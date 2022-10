TODAY’S HIGH SCHOOL BOYS STATE GOLF TOURNAMENTS

CLASS 1A

WHERE Indian Hills Golf Course, Fairfield Bay COURSE LAYOUT 6,442 yards, par 71 LAST YEAR’S TOP 5 TEAM FINISHERS (1) Izard County (2) West Side Greers Ferry

(3) Taylor (4) Lead Hill (5) Sacred Heart LAST YEAR’S TOP 5 INDIVIDUAL FINISHERS (1) Denton Riley, Izard County (2) Aiden Mayfield, Taylor (3) Max Gipson, West Side Greers Ferry (4) Landon McBride, Izard County (5) Manav Perfecto, Lead Hill

CLASS 4A

WHERE Magellan Golf Course, Hot Springs Village COURSE LAYOUT 6,494 yards, par 72 LAST YEAR’S TOP 5 TEAM FINISHERS (1) Valley View (2) Brookland, Shiloh Christian (4) Gravette (5) Pulaski Academy LAST YEAR’S TOP 5 INDIVIDUAL FINISHERS (1) Rhett South, Farmington (2) Cooper Williams, Crossett (3) Cole Kirby, Brookland (4) Cobey Riddle, Trumann (5) Braxton Muldoon, Gravette