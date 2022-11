Northwest Arkansas divorces

The following divorces granted were recorded Oct. 26 - Nov. 2 in the Benton and Washington county clerks' offices.

BENTON COUNTY

22-856. Katrina Sherley v. Brian Sherley

22-862. Philip Butcher v. Jucilene Moraes Schwegler

22-960. Cody Golda v. Arielle Golda

22-997. Rhandi Holley v. Zaine Holley

22-1041. Bryan Guarino v. Emily Guarino

22-1060. Summer McVicker v. Jacob McVicker

22-1108. Jaclyn Slaughter v. Kenneth Johnston

22-1134. Santiago Fanco v. Edna Rodriguez Silveste

22-1153. Saelee Cerasale v. Kegan Ward

22-1292. Nelleli Portuondo v. Oney Portuondo

22-1313. Michelle McConnaughey v. Justin McConnaughey

22-1408. Candy Hamic v. Marion Hamic

22-1467. Natanya McClure v. Derrick McClure

22-1471. Elizabeth Lechuga v. Ernesto Lechuga

22-1516. Jasmine Sanchez v. Omar Sanchez

22-1524. Adam Hubbell v. Starry Hubbell

22-1525. Angelica Moreno v. Juan Vilchez

22-1556. Lyndsey Williams v. Gabriel Williams

22-1568. William Swan v. Margaret Swan

22-1601. Bruce Sudduth v. Jenica Sudduth

WASHINGTON COUNTY

21-1871. Emma Hahn v. Colin Murugiah

21-1906. Harold Corbin v. Hannah Corbin

22-728. Elmer Lima v. Rina Lima

22-771. Embry Curry v. Michael Curry

22-943. Kristin Gray v. Jesse Gray

22-998. Mindy Grusing v. Brent Grusing

22-1048. Bui Nguyen v. Khoa Tran

22-1149. Ashley Mangum v. Eric Mangum

22-1337. Michelle Miesse v. Luke Gould

22-1331. Shelley Byrum v. Steve Byrum

22-1412 Maria Villafuerte v. Jonathan Gonzalez-Matias

22-1414. Mariana Salcedo v. Ricardo Salcedo

22-1429. Courtney Holter v. John Holter

22-1443. Morgan Scholz v. Clark Scholz

22-1444. Beverly Jones v. Robert Jones

22-1446. Marla Shafer v. Bryan Shafer

22-1450. Amanda Shearhart v. Thomas Shearhart