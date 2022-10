Professional golf stats

PROFESIONAL STATISTICS

Through Monday

PGA Tour

FedExCup Season Points

1, Mackenzie Hughes, 528. 2, Max Homa, 500. 3 (tie), Danny Willett and Sepp Straka, 300. 5, Taylor Montgomery, 263. 6, Garrick Higgo, 190. 7, Mark Hubbard, 136. 8, Dean Burmester, 135. 9, Nick Taylor, 135. 10, Justin Lower, 132.

Scoring Average

1, Max Homa, 68.548. 2, Sepp Straka, 68.774. 3, Danny Willett, 68.798. 4, Dean Burmester, 69.274. 5, Taylor Montgomery, 69.661. 6, Keegan Bradley, 69.774. 7, Mackenzie Hughes, 69.786. 8, Rickie Fowler, 69.798. 9, 3 tied with 70.161.

Driving Distance

1, Brandon Matthews, 327.8. 2, Brandon Hagy, 323.5. 3, Taylor Pendrith, 322. 4, Luke List, 321.8. 5, Kyle Westmoreland, 320.8. 6, Alejandro Tosti, 320.5. 7, Byeong Hun An, 319.5. 8, Trey Mullinax, 318.6. 9, MJ Daffue, 318.3. 10, 2 tied with 317.3.

Driving Accuracy Percentage

1, Vaughn Taylor, 71.43%. 2 (tie), Ryan Armour, Alex Lee and Sepp Straka, 67.86%. 5, William McGirt, 66.07%. 6 (tie), Aaron Rai and Webb Simpson, 64.29%. 8, Joel Dahmen, 63.10%. 9, 2 tied with 62.50%.

Greens in Regulation Percentage

1, Rickie Fowler, 77.78%. 2, Emiliano Grillo, 77.08%. 3 (tie), Jason Day, James Hahn, Matt Kuchar and Sepp Straka, 75.00%. 7 (tie), Adam Hadwin, Beau Hossler and Danny Willett, 73.61%. 10, 5 tied with 72.22%.

Total Driving

1, Alex Lee, 21. 2, Dean Burmester, 33. 3, Webb Simpson, 37. 4, Matti Schmid, 59. 5, Davis Thompson, 60. 6, Taylor Pendrith, 67. 7, Seung-Yul Noh, 72. 8 (tie), Callum Tarren and Kevin Yu, 74. 10, Sam Burns, 77.

SG-Putting

1, Harry Hall, 2.133. 2, Taylor Montgomery, 2.128. 3, Adam Long, 1.831. 4, Keegan Bradley, 1.535. 5, Dean Burmester, 1.522. 6, Kelly Kraft, 1.515. 7, Brandon Hagy, 1.334. 8, S.H. Kim, 1.309. 9, Danny Willett, 1.238. 10, Sepp Straka, 1.215.

Birdie Average

1 (tie), Keegan Bradley and Sepp Straka, 5.75. 3 (tie), Seamus Power and Aaron Rai, 5.25. 5, Mackenzie Hughes, 5.13. 6 (tie), Dean Burmester, Justin Lower, Nick Taylor and Danny Willett, 5. 10, 3 tied with 4.88.

Eagles (Holes per)

1, Alejandro Tosti, 24. 2 (tie), Hayden Buckley, Stewart Cink, Rickie Fowler, Sung Kang and Martin Trainer, 36. 7 (tie), Luke List, Scott Piercy and Kyle Westmoreland, 54. 10, 11 tied with 72.

Sand Save Percentage

1, 10 tied with .00%.

All-Around Ranking

1, Dean Burmester, 126. 2, Sepp Straka, 255. 3, Max Homa, 272. 4, Emiliano Grillo, 283. 5, Thomas Detry, 289. 6, Davis Thompson, 303. 7, Nick Taylor, 307. 8, Justin Lower, 316. 9, Kevin Yu, 329. 10, Taylor Montgomery, 334.

LPGA Tour

Scoring

1, Lydia Ko, 69.176. 2, Minjee Lee, 69.333. 3, Xiyu Lin, 69.436. 4, Atthaya Thitikul, 69.463. 5, Brooke M. Henderson, 69.479. 6, Hyo Joo Kim, 69.542. 7, Hye-Jin Choi, 69.551. 8, Nasa Hataoka, 69.735. 9, Danielle Kang, 69.755. 10, Celine Boutier, 69.761.

Driving Distance

1, Maria Fassi, 279.841. 2, Bianca Pagdanganan, 277.314. 3, Yuka Saso, 275.181. 4, Brooke Matthews, 275.117. 5, A Lim Kim, 274.218. 6, Emily Kristine Pedersen, 274.138. 7, Pauline Roussin, 274.116. 8, Nanna Koerstz Madsen, 273.657. 9, Maude-Aimee Leblanc, 273.614. 10, Madelene Sagstrom, 272.788.

Greens in Regulation

1, Ally Ewing, .78%. 2, Jodi Ewart Shadoff, .77%. 3 (tie), Hye-Jin Choi, Brooke M. Henderson, Megan Khang, Minjee Lee, Xiyu Lin and Lexi Thompson, .76%. 9, 2 tied with .75%.

Putts per GIR

1, Lydia Ko, 1.723. 2, Danielle Kang, 1.725. 3, Hyo Joo Kim, 1.738. 4, Nasa Hataoka, 1.74. 5, Celine Boutier, 1.741. 6 (tie), Stephanie Kyriacou and Jeongeun Lee6, 1.747. 8, Madelene Sagstrom, 1.75. 9, Karis Davidson, 1.753. 10, Georgia Hall, 1.754.

Birdies

1, Nasa Hataoka, 351. 2, Atthaya Thitikul, 341. 3, Xiyu Lin, 332. 4, Lydia Ko, 328. 5, A Lim Kim, 321. 6, Hye-Jin Choi, 307. 7, Madelene Sagstrom, 301. 8, Brooke M. Henderson, 295. 9, Jennifer Kupcho, 289. 10, Celine Boutier, 283.

Eagles

1, A Lim Kim, 15. 2 (tie), Celine Boutier, Hye-Jin Choi and Nelly Korda, 11. 5 (tie), Lauren Coughlin, Yuka Saso, Kelly Tan and Angel Yin, 10. 9, 8 tied with 9.

Sand Save Percentage

1 (tie), Ashleigh Buhai and Lydia Ko, .66%. 3, Brittany Altomare, .65%. 4 (tie), Brittany Lincicome and Alena Sharp, .62%. 6 (tie), Sei Young Kim and Mariajo Uribe, .60%. 8, 3 tied with .59%.

Rounds Under Par

1, Minjee Lee, .75%. 2 (tie), Hye-Jin Choi and Lydia Ko, .74%. 4, Brooke M. Henderson, .73%. 5, Lexi Thompson, .72%. 6 (tie), Nasa Hataoka and Madelene Sagstrom, .70%. 8, 3 tied with .69%.

Champions Tour

Charles Schwab Cup Money List

1, Steven Alker, $2,730,615. 2, Padraig Harrington, $2,471,903. 3, Steve Stricker, $2,173,725. 4, Jerry Kelly, $1,943,233. 5, Miguel Angel Jiménez, $1,896,413. 6, Ernie Els, $1,405,929. 7, Stephen Ames, $1,274,006. 8, Bernhard Langer, $1,248,352. 9, Thongchai Jaidee, $1,228,499. 10, Steve Flesch, $1,014,791. 11, Alex Cejka, $942,854. 12, Retief Goosen, $890,959. 13, Paul Broadhurst, $874,848. 14, Darren Clarke, $862,148. 15, David Toms, $856,377. 16, Brandt Jobe, $772,936. 17, Kirk Triplett, $740,009. 18, Rod Pampling, $729,744. 19, Scott Parel, $729,599. 20, Doug Barron, $693,489. 21, Ken Duke, $690,339. 22, Brett Quigley, $681,405. 23, Gene Sauers, $658,463. 24, Paul Goydos, $636,923. 25, K.J. Choi, $632,877.

Scoring

1, 10 tied with .

Driving Distance

1, Padraig Harrington, 308.8. 2, Vijay Singh, 302.5. 3, Scott Parel, 299.3. 4, Scott McCarron, 299.2. 5, Thongchai Jaidee, 298.3. 6, Brandt Jobe, 297.7. 7, Darren Clarke, 296.8. 8 (tie), John Daly and Ernie Els, 296.7. 10, Retief Goosen, 296.

Driving Accuracy Percentage

1, Jerry Kelly, 80.49%. 2, Olin Browne, 78.59%. 3, Fred Funk, 77.84%. 4, Joe Durant, 76.13%. 5, Ken Duke, 75.84%. 6, Paul Goydos, 75.68%. 7, Paul Broadhurst, 74.76%. 8, Bernhard Langer, 73.97%. 9, Glen Day, 73.72%. 10, Scott Parel, 73.18%.

Greens in Regulation Pct.

1, Steven Alker, 76.92%. 2, Jerry Kelly, 76.52%. 3, Padraig Harrington, 75.93%. 4, Miguel Angel Jiménez, 73.84%. 5, Retief Goosen, 73.64%. 6, Ernie Els, 73.18%. 7, Joe Durant, 72.95%. 8, Paul Stankowski, 72.71%. 9, Scott Dunlap, 72.42%. 10, Thongchai Jaidee, 72.34%.

Total Driving

1, Scott Parel, 13. 2, Steven Alker, 34. 3, Miguel Angel Jiménez, 35. 4, Stephen Ames, 40. 5, Thongchai Jaidee, 47. 6, Scott McCarron, 48. 7 (tie), Shane Bertsch, Retief Goosen and Padraig Harrington, 49. 10, Joe Durant, 52.

Putting Average

1, Steve Stricker, 1.715. 2, Brian Gay, 1.736. 3, Kirk Triplett, 1.739. 4, Thongchai Jaidee, 1.745. 5, Bernhard Langer, 1.746. 6 (tie), Paul Broadhurst and David Toms, 1.749. 8, Tim Petrovic, 1.751. 9, Steven Alker, 1.752. 10, Ernie Els, 1.753.

Birdie Average

1, Padraig Harrington, 5.02. 2, Steven Alker, 4.5. 3, Ernie Els, 4.48. 4, Miguel Angel Jiménez, 4.47. 5, Thongchai Jaidee, 4.33. 6, Retief Goosen, 4.23. 7, Brandt Jobe, 4.16. 8 (tie), Brian Gay and David Toms, 4.06. 10, Bernhard Langer, 4.04.

Sand Save Percentage

1, Jerry Kelly, 70.00%. 2, Steven Alker, 63.24%. 3, Rod Pampling, 61.04%. 4, Jay Haas, 60.00%. 5, David Toms, 59.62%. 6, Colin Montgomerie, 58.33%. 7, Fred Funk, 57.81%. 8, Mike Weir, 57.35%. 9, Tim Petrovic, 56.67%. 10, Robert Karlsson, 56.45%.

All-Around Ranking

1, Steven Alker, 54. 2, Miguel Angel Jiménez, 74. 3, Padraig Harrington, 101. 4, Steve Stricker, 123. 5, Thongchai Jaidee, 139. 6, David Toms, 141. 7, Jerry Kelly, 142. 8, Paul Broadhurst, 152. 9, Stephen Ames, 161. 10, Rod Pampling, 162.