UCA women vs. Hendrix

Central Arkansas women vs. Hendrix

WHEN 11 a.m.

WHERE Farris Center, Conway

RECORDS UCA 2-2; Hendrix 2-4

SERIES UCA leads 7-0 (in Division I era)

RADIO KUCA-FM, 91.3, in Conway

INTERNET None

Probable starting lineups

UCA

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

G Randrea Wright, 5-7, So.;5.5;3.8

G Siera Carter, 5-11, Sr.;4.8;4.3

G Parris Atkins, 5-8, Fr.;8.5;3.3

F Kyjai Miles, 6-1, Jr.;6.0;5.8

F Kiera Prim, 5-9, Jr.;11.5;8.8

COACH Sandra Rushing (177-131 in 11th season at UCA, 580-386 in 34th season overall)

Hendrix

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

G Kennedi Burns, 5-9, Jr.;18.0;3.8

G Madi Pierce, 5-9, Sr.;14.2;8.8

F Blysse Harmon, 5-9, So.;10.7;5.7

G Megan Gray, 5-6, Fr.;5.2;1.3

G Alicia McCloria, 5-4, Jr.;6.8;2.7

COACH Drew Gaeng (1oth season at Hendrix)

TEAM COMPARISON

UCA;;Hendrix

48.0;Points for;81.3

62.8;Points against;51.3

-1.0;Rebound margin;+2.0

-0.5;Turnover margin;+14.7

30.5;FG pct.;45.0

16.7;3-pt. pct.;42.9

68.3;FT pct.;62.0

CHALK TALK UCA rolled to a 74-35 win against Hendrix last November, getting 15 points from Randrea Wright on 7-of-10 shooting. ... Hendrix's starting lineup features three in-state products: Megan Gray (Greenwood), Blysse Harmon (Greenbrier) and Madi Pierce (Bald Knob). ... After today, the Sugar Bears will play just once more at home until a three-game homestand beginning Dec. 21.

-- Mitchell Gladstone