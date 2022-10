High school football statistics

STATISTICS

RUSHING

NAME, SCHOOL;ATT;YDS;YPC;TD

Dennis Gaines, East Poinsett County;143;1,444;10.1;20

Chris Young, Newport;129;1,246;9.7;12

Garrion Curry, Magnolia;123;1,178;9.6;14

Jalen Dupree, Malvern;116;1,178;10.2;17

Dax Goff, Booneville;66;1,104;16.7;15

Dede Johnson Jr., Searcy;128;976;7.6;12

Jason Sullivan, Carlisle;67;949;14.2;19

Noah Freeman, Joe T. Robinson;78;945;12.4;18

Timothy Brown, Blytheville;71;879;12.4;11

KJ Hayes, Mineral springs;65;868;13.4;13

Seth Case, Southside Batesville;83;806;9.7;5

Josh Ficklin, Bentonville;121;785;6.5;17

Heath Ballance, Glen Rose;105;768;7.3;8

Isaac Gregory, Fort Smith Southside;108;747;6.9;7

Walker Ward, Walnut Ridge;115;739;6.4;11

Braden Long, Harrison;152;717;4.7;8

Ronny Anokye, Little Rock Christian;135;709;5.3;5

Sloan Perrin, Nashville;88;702;8.8.0;8

Kai Watson, Walnut Ridge;69;701;10.2;12

Trace Hall, Booneville;52;699;13.4;13

Cedric Hawkins, Stuttgart;88;698;7.9;12

Jace Clark, Centerpoint;75;687;9.2;5

Katrevion Thomas, Mineral Springs;72;677;9.4;8

Travion Dickens, Prescott;449;675;13.8;11

Keandre Pope, Nettleton;119;665;5.6;1

Jacob Woodfield, Mount Ida;96;661;6.9;7

Justin Crutchmer, Lake Hamilton;88;660;7.5;8

Kenny Jordan, Pulaski Academy;77;649;8.4;6

Shadarious Plummer, El Dorado;93;635;6.8;12

Jace Baker, Cedarville;104;621;6.0;6

Koby Turner, Rivercrest;71;617;8.7;11

Floyd Williams III, Gosnell;102;615;6.0;10

Courtland Loudermill, Texarkana;74;600;8.1;6

Brock McCoy, Jonesboro;74;586;7.9;3

Kollin Robinson, Episcopal Collegiate;76;580;7.6;7

PASSING

NAME, SCHOOL;COMP;ATT;YDS;TD

Kel Busby, Pulaski Academy;142;223;2,261;24

Drake Lindsey, Fayetteville;140;216;2,130;21

Achillies Ringo, Mills;111;171;1,959;16

Owen Miller, Harding Academy;144;173;1,829;18

Donovyn Omolo, Conway;125;180;1,683;17

Eli Wisdom, Shiloh Christian;99;147;1,638;18

Hunter Houston, Greenwood;141;182;1,624;18

Wesley McKissack, Vilonia;134;221;1,602;11

Drew Moore, Lincoln;87;148;1,584;20

Matthew Contreras, Hot Springs;90;168;1,554;20

Cole Ketchum, Hackett;98;166;1,501;16

Carter Nye, Bentonville;95;135;1,402;16

Jake Casey, Bentonville West;106;169;1,394;12

Carston Poole, Prescott;69;100;1,288;12

Dane Williams, Rogers;95;137;1,283;14

Tyler Strickland, Searcy;100;175;1,242;12

Maddox Hampton, Nettleton;65;102;1,208;17

Cedric Simmons, Malvern;52;75;1,201;8

Donovan Whitten, Arkadelphia;77;131;1,195;15

Grayson Wilson, Central Arkansas Christian;102;172;1,195;11

Joseph Patterson, Hope;72;134;1,178;14

Rhett Hilger, Gravette;75;135;1,153;11

Jackson Taylor, Hector;75;134;1,130;9

Walker White, LR Christian;92;165;1,116;16

Bradon Allen, Lonoke;73;114;1,104;10

Jordan Walker. Bryant;65;96;1,019;10

Sam Sanders, LR Catholic;71;111;1,017;10

Zhy'Qkis Jackson, Lafayette County;67;108;990;10

Reid Shelton, Gosnell;53;87;964;10

Kolin Parker, El Dorado;64;109;958;9

George Herrell, Fort Smith Southside;67;156;932;5

Peyton Mills, Cutter-Morning Star;81;133;1,282;12

Ian Smith, Bismarck;52;71;926;14

Sloan Perrin, Nashville;70;109;910;10

Jacob Hermosillo, HS Lakeside;62;130;904;10

RECEIVING

NAME, SCHOOL;REC;YDS;TD

Kaylon Morris, Fayetteville;51;956;7

Jaylin McKinney, Pulaski Academy;45;889;8

Grant Karnes, Greenwood;52;766;11

Bodie Neal, Shiloh Christian;34;747;10

Carter McElhany, Greenbrier;31;734;8

Jack Vines, Vilonia;52;723;4

Damarion Dedner, Lafayette County;33;705;8

QJ King, Mills;37;683;7

Clayton Weldon, Cutter-Morning Star;35;682;8

Brycen Hamilton, Hackett;36;665;7

PJ Henderson, Hector;36;620;5

Q Thompson, Nettleton;31;615;10

Ty Durham, Bentonville West;32;595;7

Camron Williams, Gosnell;29;586;7

Derrick Hicks, Hot Springs;29;583;5

Landon Koch, Harding Academy;36;583;4

DeAndra Burns Jr., El Dorado;39;579;7

Kyle Hoover, Harding Academy;46;578;9

Brooks Ward, LR Catholic;24;573;7

Caleb Cunningham, Searcy;42;570;3

Curtez Smith, Nettleton;29;565;8

Juan Diggs, Fountain Lake;24;563;9

Dyelon Caradine, Malvern;25;556;4

Jace Birkes, Lincoln;18;540;8

Mauri Smith, Fort Smith Northside;28;528;9

John Mark Charette, Pulaski Academy;29;524;3

Endy McGalliard, Harding Academy;35;517;6

Jaison Delamar, Fayetteville;35;510;4

Gabriels Holmes, Gravette;32;500;6

Justin Crutchmer, Lake Hamilton;16;483;5

Carter Bray, Melbourne;35;470;7

Octavius Rhodes, Hot Springs;24;467;10

Aiden Keenan, Greenwood;37;445;1

Denham Gooden, Lonoke;14;441;4

Kellar Price, Lincoln;35;440;7

Jabrae Shaw, Mills;25;440;3

TACKLES

NAME, SCHOOL;TOT

Brody Koch, Subiaco Academy;93

Ethan Cruce, Dumas;90

Peter Waite, Hector;90

Jaxcen Marsh, Beebe;89

Mason Moore, Gosnell;88

Ty Hannaford, Mountain Home;87

Marshon Jordan, White Hall;86

Ashtyn Williams, Joe T. Robinson;85

Aiden Mchan, White Hall;80

Jaron Adams, Fountain Lake;79

Izic Clenney, Lake Hamilton;76

Robert Dover, Mountain Home;75

Marcus Slayton, Rivercrest;75

Jace Wooten, Central Arkansas Christian;74

Cody Amato, Lonoke;72

Charlie Collins, Mills;72

Taderian Partee, Gosnell;72

Cooper Bahnks, Central Arkansas Christian;71

Lewis Garcia, Searcy;70

Mike Townsley, Batesville;70

James Thornton, White Hall;69

Isaac Wallis, Southside Batesville;69

Ian Leonard, Gravette;68

Caleb Sain, Mills;68

Nick Brey, Fountain Lake;67

Blake Brown, Nettleton;66

Kendall Williams, Hot Springs;65

Kivan Barker, Hot Springs;64

Brooks Yurachek, Fayetteville;64

Jack Cain, Walnut Ridge;63

Kenai Lee, Searcy;63

Romeo Lucero, Mineral Springs;63

Andrew Plummer, Southside Batesville;63

Drake Riley, Hector;63

Walker Ward, Walnut Ride;63

Ryan White, Mills;63

INTERCEPTIONS

NAME, SCHOOL;TOT

Jabrae Shaw, Mills;9

Ra'Shawn Bell, Prescott;5

Cayden Rose, Russellville;5

Talon Stephens, Harrison;5

Myles Williams, Nettleton;5

Gabriel Bonner, Joe T. Robinson;4

Dyelon Caradine, Malvern'4

Patton Whicker, Pulaski Academy;4

Camron Williams, Gosnell;4

SACKS

NAME, SCHOOL;TOT

Derrick Murdock, Mills;9

John Parkinson, Fort Smith Southside;7

Taderian Partee, Gosnell;7

Jordan Pigram, Nettleton;6.5

DJ King, Camden Fairview;6

Dayjon Matlock, Mountain Pine;6

Jude Onuoha, LR Parkview;6

Brooks Yurachek, Fayetteville;5.5

SCORING OFFENSE

SCHOOL;G;PTS;PG

Greenwood;6;305;50.8

Prescott;6;305;50.8

Pulaski Academy;6;303;50.5

Carlisle;5;248;49.6

Gentry;6;295;49.2

Shiloh Christian;6;295;49.2

Mountain View;6;292;48.7

East Poinsett County;6;282;47

Hazen;6;286;47.7

Malvern;6;276;46.0

Mineral Springs;7;318;45.4

Arkadelphia;5;222;44.4

Booneville;6;263;43.8

Benton;6;258;43.0

Bentonville;6;256;42.7

Conway;6;255;42.5

Harding Academy;6;253;42.2

Walnut Ridge;6;252;42.0

SCORING DEFENSE

SCHOOL;G;PTS;PG

Hazen;6;28;4.7

Carlisle;5;27;5.4

Brinkley;6;50;8.3

Lavaca;6;51;8.5

Bryant;5;51;10.2

Hoxie;6;63;10.5

Woodlawn;6;68;11.3

Bigelow;6;70;11.7

Benton Harmony Grove;7;85;12.1

Blytheville;6;73;12.2

Centerpoint;5;63;12.6

Southside Batesville;6;79;13.2

Episcopal Collegiate;6;80;13.3

LR Catholic;6;80;13.3

Cabot;6;81;13.5

Spring Hill;7;96;13.7

NOTE Email statistics and statistical discrepancies to slane@adgnewsroom.com by noon Wednesday. Overall statistics will be published every Thursday.