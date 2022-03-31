NASCAR Xfinity Schedule

NASCAR Xfinity Series Schedule
SATURDAY ToyotaCare 250, Richmond, Va.
April 8 Call 811 Before You Dig 250, Ridgeway, Va.
April 23 Ag-Pro 300, Talladega, Ala.
April 30 A-GAME 200, Dover, Del.
May 7 Mahindra ROXOR 200, Darlington, S.C.
May 21 Texas 250, Fort Worth
May 28 Alsco Uniforms 300, Concord, N.C.
June 4 NASCAR Xfinity Series Race at Portland, Portland, Ore.
June 25 Tennessee Lottery 250, Lebanon, Tenn.
July 2 Henry 180, Elkhart Lake, Wis.
July 9 Alsco Uniforms 250, Hampton, Ga.
July 16 NASCAR Xfinity Series at New Hampshire, Loudon, N.H.
July 23 NASCAR Xfinity Series Race at Pocono, Long Pond, Pa.
July 30 Pennzoil 150 at The Brickyard, Speedway, Ind.
Aug. 6 NASCAR Xfinity Series at Michigan, Brooklyn, Mich.
Aug. 20 NASCAR Xfinity Series Race at Watkins Glen, Watkins Glen, N.Y.