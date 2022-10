1. The Hellenic Republic

2. Isabel Peron

3. The Valley of the Kings

4. The Amalfi Coast

5. Equator

6. Hagia Sophia

7. The Bundestag and Bundesrat

8. Haiphong

9. The Althing

ANSWERS:

1. Greece

2. Argentina

3. Egypt

4. Italy

5. Ecuador

6. Turkey

7. Germany

8. Vietnam

9. Iceland