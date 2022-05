Former University of Arkansas outfielder Andrew Benintendi of the Kansas City Royals leads the American League with a .354 batting average through Friday’s games. He is also among the AL’s leaders with 29 hits. (AP/Reed Hoffman)

MLB POSITION PLAYERS PLAYER;CONNECTION;POS;TEAM Brian Anderson;Razorbacks;3B;MIA AVG.;G;AB;R;H;HR;RBI;SB .258;20;62;13;16;1;2;1 PLAYER;CONNECTION;POS;TEAM Andrew Benintendi;Razorbacks;LF;KC AVG.;G;AB;R;H;HR;RBI;SB .354;23;82;8;29;1;11;0 PLAYER;CONNECTION;POS;TEAM James McCann;Razorbacks;C;NYM AVG.;G;AB;R;H;HR;RBI;SB .196;19;51;5;10;1;5;1 PLAYER;CONNECTION;POS;TEAM Matt Reynolds;Razorbacks;SS;CIN AVG.;G;AB;R;H;HR;RBI;SB .357;8;14;2;5;0;1;0 PITCHERS PITCHER;CONNECTION;TEAM Jalen Beeks;UA/Prairie Grove;TB W-L;ERA;G;GS;IP;H;BB;SO 1-0;0.00;6;0;10.2;5;3;13 PITCHER;CONNECTION;TEAM Zach Jackson;Razorbacks;OAK W-L;ERA;G;SV;IP;H;BB;SO 0-1;4.76;13;1;11.1;8;8;15 PITCHER;CONNECTION;TEAM Dallas Keuchel;Razorbacks;CWS W-L;ERA;G;GS;IP;H;BB;SO 1-3;8.40;4;4;15.0;24;11;8 PITCHER;CONNECTION;TEAM Drew Smyly;Hogs/LR Central;CHC W-L;ERA;G;GS;IP;H;BB;SO 1-3;3.04;5;5;23.2;24;5;17 PITCHER;CONNECTION;TEAM Ryne Stanek;Razorbacks;Houston W-L;ERA;G;SV;IP;H;BB;SO 0-0;2.08;10;1;8.2;4;5;8 PITCHER;CONNECTION;TEAM Trevor Stephan;Razorbacks;CLE W-L;ERA;G;GS;IP;H;BB;SO 2-0;1.59;11;0;11.1;6;3;13 Through Friday's games INJURED LIST POS.;PLAYER;CONNECTION;TEAM RHP'Tyler Zuber;ASU/White Hall;KC REASON Placed on 60-day IL on March 16 with right shoulder impingement syndrome.

Print Headline: Arkansans in baseball

