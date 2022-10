LIVE MUSIC IN ARKANSAS: Amy LaVere at White Water; Brian Nahlen at Hub

■ ■ ■ TODAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Camp Taco, 822 E. Sixth St.; (501) 353-0884

7 p.m.: Parker Francis Band

◼️ Fassler Hall, 311 E. Capitol Ave.; (501) 246-4757

8 p.m.: Sad Daddy

◼️ The Hall, 721 W. Ninth St.; (501) 406-1364

9 p.m.: Shrek Rave ($15-$35)

◼️ Rev Room, 300 President Clinton Ave.; (501) 398-1323; revroom.com

8 p.m.: Moonshine Bandits ($15 advance, $18 day of show)

◼️ Vino's, 923 W. Seventh St.; (501) 375-8466; vinosbrewpub.com

8-9 a.m.: Rickshaw Billy's Burger Patrol

◼️ White Water Tavern, 2500 W. Seventh St.; (501) 375-8400; whitewatertavern.com

8 p.m.: The Prescriptions, SonicFUZZ, House Treehouse ($10)

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Simmons Bank Arena, 1 Simmons Bank Arena Drive; (501) 340-5660

8 p.m.: Kevin Gates ($39.50-$89.50)

CAMDEN

◼️ Native Dog Brewing, 125 Madison Ave. SE; (870) 231-3451; nativedogbrewing.com

7 p.m.: Brooks Walthall

EL DORADO

◼️ Mulekick at MAD, 101 E. Locust St.; (870) 444-3008; mulekickatmad.com

7-10 p.m.: Randall Shreve

HOT SPRINGS

◼️ Central Theater, 1008 Central Ave.; (501) 859-9148

8 p.m.: Patti Savage & The OG Crew

◼️ Jose's Mexican Grill & Cantina, 5361 Central Ave.; (501) 525-9797; josesmexicangrill.com

6-9 p.m.: Jacob Flores

◼️ Malco Lounge, 817 Central Ave.; (501) 623-6200

7-10 p.m.: Open mic night hosted by Hillestad

◼️ Rolando's, 210 Central Ave.; (501) 318-6054

5:30 p.m.: Christine DeMeo

JONESBORO

◼️ First National Bank Arena, 217 Olympic Drive; (870) 972-2781

7:30 p.m.: Travis Tritt, Chris Janson, War Hippies ($45-$95)

ROGERS

◼️ Walmart AMP, 5079 W. Northgate Road; (479) 443-5600

7 p.m.: The Black Keys, with Band of Horses, The Velveteers ($59.50-$225)

■ ■ ■ FRIDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Aloft + WXYZ Bar, 716 Rahling Road; (501) 791-9999

8-11 p.m.: Hillestad

◼️ Charlie's Place, 8624 Interstate 30; (501) 952-6029

7 p.m.-2 a.m.: Shirley Jones, Stacii Addams, T. Lyons, Just'n, Al Chauncey and Ms. Lady Blues ($30-$450)

◼️ Hibernia Irish Tavern, 9700 N. Rodney Parham Road; (501) 246-4340; hiberniairishtavern.com

7-10 p.m.: Still Married

◼️ Historic Arkansas Museum, 200 E. Third St.; (501) 324-9351

5 p.m.: Fire and Brimstone

◼️ JJ's Grill, 12111 W. Markham St.; (501) 414-0848; jjsgrill.com

6-8 p.m.: Covington Creek

◼️ Midtown Billiards, 1316 Main St.; (501) 372-9990

1 a.m.: Casey Sparks

◼️ Rev Room

8 p.m.: Kameron Marlowe ($15; $79 VIP)

◼️ Second Friday Art Night, Old State House Museum, 300 W. Markham St.; (501) 324-9685

5-8 p.m.: Zakk & Greg "Big Papa" Binns

◼️ Shooters Bar and Grill, 9500 Interstate 30; (501) 565-4003

8 p.m.: Hernandos Vega Jr. – Paco Barron

◼️ South on Main, 1304 Main St.; (501) 244-9660; southonmain.com

8-10 p.m.: Jason Lee Hale & The Personal Space Invaders

◼️ Sullivan's Steakhouse, 17707 Chenal Parkway; (501) 817-3971

6-9 p.m.: The Eric Ware Trio

◼️ Vino's

7-11 p.m.: Princeaus, Mvk Loui$

◼️ White Water Tavern

8 p.m.: Amy LaVere & Will Sexton ($20)

◼️ Willy D's, 322 President Clinton Ave.; (501) 244-9550

8 p.m.: Cliff & Susan

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar – Dogtown Throwdown, 415 Main St.; (501) 313-4704

9:30 p.m.: Just Cuz (free)

Brian Nahlen performs Friday at the Arkansas Regional Innovation Hub in North Little Rock for “One Night’s Stand,” a benefit for The Van’s Back 5 Fields project. Back 5 Fields is a farm dedicated to helping people without homes to find sustainable and attainable work while also growing food. Get tickets at The Van’s Facebook page. (Special to the Democrat-Gazette)

◼️ The Innovation Hub, 204 E. Fourth St.; (501) 907-6570; arhub.org

6-8 p.m.: "One Night's Stand" with Brian Nahlen ($20; benefit for Back 5 Fields)

SHERWOOD

◼️ Area 51, 6511 Warden Road; (501) 835-5510

8 p.m.: Modeling, Bootleg Royale, Cosmic Cream

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend, 26611 Arkansas 365; (501) 800-1123

9 p.m.: Ryan Harmon

CAMDEN

◼️ Native Dog Brewing

7 p.m.: Reagan Harvill

CONWAY

◼️ JJ's Grill, 1010 Main St.; (501) 336-0100; jjsgrill.com

8:30 p.m.: Jack Fancy

◼️ Kings Live Music, 1020 Front St.; (501) 205-8512; kingslivemusic.com

8:30-11:30 p.m.: Hayefield ($5)

◼️ Skinny J's, 2235 Dave Ward Drive; (501) 358-6586; skinnyjs.com

7-10 p.m.: Perry Mason Project

◼️ TC's Midtown Grill, 1611 Oak St., Suite 19; (501) 205-0576

9 p.m.-1 a.m.: Joseph Logue Band

EL DORADO

◼️ Mulehead @ MAD

7-10 p.m.: Matthew Szlachetka

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Hotel & Spa, 239 Central Ave.; (501) 321-4747

7 p.m.: "Finding Her Beat" – film and Taiko (Japanese) drumming featuring all women

◼️ The Big Chill, 910 Higdon Ferry Road; (501) 624-5185; chillhotsprings.com

9 p.m.: The Shari Bales Band

◼️ J&S Italian Villa, 4332 Central Ave., Suite B; (501) 525-1121

6:30-9:30 p.m.: Jacob Flores

◼️ Ohio Club, 336 Central Ave.; (501) 627-0702; ohioclub.com

8 p.m.-12 a.m.: Christine DeMeo

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort, 2705 Central Ave.; (501) 363-4784; oaklawn.com

9 p.m-1 a.m.: Parker Francis Band

◼️ Splash Wine Bar, 325 Ouachita Ave.; (501) 701-4544

7:30-11 p.m.: Mama Tryde

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive, 220 Minorca Road; (501) 777-8176; beehivehsv.com

7-9 p.m.: Jonivan Jones

MAGNOLIA

◼️ Mulekick, 2158 N. Jackson; (870) 562-2800; mulekickmag.com

7-10 p.m.: Randall Shreve

MORRILTON

◼️ Cedar Lounge Bar and Grill, 1222 E. Broadway St. (U.S. 64); (501) 354-8937

8p.m.: Mr. Lucky

■ ■ ■ SATURDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Bernice Garden, 1401 Main St.; (501) 410-3938; thebernicegarden.org

10-11 a.m.: Acoustic Music Mornings; musical instruments and chairs welcome.

◼️ Cannibal and Craft, 307 President Clinton Ave.; (501) 414-8870

9 p.m.: DaLock Band ($10)

◼️ Dugan's, 401 E. Third St.; (501) 244-0542

9 p.m.: The Karla Case Band

◼️ The Hall

8 p.m.: Trap Karaoke ($24-$44)

◼️ Midtown Grill

1 a.m.: Brass Tacks

◼️ Rev Room

8:30 p.m.: Jet 420, with A.Z.R.O. featuring Rick Martin of Tragikly White ($10)

◼️ South on Main

8-10 p.m.: Tonya Leeks

◼️ Sullivan's Steakhouse, 17707 Chenal Parkway; (501) 817-3971

6-9 p.m.: The Clyde Pound Trio

◼️ Vino's

7-11 p.m.: CrashCast Show

◼️ White Water Tavern

9 p.m.: Kobraroxx, Diamond States ($10)

NORTH LITTLE ROCK

◼️ The Filling Station, 3623 John F. Kennedy Blvd.; (501) 246-9750

2:30 p.m.: Missy Harris and the MissFits

◼️ Four Quarter Bar – Dogtown Throwdown

7 p.m.: The Stolen Faces (free)

CADDO VALLEY

◼️ Betty's Big Country Dance Hall, 102 Crystal Palace Drive; (870) 403-0373; bettysbigcountrydance.com

8 p.m.: Mike Mayberry & the Slow Hands

CONWAY

◼️ Kings Live Music

8:30-11:30 p.m.: Friends of the Phamily tribute to the Grateful Dead ($5)

◼️ Skinny J's

7-10 p.m.: Arkansas Brothers

◼️ TC's Midtown Grill

9 p.m.-1 a.m.: Lypstick Hand Grenade

◼️ Toad Suck Buck's, 11 Roaring River Loop; (501) 759-2067

6 p.m.: The Arkadelics

EUREKA SPRINGS

◼️ Chelsea's, 10 Mountain St.; (479) 253-8231

9:30 p.m.: Brick Fields Blues Therapy

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Hotel & Spa

7:30 p.m.: HSDFF closing night gala: "The Return of Tanya Tucker" (film featuring Brandi Carlile and Shooter Jennings) ($20-$75)

◼️ 420eats, 420 Malvern Ave.; (501) 420-3286

6-9 p.m.: Austin Handley

◼️ The Big Chill

9 p.m.: Shari Bales Band

◼️ Boogie's Bar & Grill, 1010 E. Grand Ave.; (501) 624-5455

9 p.m.-5 a.m.: Aaron Owens

◼️ Ohio Club

8 p.m.: Christine DeMeo

◼️ Pickin' in the Pines, 4010 Park Ave.; (501) 318-9840

11 a.m-2 p.m.: Lay Arredondo & Encore ($3; free for children 12 and under)

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn

9 p.m-1 a.m.: Parker Francis Band

◼️ South Haven Tavern, 5590 Central Ave.; (501) 701-4283

12 p.m.: McCuin, MunkyThumb, Maynium, Recognizer, Luke Shoemaker, Dan From Day One, Tantric ($25)

◼️ Splash Wine Bar

9:30-11 p.m.: Jacob Flores

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ Balboa Pavilion, 476 Ponce de Leon Drive; (501) 922-5560

5 p.m.: GMG Band II

◼️ The Beehive

7-10 p.m.: Fonky Donkey

MAGNOLIA

◼️ Mulekick

7-10 p.m.: Chase Rains

MORRILTON

◼️ Cedar Lounge Bar and Grill

8 p.m.: Joseph Logue Band

MOUNTAIN HOME

◼️ Rapp's Barren Brewery, 601 S. Baker St.; (870) 424-7277; rappsbarrenbrewing.com

7-9 p.m.: Erin Walters

RISON

◼️ Rison in the Fall Festival, FBT Park, 208 Main St.; (870) 510-2433

1 p.m.: Johnny Cash tribute, with statue presentation from Kevin Kresse and performance by Erin Enderlin

4:30 p.m.: Austin-Hendricks Band

6:30 p.m.: Vintage

7:30 p.m.: Erin Enderlin

9 p.m.: Julie Roberts

■ ■ ■ SUNDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Camp Taco

3 p.m.: Some Guy Named Robb

◼️ Hibernia Irish Tavern

2:30 p.m.: Traditional Irish session

◼️ South on Main

11:30 a.m.-2:30 p.m.: Jason Lee Hale

◼️ Vino's

6-10 p.m.: Morbid Visionz, Left to Rot, B.L.A.S.T., Disregard the Moldy Cheese

◼️ White Water Tavern

5 p.m.: Early Times ($12)

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend

8:30-11 p.m.: Nolan McNeil

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa

11 a.m.-1 p.m.: Jacob Flores

◼️ Central Cabaret & Nightclub, 1008 Central Ave.; (501) 859-9148

2 p.m.: Kathy & the Kidz ($5-$250)

■ ■ ■ MONDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Vino's

7-11 p.m.: Combust, Moon Mayne, Open Kasket

■ ■ ■ TUESDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ JJ's Grill

8 p.m.: Jason Campbell

CONWAY

◼️ JJ'S Grill

8 p.m.: Chuck & Justin

HOT SPRINGS

◼️ Central Cabaret & Nightclub

7 p.m.: Jazz night with the Timothy Woods Jazz Quintet

◼️ El Padrino's, 1607 Albert Pike Ave.; (501) 525-1121

6-9 p.m.: Jacob Flores

■ ■ ■ WEDNESDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Rev Room

8 p.m.: The Melvins, with We Are the Asteroid ($25)

CABOT

◼️ Fire & Stone, 2541 W. Main St.; (501) 843-3337

7-10 p.m.: Shaw Revolver

FAYETTEVILLE

◼️ Milo Schultz Ag Center, Farmers for Tomorrow Fund, 1005 Meade Ave.; (479) 575-2798; FarmersForTomorrow.org

5-7:30 p.m.: The Creek Rocks ($65; tables for six: $1,200)

◼️ Morano's, 2179 Martin Luther King Blvd.; (479) 935-4800

6-9 p.m.: Brick Fields ($5)

HOT SPRINGS

◼️ Garland County Library, 1427 Malvern Ave.; (501) 623-4161

6-7:30 p.m.: Blues Summit, with Kathy Kidd on bass, Greg "Big Papa" Binns on guitar and J.D. Lowery on harmonica

MORRILTON

◼️ Yesterday's Restaurant, 1502 Oak St.; (501) 354-1900

6 p.m.: Kordsmeier

