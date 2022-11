ASU men’s basketball capsule

Arkansas State men vs. Bethel

WHEN 2 p.m.

WHERE First National Bank Arena, Jonesboro

RECORDS ASU 3-3; Bethel 5-2

SERIES ASU leads 6-2

TV None

RADIO KFIN-FM, 107.9, in Jonesboro

INTERNET ESPN-Plus

Probable starting lineups

ASU

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

G Caleb Fields, 6-0, Jr.;13.3;3.2

G Avery Felts, 6-2, So.;7.3;3.3

G Malcolm Farrington, 6-3, So.;14.0;3.3

F Markise Davis, 6-8, Sr.;9.5;5.0

F Omar El-Sheikh, 6-8, Sr.;9.5;7.7

COACH Mike Balado (72-83 in sixth season at ASU and overall)

BETHEL

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

F Yassine Zlitni, 6-6, So.;8.9;4.4

C Brennon Marsh, 6-8, So.;4.3;6.7

G Jose Nazario, 6-2, So.;5.3;2.4

G Querrion Gadson, 6-1, Jr.;11.9;5.0

G Tyler Neely, 6-2, So.;10.0;2.4

COACH Jeff Britt (390-306 in 23rd season at Bethel, 498-349 in 28th season overall)

TEAM COMPARISON

ASU;;Bethel

68.2;Points for;69.9

63.3;Points against;67.0

-0.5;Rebound margin;+7.2

+4.0;Turnover margin;+0.4

44.9;FG pct.;46.0

31.3;3-pt. pct.;25.0

66.2;FT pct.;68.1

CHALK TALK ASU and Bethel have not met since Feb. 4, 1960. ... Red Wolf freshman Terrance Ford leads the nation in assist-to-turnover ratio at 9.0. ... ASU was outrebounded 45-24 in its loss to Prairie View A&M on Friday night. ... Bethel competes in the NAIA's Mid-South Conference.

-- Mitchell Gladstone