The following divorces granted were recorded in the Crawford and Sebastian County Clerks' offices Oct. 11-17.

CRAWFORD COUNTY

21-278. Catherine Powell v. Kevin Powell

22-321. Tamela Campbell v. Brandon Campbell

SEBASTIAN COUNTY

21-945. Micah Holden v. Clarence Holden

21-977. Cassie Colvett v. Andrea Danielle Lopez

22-93. Jeremy Spencer v. Heather Spencer

22-190. Elizabeth McFadden v. Ricky Paul McFadden

22-207. Megan Bailey v. Scott Bailey

22-218. Wesley Strozier v. Crystal Creekmore

22-327. Dzung Vu v. Trang Vo

22-361. Earl Dupont v. Andrea Dupont

22-495. Ira D. Franklin v. Judy Carter Franklin

22-554. Myda Chavez-Torres v. Edgardo Rodriguez

22-604. Amia Engel v. Anthony Engel

22-639. Lillian Hernandez v. Roberto Salinas