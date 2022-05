Northwest Arkansas divorces

The following divorces granted were recorded May 5-11 in the Benton and Washington County clerks' offices.

BENTON COUNTY

21-1228. Nostancia Berry v. Eric Berry

21-1229. Andrea Molina v. Maureen Reimiller

21-1533. Hunter Woods v. Elizabeth Woods

21-1790. Bradley Carter v. Amber Carter

21-1904. Christopher Rupe v. Katrina Rupe

21-2055. Hannah West v. Scott West

22-18. Briain Graves v. Elizabeth Graves

22-33. Kenneth Collins v. Christina Collins

22-156. Michael Villegas v. Flor Villegas

22-163. Karen Mitchell v. Kenneth Mitchell

22-209. Randal Brown v. Leanne Brown

22-215. Andrew Ehlers v. Stephanie Ehlers

22-228. Vincent McPherson v. Danielle McPherson

22-250. Jessica Gregrich v. Cainan Gregrich

22-316. Kimberly Acuff v. William Acuff

22-320. Leah Noland v. Heath Noland

22-340. Ashlee Flatt v. Eli Bernard

22-376. Kristi Lyons v. Stephen Lyons

22-381. Amanda Sigourney v. Daniel Sigourney

22-413. Kristie Talley v. Christopher Greenfield

22-415. Ramakrishna Veeravalli v. Jyothi Pakalapati

22-442. Carolyn Manring v. Dudley Manring

22-480. Johnathan Khilling v. Sarah Khilling

22-486. Kataelynn Wollard v. Andrew Wollard

22-525. Katheryn Iraheta v. Douglas Iraheta

22-540. Sherlynn Airam v. Elisha Jinuna

WASHINGTON COUNTY

20-1481. Erica Hampton v. Justin Snow

20-1568. Adrian Smith v. Latisha Smith

21-832. Kristina Thomas v. Derek Thomas

21-955. Steven Vold v. Arianna Vold

21-1286. Susana Lopez v. Juan Nieto-Diaz

21-1300. Sohia Campbell v. Greggory Campbell

21-1800. Victoria Page v. Wade Page

22-98. Linda Wall v. Brue Wall

22-109. Breanna Sanborn v. Christopher Sanborn

22-163. Ma Erendida Fraire Favela v. Miguel Chavarria-Ibarra

22-204. Caitlin Bailey v. Jeremy Bailey

22-227. Leann Holmes v. Stanley Holmes

22-284. Casey Glasscock v Tianna Glasscock

22-285. Kayla Cone-Butler v. Austin Butler

22-329. Robert Hall v. Lavon Hall

22-425. Stephanie Grigg v. Michael Grigg

22-440. Sierra White v. Jason White

22-455. Charles McNelly v. Charline Hanna-Lewis

22-477. Bridgette Woodie v. Jason Woodie