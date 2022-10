Northwest Arkansas divorces

The following divorces granted were recorded Sept. 29-Oct. 4 in the Benton and Washington county clerks' offices.

BENTON COUNTY

21-887. Kaitlin Hartman v. Anthony Hartman

21-1267. Nicole Buckmaster v. Henry Pogue

21-1943. Pamela Holaday v. Zachary Holaday

22-176. Katie Vanzandt v. Shaun Vanzandt

22-268. Andrew Fosdick v. Jessie McPherson Fosdick

22-494. Annsley Stewart v. Jeffery Stewart

22-508. Caitlin Beckham v. Michael Beckham

22-583. Stephanie Kear v. Jeffrey Kear

22-611. Amiee Tomescko v. John Tomescko

22-616. Amanda Willard v. Joshua Willard

22-740. Tara Clements v. Tommy Clements

22-858. Maria Juarez v. Daniel Terrazas

22-892. Douglas Kavulich v. Lynn Kavulich

22-910. Nannet Williams v. Allison Williams

22-962. Ricky Harris v. Zanna Harris

22-1095. Jared Brown v. Joy Brown

22-1112. Sheila Lock v. Glenn Lock

22-1156. Ashley James v. Frank James

22-1169. Jose Barrientos Flores v. Rosa Esmilda Flores Galdamez

22-1181. Cassandra Hardin v. James Hardin

22-1237. Laura Babarskas v. Julio Souto

22-1312. William Anderson v. Tisha Anderson

22-1336. Cathleen Schultheis v. Steven Schultheis

22-1375. Gary Hadley v. Eva Jordan

WASHINGTON COUNTY

21-1339. Robert Brandon v. Crystal Brandon

21-1411. William Tompkins v. Kacee Tompkins

21-1526. William Myer v. Nicole Myer

21-1555. Justine Brown-Owens v. Billy Owens

22-201. Meagan Blakemore v. Matthew Blakemore

22-527. Sara Broderick v. Timothy Broderick

22-660. Rachael Burgess v. Chandler Burgess

22-836. Andrew Arnold v. Victoria Hardgrove

22-1012. Rebekah Johnson v. Caleb Johnson

22-1106. Kristalin Branch v. Zachary Burleson

22-1175. Jaimie Witt v. Matthew Witt

22-1235. Travis Ellis v. Nicky Ellis

22-1253. Brian Frederick v. Nicole Frederick

22-1303. James Hill v. Tamara Hill

22-1305. Cody Gerock v. Cassie Gerock

22-1333. Ralph Randall v. Stephanie Randall