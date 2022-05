Saturday’s professional golf scores

CHAMPIONS TOUR

Regions Tradition

At Greystone GC

Birmingham, Ala.

Purse: $2.5 million

Par 72, 7,249 yards

Third of four rounds

199 (-17)

Steve Stricker;65-68-66

202 (-14)

Steven Alker;68-69-65

204 (-12)

Miguel Angel Jimenez;67-70-67

205 (-11)

Stuart Appleby;68-69-68

Padraig Harrington;69-66-70

206 (-10)

Glen Day;69-70-67

Ernie Els;68-68-70

207 (-9)

Rod Pampling;68-70-69

208 (-8)

David Branshaw;71-67-70

Tim Petrovic;71-68-69

Gene Sauers;71-70-67

209 (-7)

Billy Andrade;70-70-69

Marco Dawson;71-69-69

Colin Montgomerie;72-68-69

David Toms;69-71-69

Alex Cejka;69-74-66

210 (-6)

Steve Flesch;71-67-72

Wes Short;67-73-70

Ken Tanigawa;68-70-72

211 (-5)

Doug Barron;74-68-69

Paul Broadhurst;70-72-69

Darren Clarke;72-71-68

212 (-4)

Ken Duke;69-69-74

Shane Bertsch;68-73-71

Joe Durant;69-73-70

Paul Goydos;75-67-70

Jerry Kelly;74-68-70

Stephen Leaney;71-71-70

Billy Mayfair;72-69-71

Scott McCarron;70-65-77

Scott Verplank;70-72-70

213 (-3)

Woody Austin;73-70-70

Chris DiMarco;73-75-65

Kirk Triplett;71-71-71

214 (-2)

K.J. Choi;69-73-72

Lee Janzen;73-69-72

Jeff Maggert;71-75-68

215 (-1)

Robert Allenby;75-70-70

Scott Dunlap;74-73-68

John Huston;73-71-71

Brett Quigley;73-70-72

Jeff Sluman;73-69-73

Kevin Sutherland;75-69-71

216 (E)

Cameron Beckman;71-71-74

Retief Goosen;69-73-74

David McKenzie;68-76-72

Rocco Mediate;74-74-68

PGA TOUR

AT&T Byron Nelson

At TPC Craig Ranch

McKinney, Texas

Purse: $9.1 million

Par 72, 7,468 yards

Third of four rounds

195 (-21)

Sebastian Munoz;60-69-66

196 (-20)

Jordan Spieth;67-65-64

197 (-19)

Joaquin Niemann;67-65-65

198 (-18)

James Hahn;69-68-61

Justin Thomas;68-66-64

199 (-17)

Kyoung-Hoon Lee;64-68-67

Ryan Palmer;67-62-70

Charl Schwartzel;66-65-68

200 (-16)

Beau Hossler;69-64-67

Davis Riley;72-64-64

Scottie Scheffler;67-68-65

201 (-15)

Christiaan Bezuidenhout;67-70-64

Stephan Jaeger;71-65-65

Jason Kokrak;68-65-68

David Lipsky;69-66-66

Peter Malnati;64-70-67

Maverick McNealy;69-65-67

202 (-14)

Hideki Matsuyama;67-66-69

Seamus Power;66-67-69

J.J. Spaun;66-68-68

203 (-13)

Taylor Moore;72-66-65

Tom Hoge;68-68-67

Dustin Johnson;67-70-66

Joohyung Kim;70-67-66

Trey Mullinax;68-69-66

Carlos Ortiz;66-69-68

Mito Pereira;64-69-70

David Skinns;66-63-74

Austin Smotherman;68-69-66

204 (-12)

Mark Hubbard;70-65-69

Matt Kuchar;67-68-69

Justin Lower;64-66-74

Alex Noren;70-63-71

Aaron Rai;68-68-68

Patrick Rodgers;69-67-68

Rory Sabbatini;69-67-68

Xander Schauffele;72-67-65

Scott Stallings;67-67-70

Michael Thompson;70-67-67

Vince Whaley;69-69-66

Aaron Wise;68-68-68

205 (-11)

Joseph Bramlett;69-70-66

Brice Garnett;68-68-69

Matthew NeSmith;71-68-66

Pat Perez;73-65-67

Brandon Wu;73-66-66

206 (-10)

Paul Barjon;69-68-69

Branden Grace;70-69-67

Nate Lashley;72-67-67

Francesco Molinari;69-70-67

Seth Reeves;71-67-68

Conrad Shindler;67-72-67

DP WORLD TOUR

Soudal Open

At Rinkven International GC

Antwerp, Belgium

Purse: $2 million

Par 71, 6,924 yards

Third of four rounds

202 (-11)

Ryan Fox, New Zealand;68-68-66

203 (-10)

Sam Horsfield, England;65-69-69

204 (-9)

Yannik Paul, Germany;66-70-68

205 (-8)

Oliver Bekker, South Africa;67-69-69

Niall Kearney, Ireland;69-67-69

Marcel Schneider, Germany;70-67-68

Fabrizio Zanotti, Paraguay;70-70-65

206 (-7)

Jorge Campillo, Spain;69-67-70

Chase Hanna, United States;70-68-68

Robin Roussel, France;68-72-66

Matthias Schmid, Germany;70-64-72

Andy Sullivan, England;71-66-69

Paul Waring, England;67-73-66

Dale Whitnell, England;65-69-72

207 (-6)

Jens Dantorp, Sweden;69-70-68

Hennie Du Plessis, South Africa;68-69-70

Grant Forrest, Scotland;70-69-68

Angel Hidalgo, Spain;68-73-66

Matthew Jordan, England;68-68-71

Adrian Otaegui, Spain;71-67-69

208 (-5)

Oliver Farr, Wales;71-66-71

Richard Mansell, England;69-66-73

Adrian Meronk, Poland;66-70-72

Victor Perez, France;69-69-70

LPGA TOUR

Cognizant Founders Cup

At Upper Montclair Country Club

Clifton, N.J.

Purse: $3 million

Par 72, 6,536 yards

Third of four rounds

199 (-17)

Minjee Lee;67-63-69

200 (-16)

Madelene Sagstrom;63-70-67

202 (-14)

Lexi Thompson;67-66-69

205 (-11)

Angel Yin;70-67-68

207 (-9)

Ally Ewing;67-66-74

Megan Khang;64-72-71

Paula Reto;69-67-71

208 (-8)

In Gee Chun;74-65-69

Nasa Hataoka;65-73-70

Jennifer Kupcho;70-70-68

Sanna Nuutinen;67-68-73

209 (-7)

Brittany Altomare;70-68-71

Hye Jin Choi;69-70-70

Carlota Ciganda;67-69-73

Mina Harigae;70-68-71

Frida Kinhult;67-70-72

Cheyenne Knight;69-69-71

Jenny Shin;75-64-70

Lauren Stephenson;72-66-71

210 (-6)

Pajaree Anannarukarn;68-72-70

Alison Lee;72-69-69

Sarah Schmelzel;72-67-71

Lilia Vu;70-69-71

Lindsey Weaver-Wright;74-68-68

211 (-5)

Caroline Inglis;72-71-68

Jin Young Ko;69-70-72

Anna Nordqvist;71-70-70

Bianca Pagdanganan;66-73-72

Sophia Popov;68-69-74

Yuka Saso;73-68-70

Kelly Tan;71-70-70

212 (-4)

Maria Fassi;71-69-72

Chella Choi;68-70-74

Anna Davis;70-70-72

Ayaka Furue;72-71-69

Sarah Kemp;72-69-71

Lydia Ko;69-74-69

Jeong Eun Lee5;74-68-70

Xiyu Lin;69-70-73

Ryann O'Toole;67-72-73

Katherine Perry-Hamski;72-69-71

Jennifer Song;69-72-71

Atthaya Thitikul;71-68-73

213 (-3)

Lauren Coughlin;74-69-70

Amanda Doherty;71-72-70

Gemma Dryburgh;75-67-71

Dana Finkelstein;74-68-71

Eun-Hee Ji;72-71-70

A Lim Kim;69-69-75

Brittany Lang;72-71-70

Giulia Molinaro;66-75-72

Annie Park;69-73-71

214 (-2)

Dottie Ardina;73-70-71

Celine Boutier;73-68-73

Matilda Castren;73-70-71

Jaye Marie Green;69-73-72

Min Lee;73-69-72

Brittany Lincicome;71-72-71

Ruixin Liu;70-72-72

Gerina Mendoza-Piller;72-69-73

Albane Valenzuela;72-71-71

215 (-1)

Na Yeon Choi;69-74-72

Jodi Ewart Shadoff;72-69-74

Isi Gabsa;71-70-74

Lauren Hartlage;71-72-72

Jiwon Jeon;68-70-77

Elizabeth Nagel;74-69-72

Sung Hyun Park;68-70-77

216 (E)

Peiyun Chien;72-69-75

Gina Kim;68-69-79

Stephanie Meadow;71-72-73

Charlotte Thomas;73-70-73

Korn Ferry Tour

Knoxville Open

At Holston Hills Country Club

Knoxville, Tenn.

Purse: $750,000

Par 70, 7,163 yards

Third of four rounds

194 (-16)

Anders Albertson;62-67-65

195 (-15)

Carl Yuan;68-65-62

196 (-14)

Taylor Montgomery;65-68-63

197 (-13)

Sean O'Hair;65-67-65

MJ Daffue;64-65-68

198 (-12)

Rob Oppenheim;65-66-67

200 (-10)

Tain Lee;67-68-65

Justin Suh;69-66-65

Augusto Núñez;66-68-66

Scott Brown;68-65-67

Eric Cole;65-66-69

Brad Brunner;69-63-68

201 (-9)

Jimmy Stanger;68-67-66

Tom Whitney;68-67-66

202 (-8)

Tano Goya;68-67-67

Michael Kim;68-69-65

Taylor Dickson;69-66-67

Scott Harrington;65-72-65

Erik Barnes;67-67-68

Ashton Van Horne;68-65-69

José de Jesús Rodríguez;67-66-69

George Cunningham;65-66-71

203 (-7)

Martin Contini;68-67-68

Akshay Bhatia;73-63-67

Jeremy Paul;66-69-68

Christopher Petefish;68-67-68

Robby Shelton;68-67-68

Fabián Gómez;65-69-69

T.J. Vogel;67-67-69

Chris Baker;67-67-69

Julián Etulain;67-66-70

204 (-6)

Mark Anderson;66-70-68

Patrick Fishburn;66-69-69

Charlie Saxon;69-68-67

Ben Taylor;70-68-66

Xinjun Zhang;67-71-66

Sam Stevens;67-67-70

Mark Anguiano;67-67-70

Trace Crowe;72-66-66

Kyle Westmoreland;70-68-66

Ben Griffin;66-67-71

Turk Pettit;66-67-71

205 (-5)

Garett Reband;67-69-69

Theo Humphrey;69-68-68

Pontus Nyholm;67-68-70

Corey Pereira;68-67-70

Ryan McCormick;67-68-70

Carson Young;70-67-68

J.J. Grey;68-69-68

Kevin Dougherty;71-67-67

Kevin Roy;70-68-67

Brent Grant;66-72-67

Michael Johnson;70-68-67

206 (-4)

Martin Flores;70-66-70

Albin Choi;67-68-71

Sam Saunders;69-68-69

David Kocher;68-69-69

John Pak;70-67-69

Dawson Armstrong;71-66-69

Kevin Yu;65-72-69

Harry Hall;70-68-68

Caleb Proveaux;65-68-73

MJ Maguire;68-70-68

Zecheng Dou;67-71-68

Davis Thompson;70-68-68

207 (-3)

Vincent Norrman;71-65-71

Grant Hirschman;71-66-70

Erik Compton;68-70-69

Cody Gribble;68-70-69

A.J. Crouch;69-69-69

208 (-2)

Clay Feagler;66-71-71

Trevor Cone;66-72-70

209 (-1)

Braden Thornberry;67-69-73

Shawn Stefani;69-68-72

Chandler Blanchet;67-70-72

Michael Feagles;64-71-74

Will Gordon;65-68-76

Alex Chiarella;70-68-71

210 (E)

Nicolas Echavarria;71-67-72

Ryan Ruffels;69-69-72

Thomas Forster;67-71-72