Watson Chapel lists graduates for Class of ’22

The Watson Chapel High School 2022 graduates have been named.

The valedictorian is Emoni Williams and the salutatorian is Randi Kittler.

Graduates also include:

Ja'kiya Farris, Jayla Johnson, Jakayah Ingram, Fatima Shah, Jayce Neal, Taniya Trotter, Anna Falls, Joaquin Williams Jr., Ethan Johnson, Denim Banks, Sharae Gipson, Nathaniel Bratton, Taryn Lagrone, Autumn Lee, Corlis Evans, Faith Lewis, India Sledge, Kyliyah Thornton, Da'Naijah Turner, Zoe Urquhart, Gerald Sampson,

Tyra Ashcraft, Laila Anderson, Kayle Williams, Johnathan Walker, Lenion Amerine, Annisia Atkins, Tatyana Barbee, Deston Baughman, Gregory Bell Jr., Keilan Boyd, Briana Bradford, Kaitlyn Brown, Khianna Brown, Braylin Butler, Jilauni Carlton, Alexis Carter, Janae Chambers, Jamarius Christopher, Rodnicia Collier, Christian Covington, Damari Cranford, Amiah Crockett, Jakobe Crockett, Jeremiah Crockett, Aaniyah Crutchfield, Lakendall Daniels, Jessica Dorn, Martha Drennan, Antwon Emsweller Jr.,

Kamarious Epperson, Jakolby Fisher, Rocky Foster Jr., Christopher Fountain, Patrick Gaines, Monique Gatewood, Zyquria Gibson, A'Kniya Goins, Hampton Hall, Earnest Harris Jr., Jerameshia Harris, Hunter Harrison, Jada Hayes, Arvionna Hollins, Xacqunita Hudson, Ke'Shawn Hutchinson, Emmaria Jack, Makheylah Jackson, Lamar Jefferson, Eric Jimenez, Bria Johnson, Justin Johnson, Markevious Johnson, Nyasia Johnson, Jalyn Jones, A'sharion Jordan, Jama'ri Keeton, Kelis Kentle, Kei'Arryona Lawrence, Samuel Lindsey, Khardier Locke, Kedrick Love,

Dylan Mayo, Mya McAfee, Laila McClain, Keiara McFadden, Madison McGann, Ta'kaya Miller, Tiarakah Miller, Caliyah Moore, Takyia Moreland, Andrew Morris-Iverson, Akeia Murphy, Abdulaziz Nahshal, Jessie Neal, Alexis Parks, Damonte Price, Jayden Pruitt, Shakara Richardson, Gavin Rittenhouse, Trenton Rogers, Jaderra Ross, Sabreen Saleh, Madisyn Sanders, Freddie Savage III, Jayvion Savage, Kaden Scott, Cameron Shaw, Ja'niya Shaw, Terrance Shaw, Mariah Shelby, Darren Shelton, Ronald Shelton, Ashton Small, Jaydon Spencer, Arianna Stone,

Miracle Talbot, Michael Thomas, Payton Thurman, Arrionna Tripp, Ja'korbyn Tyler, Quincy Tyler, Gavyn Vega, Lamar Walker, Zoe Walker, Eddie Washington, Tereon Watts, Pascha West, Joshua Westmoreland, Dallis White, Kevin White Jr., Ashlynn Williams, Jahmarion Williams, Jayvion Williams, Kentravion Williams, Robert Williams, and Victoria York.





Emoni Williams (Special to The Commercial)







Randi Kittler (Special to The Commercial)