Motor sports results

Short Track Nationals

Friday night's preliminary feature race results from the 35th annual Short Track Nationals at Little Rock's I-30 Speedway with starting positions in parentheses:

Prelim I

1. Aaron Reutzel (4), Clute, Texas, $1,500

2. Jason Martin (1), Lincoln, Neb., $750

3. Justin Sanders (8), Aromas, Calif., $650

4. Colton Hardy (5), Phoenix, $625

5. Dylan Westbrook (7), Scotland, Ontario $600

6. Dylan Postier (10), Stillwater, Okla., $550

7. Tony Bruce Jr. (9), Liberal, Kan., $525

8. Jeremy Middleton (6), North Little Rock, $500

9. Garet Williamson (19), Columbia, Mo., $450

10. Matt Covington (17), Glenpool, Okla., $400

11. Carson Short (15), Marion, Ill., $350

12. Alex Sewell (3), Broken Arrow, Okla., $325

13. Slater Helt (20), Harrisonville, Mo., $300

14. Chase Porter (18), St. Joseph, Mo., $275

15. Brad Bowden (13), Hernando, Miss., $250

16. Chase Howard (16), Nesbit, Miss., $250

17. Lewis Jenkins Jr. (14), Bryant, $250

18. Josh McCord (12), Bossier City, La., $250

19. Mark Smith (2) Sunbury, Pa., $250

20. Ernie Ainsworth (11), Bartlett, Tenn.

PRELIM II

1. Sam Hafertepe (2), Sunnyvale Texas, $1,500

2. Seth Bergman (4), Snohomish, Wash, $750

3. Ryan Timms (1), Oklahoma City, $650

4. Tim Crawley (6), Benton, $625

5. Blake Hahn (8). Sapulpa, Okla., $600

6. Wayne Johnson (9), Oklahoma City, $550

7. Derek Hagar (15), Marion, $525

8. Howard Moore (5), Memphis, $500

9. Joe B. Miller (13), Millersville, Mo., $450

10. Steven Russell (7), Rochester, Ill., $400

11. Dale Howard (11), Byhalia, Miss., $350

12. Jordon Mallett (19), Greenbrier, $325

13. Kyler Johnson (10), Quinter, Kan., $300

14. Riley Goodno (12), Knoxville, Iowa, $275

15. Jack Wagner (14), Lone Jack, Mo., $250

16. Landon Britt (18), Memphis, $250

17. Landon Crawley (17), Benton, $250

18. Bradyn Baker (16), Alexander, $250

19. Kade Morton (20), Coweta, Okla., $250

20. Cody Gardner (3), Benton, $250

Top qualifier -- Reutzel, 11.812 seconds (76.184 mph). Heat winners -- Smith, Middleton, Sewell, Westbrook, Bergman, Moore, T.Crawley, Gardner. B-Main winners -- Covington, Porter, L.Crawley, Britt.