1. Gulliver's -------- With My Aunt

2. Treasure -------- of the Blue Dolphins

3. Gone, Baby, -------- With the Wind

4. The Little -------- Caspian

5. Lust for -------- of Pi

6. Black ---------- and the Beast

7. The Naked -------- and Essence

8. State of -------- of Flying

9. The Name of the ------------ Madder

ANSWERS:

1. Travels

2. Island

3. Gone

4. Prince

5. Life

6. Beauty

7. Ape

8. Fear

9. Rose