1. "Here Comes the ------": The Beatles

2. "Blowin' in the --------": Bob Dylan

3. "Singin' in the --------": Gene Kelly

4. "---------- Keep Fallin' on My Head": B.J. Thomas.

5. "-------- Beneath My Wings": Bette Midler

6. "Have You Ever Seen the --------?": Creedence Clearwater Revival.

7. "Riders on the --------": The Doors

8. "---------- in the Wind": Kansas.

9. "-------- Days and Mondays": The Carpenters

ANSWERS:

1. Sun

2. Wind

3. Rain

4. Raindrops

5. Wind

6. Rain

7. Storm

8. Dust

9. Rainy