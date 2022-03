1. "What's New --------?"

2. "How Can You Mend a Broken --------?"

3. "Do You Know the Way to --------?"

4. "Will You Love Me --------?"

5. "How Deep Is Your --------?"

6. "Can You Feel the Love --------?"

7. "Isn't She --------?"

8. "Da Ya Think I'm ------?"

9. "Are You Lonesome ------?"

ANSWERS:

1. Pussycat

2. Heart

3. San Jose

4. Tomorrow

5. Love

6. Tonight

7. Lovely

8. Sexy

9. Tonight