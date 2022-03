1. My way or the --------.

2. A chip off the old --------.

3. Life is just a bowl of --------.

4. Jump on the --------.

5. Get down to brass ----------.

6. A bigger bang for your --------.

7. A camel is a horse designed by a --------.

8. Going to hell in a --------.

9. The squeaky wheel gets the --------.

ANSWERS:

1. Highway

2. Block

3. Cherries

4. Bandwagon

5. Tacks

6. Buck

7. Committee

8. Handbasket

9. Grease