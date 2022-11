LIVE MUSIC IN ARKANSAS: Pig and Swig soiree features Jason Lee Hale, more

■ ■ ■ TODAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Camp Taco, 822 E. Sixth St.; (501) 353-0884; camptaco.com

6:30 p.m.: Some Guy Named Robb

◼️ Cannibal and Craft, 307 President Clinton Ave.; (501) 414-8870; cannibalandcraftlr.com

9 p.m.: Keith Savage

◼️ Charlee's Good Time Drinkery, 500 President Clinton Ave., Suite 105; (501) 747-1246; charleesgoodtime.com

9 p.m.-12 a.m.: Lucy & Slade

◼️ First Thursday Hillcrest, 2814 Kavanaugh Blvd.; (501) 960-9777; hillcrestmerchants.net

5-8 p.m.: The Rocktown Sparks (free)

◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack, 107 River Market Ave.; (501) 372-7707; stickyz.com

8 p.m.: A Vulture Wake ($10)

◼️ Sullivan's Steakhouse, 17707 Chenal Parkway; (501) 817-3971; sullivanssteakhouse.com

6-9 p.m.: The Ken Wiley Trio

◼️ White Water Tavern, 2500 W. Seventh St.; (501) 375-8400; whitewatertavern.com

4 p.m.: Blues and jazz happy hour with Gil Franklin (free)

8 p.m.: Isaac Alexander ($10)

◼️ Willy D's, 322 President Clinton Ave.; (501) 244-9550; willydspianobar.com

8 p.m.: Elisa Carlson, Johnny Fritts, David Rasico, Pamela Hopkins

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Argenta Plaza, Pig and Swig, 600 Main St.; (501) 758-1424

6-9 p.m.: Jason Lee Hale and the Personal Space Invaders, Emily Fenton, Jeff Coleman, Amy Garland ($30; $100 VIP)

BENTONVILLE

◼️ Crystal Bridges Museum of Contemporary Art, 600 Museum Way; (479) 418-5700; trilliumsalonseries.com

6-7 p.m.: Eve Marat's Ethereal Experimentation (free)

At El Dorado’s First Financial Music Hall tonight, country star Jo Dee Messina leads a show that will also include Chris Loggins and Dave Almond. The show starts at 6:30 p.m. (Special to the Democrat-Gazette/Jake Harsh)

EL DORADO

◼️ First Financial Music Hall, 101 E. Locust St.; (870) 444-3007; eldomad.com

6:30 p.m.: Jo Dee Messina, with Chris Loggins, Dave Almond ($30-$50)

◼️ Mulekick at MAD, 101 E. Locust St.; (870) 444-3008; mulekickatmad.com

7-10 p.m.: Zac Hatton

FORT SMITH

◼️ Temple Live, 200 N. 11th St.; (479) 222-6186; templelive.com

8 p.m.: Smile Empty Soul, Sun Volume, Saint Tragedy ($20)

HOT SPRINGS

◼️ The Big Chill, 910 Higdon Ferry Road; (501) 624-5185; chillhotsprings.com

8 p.m.: Ellis Griffin

◼️ The Blitzed Pig, 4330 Central Ave., Suite A; (501) 525-1616

6:30-10 p.m.: Chuck & Justin

◼️ Garland County Library, 1427 Malvern Ave.; (501) 623-4161; gclibrary.com

4-5:30 p.m.: Bluegrass jam

TEXARKANA

◼️ Hopkins Icehouse, 301 E. Third St.; (903) 280-7553

7 p.m.: Heather Linn & the Deacons

■ ■ ■ FRIDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Cannibal and Craft

9 p.m.: SYNRG

◼️ The Hall, 721 W. Ninth St.; (501) 406-1364; littlerockhall.com

8 p.m.: The Emo Night Tour (dance party featuring music of Taking Back Sunday, Fall Out Boy, Panic! At The Disco, My Chemical Romance ($15-$35)

◼️ Hibernia Irish Tavern, 9700 N. Rodney Parham Road; (501) 246-4340; hiberniairishtavern.com

8 p.m.: Saffron

◼️ JJ's Grill, 12111 W. Markham St.; (501) 414-0848; jjsgrill.com

8:30-11:30 p.m.: Queen Anne's Revenge

◼️ Midtown Billiards, 1316 Main St.; (501) 372-9990

1 a.m.: Chris Baker Band

◼️ Rev Room, 300 President Clinton Ave.; (501) 398-1323; revroom.com

8 p.m.: David Adam Byrnes, with Clay Aery ($12 advance, $15 day of show)

◼️ South on Main, 1304 Main St.; (501) 244-9660; southonmain.com

8-10 p.m.: Mother Hubbard ($10)

◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack

8:30 p.m.: Bluesboy Jag and Learning to Crawl ($6)

◼️ Sullivan's Steakhouse

6-9 p.m.: Ed Smith Trio

◼️ Vino's, 923 W. Seventh St.; (501) 375-8466; vinosbrewpub.com

7-11 p.m.: Hey! Thanks

◼️ White Water Tavern

9 p.m.: Big Piph, Snipes ($10)

◼️ Willy D's

8 p.m.: Elisa Carlson, Johnny Fritts, David Rasico, Pamela Hopkins

SHERWOOD

◼️ Area 51, 6511 Warden Road; (501) 835-5510

8 p.m.: City Grey, Turquoise Tiger, HouseTreeHouse

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend, 26611 Arkansas 365; (501) 800-1123

9 p.m.: Huckleberry Jam

CAMDEN

◼️ First Friday, Washington Street; (870) 807-1468; firstfridaycamden.com

6-9 p.m.: The Arkansas Brass

CONWAY

◼️ JJ's Grill, 1010 Main St.; (501) 336-0100; jjsgrill.com

8:30-11:30 p.m.: Tooter & Payton

◼️ Kings Live Music, 1020 Front St.; (501) 205-8512; kingslivemusic.com

8:30-11:30 p.m.: Shamarr Allen ($5)

◼️ Skinny J's, 2235 Dave Ward Drive; (501) 358-6586; skinnyjs.com

7-10 p.m.: Kimberly Hillestad

◼️ TC's Midtown Grill, 1611 E. Oak St., Suite 19; (501) 205-0576

9 p.m.-1 a.m.: The Nightliners

EL DORADO

◼️ Mulekick @ MAD

7-10 p.m.: Monster Boy Lives

FAYETTEVILLE

◼️ George's Majestic Lounge, 519 W. Dickson St.; (479) 527-6618; georgesmajesticlounge.com

6 p.m.: The Bel Airs ($8)

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Hotel & Spa, 239 Central Ave.; (501) 321-4747; arlingtonhotel.com

7:30-11:30 p.m. Parker Francis Band (lobby)

◼️ The Big Chill

9 p.m.: Heather Linn Duo

◼️ Central Theater, 1008 Central Ave.; (501) 859-9148; centraltheatrehs.com

7:30 p.m.: Fantasy Land Variety Show

◼️ Maxine's, 700 Central Ave; (501) 321-0909; maxineslive.com

9 p.m.: Surfmax, Cosmic Cream, Warm Trickle

◼️ Ohio Club, 336 Central Ave.; (501) 627-0702; theohioclub.com

8 p.m.-12 a.m.: Ohio Club Players

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort, 2705 Central Ave.; (501) 363-4784; oaklawn.com

9 p.m-1 a.m.: Aaron Owens Band

◼️ South Haven Tavern, 5590 Central Ave.; (501) 520-0446

8:30 p.m.: Kim Donnette Band

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive, 220 Minorca Road; (501) 777-8176; beehivehsv.com

7-9 p.m.: Nick Flora

MAGNOLIA

◼️ Mulekick, 2158 N. Jackson; (870) 562-2800; mulekickmag.com

7-10 p.m.: Jordan Sheppard

MORRILTON

◼️ Point Remove Brewing Company, 102 South Crestliner Street; (501) 477-4080; pointremovebrewingcompany.com

7 p.m.: Kordsmeier

PINE BLUFF

◼️ Bellamy Theater, Arts and Science Center for Southeast Arkansas, 701 S. Main St.; (870) 536-3375; asc701.org

5-7 p.m.: Thisness ($5 for ASC members, $10 non-members)

■ ■ ■ SATURDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Bernice Garden, 1401 Main St.; (501) 410-3938; thebernicegarden.org

10-11 a.m.: Acoustic Music Mornings; musical instruments and chairs welcome.

◼️ Cannibal and Craft

9 p.m.: Dino & D-Train

◼️ Charlee's Good Time Drinkery

9 p.m.-12 a.m.: Jeff Coleman and the Feeders

◼️ The Hall

8 p.m.: Dylan Scott, with Lily Rose ($20-$124)

◼️ JJ's Grill

8:30-11:30 p.m.: Jack Fancy

◼️ Library Kitchen + Lounge, 313 President Clinton Ave.; (501) 916-9826; thelibrarylr.com

12-3 p.m.: Jake Peterson Duo

◼️ Midtown Billiards

1 a.m.: Delta Project

◼️ Rev Room

8 p.m.: Chase McDaniel ($20)

◼️ River Bottom Winery, 13810 Combee Lane (Roland); (501) 519-5666; bobrookfarms.com

3-5 p.m.: Lazy Desperados

◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack

7:30 p.m.: The Big Dam Horns ($12-$72)

◼️ Sullivan's Steakhouse

6-9 p.m.: Blue Jazz Duo

◼️ Vino's

7-11 p.m.: Execution Day, Archers, Leona

◼️ Willy D's

8 p.m.: Elisa Carlson, Johnny Fritts, David Rasico, Pamela Hopkins

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar

9:30 p.m.-12 a.m.: Brian Nahlen Band

◼️ Ton's Place, 18814 MacArthur Drive; (501) 851-9987

7-11 p.m.: Steve Crump Band

SHERWOOD

◼️ Area 51

8 p.m.: City Grey, Turquoise Tiger, HouseTreeHouse

CADDO VALLEY

◼️ Betty's Big Country Dance Hall, 102 Crystal Palace Drive; (870) 403-0373; bettysbigcountrydance.com

8 p.m.: Joseph Logue Band

CALICO ROCK

◼️ Juniper's Back Door, 131 Main St.; (870) 916-2220

Emily Kaitz & Drew Pierce

CONWAY

◼️ Kings Live Music

8:30-11:30 p.m.: South of Saturn

◼️ Skinny J's

7-10 p.m.: Seven Hollows

◼️ TC's Midtown Grill

9 p.m.-1 a.m.: Listen Monkey

BEARDEN

◼️ Uncle Dewey's Razorback Shack, 194 Ouachita Road 273; (870) 687-2071

8 p.m.: Machinedog

EL DORADO

◼️ Mulekick@MAD

7-10 p.m.: Blackstrap

EUREKA SPRINGS

◼️ New Delhi Cafe, 2 N. Main St.; (479) 253-2525; newdelhieureka.com

6 p.m.: Brick Fields Band

FAIRFIELD BAY

◼️ Fairfield Bay Conference Center, 110 Lost Creek Parkway; (501) 884-4202; ffbconference.com

8 p.m.: Ricky Skaggs & Kentucky Thunder ($50 and up)

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Hotel & Spa

5:30-8 p.m.: Jacob Flores (Fountain Room)

7:30-11:30 p.m.: Parker Francis Band (lobby)

◼️ The Big Chill

9 p.m.: Double Shot

◼️ Frontier Club, 2700 Central Ave.; (501) 620-4000

5 p.m.: Kim Donnette Band

◼️ Kuntry's Blue Collar Bar, 6480 Central Ave.; (5o1) 293-1571

6 p.m.: The Doggones

◼️ Los Roosters, 8091-A Airport Road (Bonnerdale); (870) 669-9946

7:30 p.m.: Brass Tacks

◼️ Ohio Club

8 p.m.: Ohio Club Players

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn

9 p.m-1 a.m.: Aaron Owens Band

◼️ South Haven Tavern

8 p.m.-12 a.m.: Danger Zone

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive

7-10 p.m.: Bluesboy Jag and Learning to Crawl

MAGNOLIA

◼️ Mulekick

7-10 p.m.: Blackstrap

MOUNTAIN HOME

◼️ Rapp's Barren Brewery, 601 S. Baker St.; (870) 424-7277; rappsbarrenbrewing.com

7-9 p.m.: Abby Pierce

PARAGOULD

◼️ Collins Theater, 120 W. Emerson St.; (870) 236-6252; collinstheatre.com

7 p.m.: Chad Garrett and Friends

PINE BLUFF

◼️ RJ's Sports Grill, 128 S. Main St.; (870) 850-7887

7 p.m.: Kent Burnside

RUSSELLVILLE

◼️ Train Depot, 320 W. C St.; (479) 967-1437

3 p.m.: 2nd annual Sam Allnight Festival with Sam Allbright and The Southern Heat, Wandering Troubadours, Some Guy Named Robb, Andy Moore, Downhill Runners

■ ■ ■ SUNDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Hibernia Irish Tavern

2:30 p.m.: Traditional Irish session

◼️ Library Kitchen + Lounge

12-3 p.m.: Jake Peterson Duo

4-8 p.m.: DJ ChrisBeatz

◼️ Pizza D'Action, 2919 W. Markham St.; (501) 666-5403

9 p.m.: William Blackart, P***** Comets, Headcannon ($5)

◼️ River Bottom Winery

3 p.m.: Sam Allbright

◼️ South on Main

11 a.m.-1:30 p.m.: Jason Lee Hale

◼️ White Water Tavern

5 p.m.: Blues Jam featuring The Arkadelics

FAYETTEVILLE

◼️ Roots HQ Listening Room, 1 E. Mountain St.; (479) 332-0999; fayettevilleroots.org

7-9:30 p.m.: Dar Williams ($30-$140)

FORT SMITH

◼️ Temple Live

8 p.m.: Chris Webby, Ekoh, Justin Clancy ($19-$39)

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa

11 a.m.-1 p.m.: Jacob Flores

◼️ Ohio Club

6-9 p.m.: Larry Womack

■ ■ ■ MONDAY ■ ■ ■

NORTH LITTLE ROCK

◼️ The Joint, 301 Main St., #102; (501) 372-0210

7-9 p.m.: Songwriter Showcase, with Chad Garrett, Julie (JD) Denise, Shawn Beaver, Robb McCormack, Paul Tull, Justin Patterson

■ ■ ■ TUESDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Willy D's Piano Bar

7:30 p.m.: Matteo Ellis, Matt Sammons

BENTON

◼️ Rib Crib BBQ, 1600 Military Road; (501) 778-9600

6-7:30 p.m.: Casey Penn

■ ■ ■ WEDNESDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Cannibal and Craft

8 p.m.: Byron Hayes

◼️ White Water Tavern

8 p.m.: Kevin Kerby ($5)

HOT SPRINGS

◼️ Garland County Library

6 p.m.: Celtic Breeze

FAYETTEVILLE

◼️ Morano's, 2179 Martin Luther King Blvd.; (479) 935-4800

6-9 p.m.: Brick Fields

■ ■ ■ TICKETS ■ ■ ■

◼️ Reverend Horton Heat performs at 7 p.m. Dec. 9 at The Hall in Little Rock, and tickets, $20-$25, are available at ticketweb.com

