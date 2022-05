PBHS graduates announced

Pine Bluff High School announced its 2022 graduates. PBHS will hold graduation at 7 p.m. today at the Pine Bluff Convention Center.

The valedictorian is Braelyn J.N. Starks and the salutatorian is Charlston D. Colen.

Honor graduates: Tceana Jeffery, Kee'darie Bush, Dejenea Jackson, Leandria Lambert, Paris Girley, Glenn Barnes III, Christopher Goodrum III, Brittany Scott, Michael Woods-Young, Weston Ashley, Kennedy Crumpton, Braylon Hopkins, Jaylon Reynolds, Dakari Evans, Kayleb Gardner, Kalan Gardner.

Graduates: Cedric Adams, Zohairah Adil, Rayshawn Allen, Miracle Anderson, Quincy Anderson, Justin Arispuro, Mackenzie Arnold, Alejandro Ballon, Zay'kious Benton, Ja'breia Bolden, Ah'twan Bowens, Jayda Boyd, Dashanti Brown, Martis Brown, Danesha Buirst, Deaunua Chaney, Ravion Charles, Caleb Childress, Braylon Clark, D'riya Cobbs, Martianna Coker, Diamond Collins, Jadiyah Collins, Eyvonda Curry,

Lamarion Daniels, Ku'teral Davis, Semaj Davis, Tayviana Davis, Ambriahna Dean, Zakiya Dean, Jullian Doke, Keyonte Dollison, Chantlor Dorsey, Yuziria Dotson, Ramarion Farver, Erykah Foster, Jessica Galloway, Kalan Gardner, Kennana Gettis, Christopher Goff, Mack Goodwin, Jorrell Grant, Ahmyiah Gray, Devin Grice, Tiffany Griffin, Lakhia Hall, Essence Harris, Sarai Harris, Jontae Heird, Robert Heisler, Basha Hill, Danyel Holly, Noah Holly, Rodney Howard, Jaelin Hudson, Kaelin Hudson, Rodney Hulsey,

Kellie Jackson, Teona Jarrett, Sada Jefferson, Angel Jennings, Byonca Johnson, Ronald Johnson, Asianey Jones, Ja'khia Jones, Jamisoun Jones, Jayla Jones, Shameika Jones, Ja'vonni Kendall, Anthony King, Jacob Knowlton, Diamond Langel, Zora Little, Adrianna Logan, Auriel Logan, Alayah Love, Antonio Love, Demetrious Mallett, Danyelle Martin, Kamarion Martin, Kyron Martinez, Alexandria Mays, Taniyah McDaniel, De'mon McElroy, Tamariyae Milton, Nadiya Moten, Cansas Mullen, Rastacia Murphy, Antonia Nelson,

Gregron Payne, Kyler Poole, Charles Price, Kuvon Price, De'ayreon Pridgeon, Rashadd Prichett, Trevon Qualls, Maurice Ramos, Troy'reon Ramos, Nyssiah Rasberry, Ma'Quayla Ringo, Treveon Ringo, India Rogers, Jaden Rucker, Shabrea Rusley, Jenascia Sanders, Jordan Savage, Kania Scarver, Daylon Scott, Ja'kyra Shelton, Ernest Shepherd, Brianna Shines, Sariyah Smith, Mya Sullivan, ZiYaan Taylor, Fantasia Thacker, Kohl Thomas, Fentasia Tolbert, Deshionna Toomer,

Daeshaun Tripp, LaDarrian Turner, Jaylon Tyler, Desiree Walker, Lonniilah Walker, Tyteona Walker, Jaylah Warfield, Davion West, Trevion West, Joquiera White, Tionna White, Mariyah Whitty, Lamont Wiley, Aundre Williams, Charley Williams, Jeremiah Williams, Mariah Williams, Tyler Williams, Larry Withers, Bryant Wofford, and Tamarya Woods.