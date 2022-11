UCA at Arkansas women

Central Arkansas at Arkansas

WHEN 10:30 a.m. today

WHERE Walton Arena, Fayetteville

RECORDS UCA 0-1, Arkansas 1-0

SERIES Arkansas leads 3-0

TV None

RADIO Razorback Sports Network

INTERNET SEC Network-Plus

PROBABLE STARTING LINEUPS

ARKANSAS

POS. NAME, HT, YR;PPG;RPG

G Samara Spencer, 5-7, So.;15.0;4.0

G Makayla Daniels, 5-8, Sr.;4.0;6.0

G Chrissy Carr, 6-1, Sr.;10.0;3.0

G Saylor Poffenbarger, 6-2, R-Fr.;11.0;8.0

F Erynn Barnum, 6-2, Sr.;15.0;11.0

COACH Mike Neighbors (97-64 in sixth season at Arkansas, 195-105 in his career)

UCA

POS. NAME, HT, YR;PPG;RPG

G Randrea Wright, 5-7, Jr.;7.0;3.0

G Kayla Mitchell, 5-5, Sr.;6.0;1.0

G Kinley Fisher, 5-7, So.;3.0;2.0

G Gloria Fornah, 5-10, So.;2.0;1.0

F Kyjai Miles, 6-1, Jr.;10.0;6.0

COACH Sandra Rushing (176-128 in 11th season at Central Arkansas, 579-383 in career)

TEAM COMPARISON

Arkansas;;UCA

70.0;Points for;43.0

50.0;Points against;83.0

7.0;Rebound margin;-20.0

10.0;Turnover margin;-1.0

31.4;FG pct.;30.2

23.8;3-pt. pct.;30.0

45.7;FT pct.;66.7