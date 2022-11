UCA-Hendrix men’s capsule

UCA men vs. Hendrix

WHEN 5:30 p.m.

WHERE Farris Center, Conway

RECORDS UCA 0-1; Hendrix 0-1

RADIO 91.3, KUCA-FM, in Conway

INTERNET UCASports.com

Probable starting lineups

UCA

POS. NAME;HT; YR.;PPG;RPG

G Camren Hunter;6-3;So.;13.0;2.0

G Masai Olowokere;6-5;Jr.;12.0;9.0

F Eddy Kayouloud;6-7;Sr.;6.0;5.0

G Collin Cooper;6-2;Jr.;0.0;1.0

F Ibbe Klintman 6-8 So.;5.0;9.0

COACH Anthony Boone (25-52 in three seasons at UCA and overall)

HENDRIX

POS. NAME;HT; YR.;PPG;RPG

G Craig Collier II;6-1;Jr;13.0;2.0

F Tyler Deithloff;6-5;Jr.;10.0;10.0

G Jackson Parks;6-1;Jr.;9.0;2.0

F Colten Berry;6-7;Fr.;4.0;10.0

G Jonathan Ryan;6-0;Jr.;8.0;2.0

COACH Thad McCracken (12th season at Hendrix)

TEAM COMPARISON

UCA;;Hendrix

55.0;Points for;67.0

79.0;Points against;81.0

-5.0;Rebound margin;-6.0

-4.0;Turnover margin;-15.0

30.1;FG pct.;50.9

13.3;3-pt. pct.;27.3

77.8;FT pct.;37.5

CHALK TALK The Bears had three different players in double figures at Wichita State, led by 13 apiece from Camren Hunter and Johannes Kirsipuu. ... Hendrix dropped its season opener Tuesday night at Austin College in Sherman, Texas, losing 81-67. ... The Warriors feature North Little Rock alumnus Craig Collier II among multiple central Arkansans.

-- Mitchell Gladstone