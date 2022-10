PREP CROSS COUNTRY: 6A-West Conference Championship Results

Bentonville's Haley Loewe wins the 6A-West Conference girls individual championship during Tuesday's meet at Rogers. Loewe ran the 5,000-meter course in 18 minutes, 21.72 seconds. (Photo by Henry Apple)

CROSS COUNTRY 6A-West Conference Championships Tuesday at Rogers BOYS TEAM SCORES 1. Bentonville 30; 2. Fayetteville 57; 3. Springdale Har-Ber 89; 4. Rogers Heritage 93; 5. Bentonville West 131; 6. Rogers 149; 7. Springdale 234; 8. Don Tyson School of Innovation 239; 9. Fort Smith Southside 244; 10. Fort Smith Northside 303. INDIVIDUAL RESULTS 1. Hudson Betts, Fayetteville, 15:36.24; 2. Sam Boyer, Rogers Heritage, 16:04.95; 3. James American Horse, Bentonville, 16:09.96; 4. Eli Seavey, Bentonville, 16:10.02; 5. Owen Kelley, Bentonville, 16:15.27; 6. Jonathan Mendez, Har-Ber, 1281 16:26.52; 7. James Eslick, Har-Ber, 16:27.12; 8. Matthew Shelly, Bentonville, 16:29.31; 9. Wesley Marsh, Fayetteville, 16:36.96; 10. Thomas Henry, Bentonville, 16:37.08; 11. Nick Dean, Rogers Heritage, 16:37.14; 12. Aidan McDaniel, Bentonville, 16:38.82; 13. Hunter Kemp, Fayetteville, 16:39.42; 14. Payton Brack, Bentonville, 16:40.41; 15. Sam Gerhardt, Bentonville West, 16:44.76; 16. Alan Gallardo-Lopez, Fayetteville, 16:46.41; 17. Jesus Ponce, Har-Ber, 16:52.29; 18. Aidan Thomas, Fayetteville, 16:53.70; 19. Collier Rawn, Fayetteville, 16:54.87; 20. Beck Strasters, Rogers Heritage, 16:55.86. GIRLS TEAM SCORES 1. Bentonville 22; 2. Fayetteville 56; 3. Bentonville West 111; 4. Rogers 117; 5. Springdale Har-Ber 129; 6. Fort Smith Southside 138; 7. Rogers Heritage 186; 8. Springdale 236; 9. Fort Smith Northside 293. INDIVIDUAL RESULTS 1. Haley Loewe, Bentonville, 18:21.72; 2. Madison Galindo, Bentonville, 18:39.33; 3. Lilly Beshears, Har-Ber, 19:00.89; 4. Carson Wasemiller, Fayetteville, 19:10.69; 5. Devyn O'Daniel, Bentonville, 19:21.93; 6. Ember Chariton, Bentonville, 19:49.53; 7. Ashley Sexton, Fayetteville, 19:50.55; 8. Everly O'Daniel, Bentonville, 20:05.76; 9. Riley Ammons, Bentonville, 20:13.86; 10. Hannah Hansen, Bentonville, 20:22.65; 11. Passion Perez, Har-Ber, 20:35.40; 12. Maria Hurtado, Rogers Heritage, 20:43.44; 13. Ryann Coan, Fayetteville, 20:47.73; 14. Macey Hurley, Bentonville, 20:50.34; 15. Ella Snively, Fayetteville, 20:51.03; 16. Bella Montgomery, Bentonville West, 20:51.60; 17. Bria Farrell, Bentonville, 20:52.02; 18. Olivia Davis, Rogers, 20:54.60; 19. Cadence Hodge, FS Southside, 20:58.96; 20. Eliana Harter, Fayetteville, 20:59.82. Fayetteville's Hudson Betts repeats as the 6A-West Conference cross country champion during Tuesday's meet at Rogers. Betts finished the race in 15 minutes, 36.24 seconds (Photo by Henry Apple)



Print Headline: 6A-West Cross Country Results

