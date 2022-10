High school football statistics

RUSHING

NAME, SCHOOLATTYDSYPCTD

Dennis Gaines, E. Poinsett Co.1241,2189.816

Chris Young, Newport1231,1179.111

Jalen Dupree, Malvern841,0081212

Garrion Curry, Magnolia989709.912

Dede Johnson Jr., Searcy1068558.111

Noah Freeman, Joe T. Robinson6174012.115

Heath Ballance, Glen Rose966747.07

Seth Case, Southside Batesville747279.84

Josh Ficklin, Bentonville1127126.411

Sloan Perrin, Nashville796608.48

Timothy Brown, Blytheville6162810.39

Isaac Gregory, FS Southside836037.267

Walker Ward, Walnut Ridge1045885.78

Kai Watson, Walnut Ridge625869.511

Cedric Hawkins, Stuttgart615779.59

Arthur Alvarez, Clarksville775757.58

Koby Turner, Rivercrest635659.010

Courtland Loudermill, Texarkana675648.45

Keandre Pope, Nettleton1105635.11

Kenny Jordan, Pulaski Academy705618.05

Sheldon Smith, Gurdon635568.84

Jayden Smith, White HallN/A552N/A11

Boogie Carr, Conway665398.27

Travion Dickens, Prescott4152012.79

Jacob Woodfield, Mount Ida765196.84

Kollin Robinson, Episcopal Coll.615058.37

Ronny Anokye, LR Christian1095014.63

Jermaine Dobbins, Mountain Pine3049516.510

Shadarious Plummer, El Dorado644841.68

Jace Baker, Cedarville844745.65

Colton Arnold, Cedarville794726.03

Tyler Givens, Perryville814625.77

Floyd Williams III, Gosnell724596.47

Justin Crutchmer, Lake Hamilton694496.55

Carson Turley, Valley View604447.46

Brock McCoy, Jonesboro514408.62

Camden Brooks, Hoxie864365.14

PASSING

NAME, SCHOOLCOMPATTYDSTD

Kel Busby, Pulaski Academy1272041,85718

Achillies Ringo, Mills981491,77416

Hunter Houston, Greenwood1411821,62418

Drew Moore, Lincoln871481,58420

Drake Lindsey, Fayetteville951551,47313

Matthew Contreras, Hot Springs831561,45820

Owen Miller, Harding Academy1061291,42918

Donovyn Omolo, Conway951351,41915

Eli Wisdom, Shiloh Christian861321,36518

Wesley McKissack, Vilonia1061771,31710

Donovan Whitten, Arkadelphia771311,19515

Carter Nye, Bentonville781131,17616

Dane Williams, Rogers781051,13113

Carston Poole, Prescott59881,12410

Cole Ketchum, Hackett651101,11413

Tyler Strickland, Searcy831441,06910

Cedric Simmons, Malvern44651,0496

Jake Casey, Bentonville West831341,0458

Walker White, LR Christian791461,02314

Peyton Mills, Cutter-Morning Star58971,0129

Grayson Wilson, CAC861531,00410

Maddox Hampton, Nettleton58891,00113

Bradon Allen, Lonoke62949969

Rhett Hilger, Gravette6511596210

Joseph Patterson, Hope4910392411

Kolin Parker, El Dorado611019099

Zhy'Qkis Jackson, Lafayette Co.651058979

Dae'Marion Savoy, FS Northside558388310

Easton Hurley, Lake Hamilton336286810

Sam Sanders, LR Catholic55928649

Tyler Givens, Perryville54998609

Jordan Walker, Bryant58898469

Martavius Thomas, Camden FV509382711

George Herrell, FS Southside561287915

Jackson Taylor, Hector571007806

RECEIVING

NAME, SCHOOLRECYDSTD

Grant Karnes, Greenwood5276611

Jaylin McKinney, Pulaski Academy407136

Kaylon Morris, Fayetteville336753

Clayton Weldon, Cutter-Morning Star296407

QJ King, Mills406036

Jack Vines, Vilonia406014

Brycen Hamilton, Hackett295797

Bodie Neal, Shiloh Christian335687

Camron Williams, Gosnell245597

Carter McElhany, Greenbrier255476

DeAndra Burns Jr., El Dorado365457

Jace Birkes, Lincoln185408

Kyle Hoover, Harding Academy385359

Q Thompson, Nettleton285248

Derrick Hicks, Hot Springs255205

Courtney Crutchfield, Pine Bluff165149

Dyelon Caradine, Malvern215013

Caleb Cunningham, Searcy354883

Justin Crutchmer, Lake Hamilton164835

Octavius Rhodes, Hot Springs2446710

Gabriel Holmes, Gravette294646

Curtez Smith, Nettleton274566

Mauri Smith, Fort Smith Northside224468

Aiden Kennon, Greenwood374451

Endy McGalliard, Harding Academy284407

Kellar Price, Lincoln354407

Brooks Ward, LR Catholic184366

Juan Diggs, Fountain Lake154336

John Mark Charette, Pulaski Academy264313

Landon Koch, Harding Academy254274

Guillermo Petty, Dumas324276

Tyler Johnson, Mills174123

Jabrae Shaw, Mills233983

Cade Bowman, Little Rock Christian243946

Damarion Dedner, Lafayette County233835

PJ Henderson, Hector223813

Jaison Delamar, Fayetteville273752

TACKLES

NAME, SCHOOLTOT

Brody Koch, Subiaco Academy81

Marshon Jordan, White Hall76

Ethan Cruce, Dumas71

Mason Moore, Gosnell70

Ty Hannaford. Mountain Home69

Jace Wooten, Central Arkansas Christian68

Aiden Mchan, White Hall67

Mike Townsley, Batesville65

Izic Clenney, Lake Hamilton64

Charlie Collins, Mills64

Taderian Partee, Gosnell64

Cooper Bahnks, Central Arkansas Christian63

Caleb Sain, Mills63

Lewis Garcia, Searcy63

Ashtyn Williams, Joe T. Robinson63

Cody Amato, Lonoke62

Jaron Adams, Fountain Lake61

Evan Williams, Greenwood61

Peter Waite, Hector60

Isaac Wallis, Southside Batesville60

INTERCEPTIONS

NAME, SCHOOLTOT

Jabrae Shaw, Mills8

Ra'Shawn Bell, Prescott4

Gabriel Bonner, Joe T. Robinson4

Cayden Rose, Russellville4

Talon Stephen, Harrison4

Patton Whicker, Pulaski Academy4

Camron Williams, Gosnell4

Myles Williams, Nettleton4

SACKS

NAME, SCHOOLTOT

Derrick Murdock, Mills8

Dayjon Matlock, Mountain Pine6

Taderian Partee, Gosnell6

Jordan Pigram, Nettleton5.5

Brooks Yurachek, Fayetteville5.5

Zion Brown, Greene County Tech5

Brent Casto, Hector5

Robert Dover, Mountain Home5

Jeremiah Jones, Texarkana5

DJ King, Camden Fairview5

Jude Onuoha, LR Parkview5

John Parkinson, Fort Smith Southside5

SCORING OFFENSE

SCHOOLGPTSPG

Mineral Springs631051.7

Greenwood630550.8

Prescott524949.8

Carlisle524849.6

Gentry524749.4

Mountain Pine524048.0

Shiloh Christian524048.0

Pulaski Academy523947.8

East Poinsett County523847.6

Conway523547.0

Hazen523547.0

SCORING DEFENSE

SCHOOLGPTSPG

Hazen5204.0

Carlisle5275.4

Blytheville5377.4

Ashdown5448.8

Lavaca5448.8

Mansfield5469.2

Spring Hill6569.3

Brinkley55010.0

Marked Tree55210.4

Mountain View55210.4

Cabot56112.2

NOTE Email statistics and statistical discrepancies to slane@adgnewsroom.com by noon Wednesday. Overall statistics will be published every Thursday.