LIVE MUSIC IN ARKANSAS: Argenta gets a taste of Arkansauce; Little Rock has Nelson

■ ■ ■ TODAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ The Hall, 721 W. Ninth St.; (501) 406-1364; littlerockhall.com

8 p.m.: The Hu, with The Haunt ($25-$40)

◼️ JJ's Grill, 12111 W. Markham St.; (501) 414-0848; jjsgrill.com/jjslittlerock

6-8 p.m.: Tooter & Payton

◼️ Library Kitchen + Lounge, 313 President Clinton Ave.; (501) 916-9826; thelibrarylr.com

7-10 p.m.: Open Mic with Daniel Bodemann

◼️ White Water Tavern, 2500 West Seventh St.; (501) 375-8400; whitewatertavern.com

7 p.m.: Stud Count, Peach Blush, Zilla ($10)

BENTON

◼️ "Third Thursday," South and Main streets; (501) 776-5900; bentonar.org

6-8:30 p.m.: The Ridge Walkers

◼️ Valhalla, 226 W. South St.; (501) 316-4082; valhallabenton.com

6-9 p.m.: Townsend

CONWAY

◼️ JJ's Grill, 1010 Main St., Suite A; (501) 336-0100; jjsgrill.com/jjsconway

6-8 p.m.: Markus Pearson

EL DORADO

◼️ MAD Amphitheater, 105 E. Locust St.; (870) 444-3007; eldomad.com

7:30 p.m.: Tracy Lawrence + Clay Walker plus Tracy Byrd ($44-$150)

◼️ Mulekick at MAD, 101 E. Locust St.; (870) 444-3008

4-6 p.m.: Glenn Parker

HOT SPRINGS

◼️ Central Theatre, 1008 Central Ave.; (501) 859-9148; centraltheatre.org

7 p.m.: Alan Hunt & Friends

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort, 2705 Central Ave.; (501) 625-5296; oaklawn.com

9 p.m.-1 a.m.: Parker Francis Band

MALVERN

◼️ Whiskey Ridge Ranch, 26338 Arkansas 84; (501) 304-3089; whiskeyridgeranch.net

8:30 p.m.: Casey Donahew

■ ■ ■ FRIDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Camp Taco, 822 E. Sixth St.; (501) 353-0884; camptaco.com

6:30 p.m.: Presley Drake

◼️ Fassler Hall, 311 E. Capitol Ave.; (501) 246-4753; fasslerhall.com

7 p.m.: Trey Johnson

◼️ Food Truck Friday, Fourth and Main streets; (501) 375-0121

11 a.m.-1 p.m.: Bluesboy Jag

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Huckleberry Jam

◼️ Library Kitchen + Lounge

9 p.m.-12 a.m.: South of Saturn

◼️ Midtown Billiards, 1316 Main St.; (501) 372-9990

1:30 a.m.: Louder Than Bombs

◼️ Rev Room, 300 President Clinton Ave.; (501) 823-0090; revroom.com

9 p.m.: Rodney Block and the Rodney Block Collective (Tawanna Campbell-Berry, Bijoux Pighee, Roosevelt Deshawn Harris and DJ Chris Beatz McGehee) Celebrating the music of Maxwell and Sade. ($15 general admission, $20 reserved)

◼️ South on Main, 1304 Main St.; (501) 244-9660; southonmain.com

8-10 p.m.: Bri Ailene presents "Colours," a Jazz Forward Experience

◼️ Vino's, 923 W. Seventh St.; (501) 375-8466; vinosbrewpub.com

10-11 a.m.: Zach Palooza: Mismanage, The espionage act, Luke Shoemaker and nickels & dimes ($10)

◼️ White Water Tavern

8:30 p.m.: Tom Cheshire Band, Stifft Beat, John McAtee and His Demands ($6)

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Argenta Vibe Music Series, Argenta Plaza, 510 Main St.; (501) 758-1424; northlittlerock.org

7-9 p.m.: Arkansauce (free)

◼️ Four Quarter Bar, 415 Main St.; 313-4704; fourquarterbar.com

10 p.m.: Ponder the Albatross ($10)

SHERWOOD

◼️ Area 51, 6511 Warden Road; (501) 835-5510

7:30 p.m.: Benadril, The Streakers, A Civil Servant ($5)

CAMDEN

◼️ Native Dog Brewing, 125 Madison Ave. SE; (870) 231-3451; nativedogbrewing.com

7 p.m.: Braydon Watts

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Brian Mullen Band

◼️ Kings Live Music, 1020 Front St.; (501) 205-8512; kingslivemusic.com

8 p.m.: deFrance

◼️ Skinny J's, 2235 Dave Ward Drive, Suite 201; (501) 358-6586; skinnyjs.com

7-10 p.m.: Seven Hollows

◼️ TC's Midtown Grill, 1611 E. Oak St., Suite 18; (501) 205-0576

9 p.m.-1 a.m.: Jeff Coleman and the Feeders

EL DORADO

◼️ Mulekick at MAD

7-10 p.m.: Derrick McClendon

HOT SPRINGS

◼️ The Blitzed Pig Bar and Grill, 4330 Central Ave., Suite A; (501) 525-1616

7:30 p.m.: Mister Lucky

◼️ Memorial Field Airport, 525 Airport Road; (501) 321-6750; hotspringsairport.net

6 p.m.: Blane Howard

8 p.m.: The Molly Ringwalds

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort

9 p.m-1 a.m.: Parker Francis Band

◼️ Rolando's, 210 Central Ave.; (501) 318-6054; rolandosrestaurante.com

6 p.m.: Chris Johns

◼️ Vapors Live, 315 Park Ave.; (501) 463-4463; vaporslive.com

8 p.m.: Blues Brothers' "Mission from God" tour ($30 advance, $35 at door)

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive, 220 Minorca Road; (501) 777-8176; beehivehsv.com

7-9 p.m.: Feelin' Groovy

MAGNOLIA

◼️ Mulekick, 1158 N. Jackson; (870) 562-2800; mulekickmag.com

7 p.m.: Dave Almond

MALVERN

◼️ Whiskey Ridge Ranch

8 p.m.: Tyler Kinch Band

MORRILTON

◼️ Cedar Lounge Bar and Grill, 1221 ½ E. Broadway St. (U.S. 64); (501) 354-8937

8 p.m.: Lost Corner

■ ■ ■ SATURDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ The Hall

8 p.m.: Yngwie Malmsteen with Kurt Deimer ($25-$65)

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Brian Mullen Band

◼️ Fassler Hall

7 p.m.: DudeCalledRob

◼️ Library Kitchen + Lounge

9 p.m.-12 a.m.: DJ/VJ G Force

◼️ Midtown Billiards

1:30 a.m.: Icarus Gin

◼️ Mockingbird Bar & Tacos, 1220 Main St.; (501) 313-4413; mockingbirdlr.com

7-9 p.m.: Bluesboy Jag with Jess Hoggard

◼️ River Bottom Winery at Bobrook Farms, 13810 Combee Lane, Roland; (501) 519-5666; bobrookfarms.com

4-6 p.m.: Steve Crump Band

◼️ South on Main

9-11 p.m.: The Dilemma

◼️ Vino's

8-11 p.m.: Electro Night: Dazzle featuring Shyy Girley, Kami Renee and Dope Runna

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar

9 p.m.: Volk

CABOT

◼️ Elixir/Censored Monkey, 7619 John Harden Drive; (501) 241-0884

9 p.m. Saturday: Boots Bailey & the Boys

CADDO VALLEY

◼️ Betty's Big Country Dance Hall, 102 Crystal Palace Drive; (702) 379-6632

8 p.m.: Aaron Owens

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8:30-11:3o p.m.: Huckleberry Jam

◼️ King's Live Music

8 p.m.: R@ndom

EL DORADO

◼️ Mulekick at Mad

7 p.m.: Dillan Cate

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Hotel & Spa, 239 Central Ave.; (501) 623-7771

7-11 p.m.: Pleasantly Blue

◼️ Maxine's Live, 336 Central Ave.; (501) 321-0909; maxineslive.com

9 p.m.: Cosmic Cream, Warm Trickle ($10)

◼️ Memorial Airport

5:30 p.m.: Mayday by Midnight

7:30 p.m.: Just Sayin' Band

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort

9 p.m.-1 a.m.: Parker Francis Band

◼️ Rolando's

6 p.m.: Chris Johns and Porter Crews

◼️ Vapors

8 p.m.: Dreams-Tribute to Fleetwood Mac

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive

7-10 p.m.: Bad Habit

MAGNOLIA

◼️ Mulekick

7 p.m.: Chace Rains

MALVERN

◼️ Whiskey Ridge Ranch

8 p.m.: Mike Johnson Band

■ ■ ■ SUNDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Charlee's Good Time Drinkery, 500 President Clinton Ave.; (501) 747-1246; charleesoodtime.com

6-9 p.m.: Bluesboy Jag

◼️ Hibernia Irish Tavern, 9700 N. Rodney Parham Road; (501) 246-4340; hiberniairishtavern.com

2:30 p.m.: Traditional Irish session

◼️ Library Kitchen + Lounge

noon-3 p.m.: Jake Peterson Duo

4-10 p.m.: DJ P Smooth

◼️ River Bottom Winery at Bobrook Farms

4 p.m.: Pamela Hopkins

◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack, 107 River Market Ave.; (501) 372-7707; stickyz.com

8 p.m.: Seven Year Witch with Model Village ($10)

HOT SPRINGS

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort

6-10 p.m.: Jacob Flores

◼️ Rolando's

6 p.m.: Chris Johns

■ ■ ■ MONDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ JJ's Grill

8 p.m.: Craig Estes

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8 p.m.: Saint Cecilia

HOT SPRINGS

◼️ Whittington Park, Whittington Ave.; (901) 508-8769; hotspringsband.org

3 p.m.: Hot Springs Concert Band

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ "Block Party": 51 Emanuel Dr.; (501) 952-3074

5-8 p.m.: Marcus Sugg

Willie Nelson and Family perform Tuesday at downtown Little Rock’s First Security Amphitheater. Charley Crockett opens the show. (AP file photo/Rex C. Curry)

■ ■ ■ TUESDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Charlee's Good Time Drinkery

9:30 p.m.-12:30 a.m. Bluesboy Jag and Learning to Crawl ($5)

◼️ First Security Amphitheater, 400 President Clinton Ave.; (501) 244-8800; ticketmaster.com

5:30 p.m.: Willie Nelson & Family, with Lukas Nelson & Promise of the Real, Charley Crockett ($45 lawn; $59+ reserved)

◼️ JJ's Grill

8 p.m.: Byron Hayes

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8 p.m.: Travis Mobley

■ ■ ■ WEDNESDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack

7 p.m.: Harbour with America Part Two ($15)

◼️ White Water Tavern

8 p.m: Parker Millsap and band ($15)

HOT SPRINGS

◼️ Central Theatre

7:30 p.m.: Blues Jam with Greg "Big Papa" Binns and The Rev ($5)

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort

9 p.m.-1 a.m.: Parker Francis Band

MALVERN

◼️ Whiskey Ridge Ranch

8:30 p.m.: Casey Donahew