah Luhtanen

District 8

Carol Vella

District 9

Jocelyn Lampkin

Boone County

Surveyor

Charles McCutcheon

Carroll County

Assessor

Jeannie Davidson

Judge

James Rusterholz Jr.

Justice of the Peace

District 3

Laurie Farrow

District 11

John Howerton

Crawford County

Justice of the Peace

District 1

Sherry Marshall

Franklin County

Coroner

William White

Treasurer

Shelly Wilson

Justice of the Peace

District 2

Freddy Ree

District 5

Stacie Harden

Joe Powell

Johnson County

Coroner

Pam Cogan*

County Clerk

Michelle Frost

Justice of the Peace

District 1

Mike Jacobs

District 3

David Wyles

District 4

Justin Nowotny

District 6

John Payne

District 9

Larry Jones

Logan County

Circuit Clerk

Carrie Stanford

Justice of the Peace

District 2

Justin Taylor

District 4

Joyce Koch

District 10

Jeanne Andrews

District 1

Dottie Williams

Madison County

Clerk

Austin Boatright

Collector

Chera Glenn*

Surveyor

Jim Cagle*

Justice of the Peace

District 1

Jack Hudgins

District 3

Chonda Morin

District 4

Kristyn Clark

District 7

Jay Moffett

District 8

Devin Glenn

District 10

Dickie Robertson

District 11

Linda Murry

Scott County

Justice of the Peace

District 5

Tom Wagner

Sebastian County

Justice of the Peace

District 8

Valeria Robinson

District 9

Rhonda Royal

District 10

Dickie Robertson

District 11

Linda Murry

Gerry Ward

Washington County

Coroner

Roger Morris*

Judge

Charles Ward

Josh Moody

Justice of the Peace

District 1

Sarah Hampton

District 2

Roger Brooks

District 3

Justin Meeks

District 4

Aaron Howerton

Sarah Henley

District 5

Dawn Cate-Bonner

District 6

Michael Mapa

District 7

Sherry Main

Devonta Dickerson

District 8

Shawndra Washington

Kacee Hawthorne

District 9

Elizabeth Coger

District 10

Amanda Foster

District 11

Suki Highers

District 12

Evelyn Stafford

District 14

Dawn Cannon

District 15

Ash Hicks

REPUBLICAN PRIMARY

U.S. Senate

John Boozman*

Jan Morgan

U.S. House

District 1

Brandt Smith

Jody Shackelford

Rick Crawford

District 3

Neil Kumar

Steve Womack

District 4

Bruce Westerman

Arkansas

Attorney General

Tim Griffin

Leon Jones Jr.

Auditor

Dennis Milligan

Governor

Sarah Sanders

Francis Washburn

Lands Commissioner

Tommy Land*

Lieutenant Governor

Doyle Webb

Greg Bledsoe

Jason Rapert

Leslie Rutledge

Chris Bequette

Joseph Wood

Secretary of State

John Thurston*

Eddie Williams

Treasurer

Mathew Pitsch

Mark Lowery

Arkansas Senate

District 23

Scott Flippo

District 24

Missy Irvin

District 26

Gary Stubblefield

Roy Hester

District 27

Justin Boyd

Kelly Pierce

District 28

Robert Largent

Bob Ballinger

Ted Walker

Keith Slape

Bryan King

District 29

Jim Petty

Warren Robertson

District 31

Clint Penzo

Andrew Thompson

Paul Colvin

District 32

James Tull

Joshua Bryant

District 33

Bart Hester

District 34

Jim Dotson

Peter Christie

District 35

Gayla McKenzie

Jeff Tennant

Tyler Dees

Arkansas House

District 5

Ron McNair

District 6

Harlan Breaux

Brian Ayers

District 7

Brit McKenzie

District 8

Austin McCollum

District 9

DeAnna Hodges

District 10

Mindy McAlindon

District 11

Rebecca Burkes

Robert Fair

District 12

Jason Maxwell

Jay Oliphant

Hope Duke

District 13

Denise Bugos

Scott Richardson

Gregory Payne

Aubry Patterson

District 14

Grant Hodges

District 15

John Carr

District 16

Kendon Underwood

District 17

Delia Haak

District 18

Robin Lundstrum

District 19

Steve Unger

District 22

Brian Hester

Don McNaughton

District 23

Kendra Moore

Jim Wilson

Brian Suggs

District 24

Charlene Fite

Christie Robertson

District 25

Crews Puryear

District 26

Mark Berry

District 27

Steve Walker

Timmy Reid

Alan Yarbrough

Jerry Loggins

District 45

Alan Pilkington

District 46

Jon Eubanks

Shawn Bates

District 47

Wade Dunn

Lee Johnson

District 48

Max Blake

Ryan Rose

District 49

Max Avery

District 50

Jim Medley

Zack Gramilich

District 51

Cindy Crawford

District 52

Mike Jones

Marcus Richmond

Greg Bland

Benton County

Assessor

Roderick Grieve*

Circuit Clerk

Brenda DeShields*

Clerk

Betsy Harrell*

Collector

Gloria Peterson*

Coroner

Daniel Oxford*

Judge

Barry Moehring*

Sheriff

Shawn Holloway*

Surveyor

Micheal James*

Treasurer

Deanna Ratcliffe*

Justice of the Peace

District 1

Jeffrey Dunn

District 2

Ken Farmer

District 3

Richard McKeehan

District 4

Ed Winant

Kelley Biniakewitz

Chris Latimer

District 5

Carrie Smith

District 6

Brian Armas

District 7

Joseph Bollinger

District 8

Joel Jones

District 9

Shea Crosby

Susan Anglin

District 10

Danny McCrackin

District 11

Jared Morgan

Dustin Todd

District 12

Ron Homeyer

District 13

Kurt Moore

District 14

Curt Clark

Leigh Nogy

Bethany Rosenbaum

District 15

Joel Edwards

Boone County

Assessor

Brandi Diffey*

Circuit Clerk

Judy Harris*

Clerk

Crystal Graddy*

Collector

Amy Jenkins*

Coroner

Jake Mattix*

Judge

Robert Hathaway*

Bobby Woods

Danny Hall

Sheriff

Roy Martin

Mark Foresee

Treasurer

Sandy Carter*

David Thompson

Justices of the Peace

District 1

Jim Milum

District 2

Glenn Redding

District 3

Heath Kirkpatrick

District 4

Bryan Snavley

District 5

Fred Woehl Jr.

Kyle Evatt

District 6

Sam Tinsley

District 7

Rodney Sullins

District 8

James Harp

District 9

Ralph Guynn

District 10

Bill Melbourne

District 11

Mark Methvin

Carroll County

Circuit Clerk

Toni Hulsey

Denise Simon

Sara Huffman

Clerk

Connie Doss

Collector

Brittany Blok

Krista Burnett

Coroner

David Slaton

Judge

Rodney Ballance Jr.

David Writer

Bud Phillips

Sheriff

Robert Kennedy

Daniel Klatt

James Dunham

Bobby Engles

Brad Handley

Treasurer

Makita Williams

Justice of the Peace

District 2

Bruce Wright

District 4

Hunter Rivett

Geneice McCall

District 5

Jonathon Phillips

District 6

Craig Hicks

District 7

Kellie Matt

District 8

Donald McNeely

District 9

Roger Hall

District 10

Jerry King

Crawford County

Assessor

Sandra Heiner*

Circuit Clerk

Sharon Blount-Baker*

Clerk

Tim Walker

Anthony Whitman

Stacey Shelly

Collector

Kevin Pixley*

Coroner

Pam Wells*

Judge

Chris Keith

Raymond Harvey

Scott Overby

Sheriff

Daniel Perry

Shannon Gregory

Thomas Sandusky

James Mirus

Treasurer

Daniel Watson

Justice of the Peace

District 1

Robert Arnold

District 2

Lonnie Myers

District 3

Chase DeCroo

Morgan Morgan

District 4

Michael Morrison

Lloyd Cole

District 5

Brad Martin

District 6

Mark Shaffer

District 7

Lonnie Jennings

Dylan Weese

District 8

Tia Woodruff

District 9

Jason Cox

District 10

Jayson Peppas

Kevin Peters

District 11

Daniel Keeton

District 12

Mitchell Carolan

District 13

Brandon Herring

Roger Atwell

Franklin County

Assessor

Rhiannon King

Rose McKinnon

Circuit Clerk

Janice King

Clerk

Tammy Sisson

Collector

Margaret Hamilton

Judge

Guy Huff

Rickey Bowman

Sheriff

Johnny Crocker

Kevin Hutchinson

Grant Nicely

Justice of the Peace

District 1

Roy Day

District 3

David Bowles Sr.

District 4

Howard Heffington Sr.

District 5

Dennis Fisher

District 6

Brian Lachowsky

District 7

Gary O'Neal

Chuck Parsons

District 8

Cody Sosebee

Johnson County

Circuit Clerk

Monica King

Collector

Melanie Cowell

Jessie Campbell

Allyson Jacksom

Judge

Perry Davis

Herman Houston

Sheriff

Charles Beaver

Jimmy Stephens

Treasurer

Jessie Campbell

Melanie Cowell

Justice of the Peace

District 2

Curtis Crofferd

Paula Ober

District 3

Van Alan Hill

District 4

Bethany Bean

Tyler Holloway

District 5

Mike Estes

District 7

Kris Muldoon

District 8

Katie Howard

District 10

Jeremy Hatchett

Harold Parker

District 11

Bryan Cooper

Logan County

Assessor

Lori Duke

Shannon Cotton

Circuit Clerk

April Hice

Clerk

Peggy Fitzjurls

LeAnna Jones

Collector

Brittany Porter

Scotty Pierce

Coroner

Blake Schluterman

Judge

Aaron Chastain

Ray Gack

Sheriff

Michael Huber

Jason Massey

Treasurer

Lori Krapps

Justice of the Peace

District 1

Stephen Dowum

Charlie Sparks

District 2

Gary Rhinehart

District 3

Michael Schluterman

District 5

Bill Wright

District 6

Jeffrey O'Neal

District 7

Donald Keezer

District 8

Ronnie Scott

District 9

Philip Blankenship

Madison County

Assessor

Christal Ogden

Jo Upson

Circuit Clerk

Tiffany McDaniel

Coroner

Douglas Rabold*

Judge

Larry Garrett

T.W. Dotson

Sheriff

Ronnie Boyd

Nick Phillips

Jack Hudgins

Treasurer

Brock McIntosh

Carmen Watkins

Justice of the Peace

District 1

Bob Rawson

District 2

Cord Riley

District 3

Jason Yates

District 4

Sam Roddy

District 5

Wendy Pettz

District 6

Luke Dotson

James Eaton

District 7

Joe Wilson

District 8

Jerry Yates

District 9

Matt Cleaver

Scott County

Judge

Sheri Thompson

Brian Jones

Sheriff and Collector

Clint McPherson

Justice of the Peace

District 2

Melvin Parker

District 7

John Luttrell

Sebastian County

Assessor

Zach Johnson*

Circuit Clerk

Marcus Phillips

Susie Hassett*

Clerk/Recorder

Sharon Brooks*

Coroner

Kenny Hobbs*

Judge

Steve Hotz

Denny Altes

Jeff Turner

Sheriff

Hobe Runion III*

Treasurer/Collector

Charity Gregory

Lora Rice

Ken Blevins

Justice of the Peace

District 1

Johnny Hobbs

District 2

Jackie Davis

District 3

Shawn Looper

District 4

James Butler

Jeremy Ibison

District 5

John Spradlin

District 6

Danny Aldridge

District 7

Kenneth Williamson

District 10

James Higginbotham

District 12

Tommy Camp

District 13

Lorrie Runion

Washington County

Assessor

Russell Hill*

Circuit Clerk

Kyle Sylvester*

Clerk

Becky Lewallen*

Collector

Angela Wood*

Judge

Patrick Deakins

Sharon Lloyd

Mark Scalise

Tom Terminella

Sheriff

Jovey Marshall

Jay Cantrell

Treasurer

Bobby Hill*

Justice of the Peace

District 1

Lance Johnson

District 2

David Wilson

Tom Mulcahy

District 3

Sean Simons

District 4

Sarah Henley

District 5

Kyle Lyons

District 6

Lisa Ecke

District 7

Charles Dean

District 10

Robert Dennis

District 12

William Terrill

District 13

Willie Leming

District 14

Aaron Wood

Gary Ricker

Nikki Lockett

Daniel Hitchcock

District 15

Butch Pond

NONPARTISAN JUDICIAL

Arkansas

Supreme Court

Position 2

Chris Carahan

David Sterling

Robin Wynne

Position 6

Karen Baker

Gunner DeLay

Position 7

Rhonda Wood

Appeals Court

Dist. 3 Pos. 2

Kenneth Hixon

4th District

Circuit Judge

Division 7

Joanna Taylor*

Prosecutor

Stephen Coger

Matt Durrett*

5th District

Division 4

Circuit Judge

Jack Patterson II

Prosecutor

Jeff Phillips

12th District

Circuit Judge

Division 2

Annie Hendricks

Division 3

Shannon Blatt

Prosecutor

Daniel Shue*

14th District

Prosecutor

David Ethredge*

15th District

Prosecutor

Tom Tatum*

19th District East

Prosecutor

Tony Rogers*

19th District West

Prosecutor

Nathan Smith*

21st District

Prosecutor

Kevin Holmes

Robert Presley II

NONPARTISAN SCHOOL BOARD

Benton County

Decatur

Zone 1

Gary Dunlap

Zone 2

Amy Brooks

Zone 3

Kevin Smith

Zone 4

Darleen Holly

Brett Wilkins

Gentry

Zone 1

Kellsey Eller

Zone 2

Jon Holt

Zone 3

Becky Burkhalter

John Skaggs

Zone 4

Randall Bolinger

Zone 5

Jimmy Barnes

At-large Position 6

Melissa Holland

At-large Position 7

David Williamson

Gravette

Zone 1

Tim Craig

Zone 2

Matt Croxdale

Zone 3

Heather Finley

Zone 4

Robyn Skaggs-Lowell

At-large, Position 1

Chris Flynt

At-large, Position 2

Tracy Moorman

Pea Ridge

Zone 1

Chris Olson

Ryan Heckman

Adam Yager

Trenton Talburt

Zone 2

Stephen Rosser

Jessica Branham

Zone 3

Eric Rowlee

Sarah Saragusa

Leslie Jackson

Zone 4

Mindy Cathon

Zone 5

Johnnie Dye

Melanie Christensen

Rogers

Zone 1

Robert Phillips

Siloam Springs

Zone 2

Misti Stephens

Chris Whorton

Zone 4

Brian Lamb

Todd Varnadoe

Boone County

Alpena

Zone 1

Robb Hulsey

Zone 2

Lynette Cantwell

Zone 4

Steven Block

Zone 5

Jody Marshall

Bergman

Position 5

Don Mahler

Jason Ponder

Harrison

Zone 1

Mark Martin

Zone 2

Jon Burnside

Zone 3

Mitch Magness

Zone 4

Nathan Wilson

Zone 5

Marisa Keylon

At-Large

John McCuistion

Lead Hill

Zone 1

Clayton Jenkins

Zone 3

Cale Thompson

Zone 5

September Middleton

Omaha

Position 4

Kenneth Strobeck

Position 5

Marietha Stone

Valley Springs

Laura Karr

Jonathan Roberts

Carroll County

Berryville

LeeAnn Ashford

Kristi Howerton

Eureka Springs

Candace Spaulding

Chris McClung

Albert Larson

Joe Hill

Jason Morris

Crawford County

Mountainburg

Zone 1

Emily Bassham

Zone 2

Lesli France

Zone 3

Boyd Mize

Zone 4

Alvin Watkins

Zone 5

Shari Moxley

Mulberry

Zone 1

Jeff Marvin

Zone 2

Andrew Lewis

Zone 3

Shayla Roe

Zone 4

Audra Durham

Zone 5

Kelsey Marvin-Fisher

Van Buren

Zone 1

Christy Mayo

Zone 2

Theresa Bell

Franklin County

Charleston

Zone 1

Brian Verkamp

Zone 2

Michele Schmitz

Zone 3

Jeff Hayes

Zone 4

Chad Keener

Zone 5

Daniel Robins

Lauren Robinson

County Line

Zone 1

JB Turner

Natalie Walker

Zone 2

Aaron Mantooth

Zone 3

Joe Burton

Jared Hammond

Zone 4

James Bateman

Zone 5

Mark Rhein

Ozark

Zone 1

David Kendrick

Joseph Sampley

Zone 2

Rickie Cline

Lora Perrin

Zone 3

Laura Duncan-Rudolph

Zone 4

Todd Durning

Zone 5

Garrett Shepherd

Johnson County

Lamar

Zone 1

Jason James

Billy Wilkins

Zone 2

Marc Lawrence

Zone 3

John Cochran

Amiee Freeman

Zone 4

Dusty Hampton

Zone 5

Michelle Brown

Westside

Zone 1

Dale Wright

Zone 2

Josh Yarbrough

Zone 3

Caleb Chrisman

Zone 4

Flo Highfill

Dean Tillery

Zone 5

Laura Bryant

Jeff Cole

Logan County

Booneville

Zone 1

Dustin Garrett

Zone 2

James Jones

Zone 3

Andy Napier

Zone 4

Mark Wooldridge

Zone 5

Todd Tatum

Position 6

Amy Daniel

Position 7

Robery Haynes

Paris

Zone 1

Beth Ullrich

Zone 2

June Gilbreath

Zone 3

John Wells

Zone 4

Delissa Hamilton

Tracy Richey

Zone 5

Dustin Schluterman

Scranton

Position 3

Adam Jamison Fritsche

Madison County

Huntsville

Zone 1

Benjamin Rightsell

Charles Crowder

Terry Forsyth

Bobby Gulledge

Zone 2

Curtis Glenn

Zone 3

Danny Thomas

Connie tenBerge

Logan Roddy

Brady Cotton

Zone 4

Joshua Obenshain

Stephen Ford

Toni Johnson

Zone 5

Darrel Summers

Nick Wilson

Zone 6

Steve Obenshain

Zone 7

Janeal Yancey

Whitney Comer

Michelle Rushano

Scott County

Waldron

Zone 1

Konnor McKay

Sebastian County

Fort Smith

Zone 1

Troy Eckelhoff

Phillip Whiteaker

Zone 2

Brittney Hall

Sandy Dixon

Zone 3

Dee Blackwell

Ryan Goodwin

Zone 4

Talicia Richardson

Zone 5

Tara Mendoza

Dalton Person

At-Large 1

Matthew Blaylock

Madeline Marquette

At-Large 2

Taylor Fretheim

Davin Chitwood

Greenwood

Zone 1

Stephanie Griffith

Jamie Brown

Zone 2

Clifton James

Brian Jones

Zone 3

Elysa Turner

Zone 4

Tara Kappler

Greg Hasley

Zone 5

Todd Hales

Lydia Whetstone

Zone 6

Bradley Kremers

Kelli Henning

Zone 7

Brad Johnson

Lavaca

Zone 1

Perry Newman

Zone 2

Tyler Daniels

Amanda Hall

Zone 3

Craig Carter

Zone 4

Amy Green

Zone 5

Darren Smithson

Mansfield

Zone 2

Lesli Baggett

Zone 4

Steve Hattabaugh

Zone 5

Rick Nicdemus

Washington County

Elkins

Zone 1

Gayla Stahman

Zone 3

Bryan Delozier

Zone 5

Laren Vaught

Farmington

Zone 1

Josh Petree

Zone 2

Atina King

Travis Warren

Zone 4

Lori Blew

Zone 5

Mark Vaughn

Fayetteville

Zone 4

Katrina Osborne

Greenland

At-Large

Michael Fanning

Zone 1

Gary Scott

Zone 2

Billy Bryant

Lincoln

Zone 1

Ronnie Remington

Zone 3

Julie McConnell

Kendra Moore

Prairie Grove

Zone 1

Cassie Davis

Trenton Dunn

Zone 2

John Dob

Zone 3

Whitney Bryant

Zone 5

Matt Hargis

Springdale

Zone 4

Randy Hutchinson

West Fork

Zone 2

Justin Collins

Zone 5

T.J. Howerton

SPECIAL ELECTIONS

Benton County

Decatur

Sunday Alcohol Sales

Washington County

Tontitown

Mayor

Gene McCartney*

Angela Russell

* Denotes incumbent. No incumbents will be designated in legislative, justice of the peace and school boards because of redistricting.