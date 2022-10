High school football statistics

STATISTICS

RUSHING

NAME, SCHOOL;ATT;YDS;YPC;TD

Dennis Gaines, East Poinsett County;202;1,959;9.7;26

Garrion Curry, Magnolia;169;1,523;9.0;19

Jason Sullivan, Carlisle;92;1,490;16.2;29

Jalen Dupree, Malvern;138;1,395;10.1;23

Isaac Gregory, Fort Smith Southside;182;1,378;7.6;20

Dax Goff, Booneville;75;1,348;18.0;17

Dede Johnson Jr., Searcy;180;1,335;7.4;17

Jace Clark, Centerpoint;139;1,261;9.1;19

Chris Young, Newport;129;1,246;9.7;12

Timothy Brown, Blytheville;108;1,208;11.2;14

Nassir Donohoo, Quitman;129;1,130;8.8;21

Braylen Russell, Benton;150;1,121;7.5;18

Elijah Romine, Salem;169;1,045;6.2;15

Walker Ward, Walnut Ridge;156;1,027;6.6;14

Cedric Hawkins, Stuttgart;107;1,024;9.6;17

Josh Ficklin, Bentonville;153;1,014;6.6;14

Shadarious Plummer, El Dorado;142;998;7.0;16

Brock McCoy, Jonesboro;112;974;8.7;8

Braden Long, Harrison;173;948;5.5;12

Travion Dickens, Prescott;82;947;11.6;15

Jacob Woodfield, Mount Ida;141;946;6.7;12

Noah Freeman, Joe T. Robinson;78;945;12.4;18

Ronny Anokye, Little Rock Christian;172;945;5.5;9

Kai Watson, Walnut Ridge;104;912;8.913

Kenny Jordan, Pulaski Academy;101;917;9.1;9

Jermaine Dobbins, Mountain Pine;59;898;15.2;18

Koby Turner, Rivercrest;96;896;9.3;17

PASSING

NAME, SCHOOL;COMP;ATT;YDS;TD

Kel Busby, Pulaski Academy;196;292;2,966;34

Drake Lindsey, Fayetteville;202;314;2,822;28

Hunter Houston, Greenwood;193;253;2,316;22

Achillies Ringo, Mills;134;203;2,309;18

Drew Moore, Lincoln;111;171;2,123;27

Peyton Mills, Cutter-Morning Star;129;212;2,122;23

Eli Wisdom, Shiloh Christian;129;194;2,090;20

Donovyn Omolo, Conway;159;224;2,048;19

Owen Miller, Harding Academy;153;187;2,046;22

Tyler Strickland, Searcy;145;238;1,865;16

Jake Casey, Bentonville West;124;190;1,775;17

Matthew Contreras, Hot Springs;99;185;1,762;23

Rhett Hilger, Gravette;108;185;1,741;17

Carter Nye, Bentonville;111;162;1,740;21

Donovan Whitten, Arkadelphia;110;183;1,681;24

Dane Williams, Rogers;134;200;1,672;18

Grayson Wilson, Central Arkansas Christian;132;226;1,616;17

Wesley McKissack, Vilonia;134;221;1,602;11

Carston Poole, Prescott;90;139;1,557;12

Walker White, LR Christian;114;203;1,553;21

Jackson Taylor, Hector;90;154;1,544;14

Trey Wren, Melbourne;91;128;1,539;18

Cole Ketchum, Hackett;98;166;1,501;16

Maddox Hampton, Nettleton;88;139;1,468;20

Bradon Allen, Lonoke;95;149;1,349;11

Cedric Simmons, Malvern;62;90;1,331;8

RECEIVING

NAME, SCHOOL;REC;YDS;TD

Kaylon Morris, Fayetteville;74;1,173;9

Bodie Neal, Shiloh Christian;60;1,100;12

Jaylin McKinney, Pulaski Academy;49;1,027;10

Grant Karnes, Greenwood;68;1,021;15

Clayton Weldon, Cutter-Morning Star;50;921;11

DeAndra Burns Jr., El Dorado;51;864;11

Ty Durham, Bentonville West;44;862;12

Caleb Cunningham, Searcy;63;854;5

Carter McElhany, Greenbrier;39;848;9

Damarion Dedner, Lafayette County;43;836;9

PJ Henderson, Hector;40;830;9

Jace Birkes, Lincoln;29;793;10

QJ King, Mills;45;793;7

Camron Williams, Gosnell;37;771;8

Carter Bray, Melbourne;52;771;10

Juan Diggs, Fountain Lake;37;764;11

John Mark Charette, Pulaski Academy;40;724;5

Jack Vines, Vilonia;52;723;4

Q Thompson, Nettleton;39;707;10

Curtez Smith, Nettleton;40;700;9

Brycen Hamilton, Hackett;36;665;7

Jaison Delamar, Fayetteville;44;662;4

Brooks Ward, LR Catholic;30;656;8

Michael Rainer, Rivercrest;30;652;11

Kyle Hoover, Harding Academy;49;648;10

TACKLES

NAME, SCHOOL;TOT

Ethan Cruce, Dumas;121

Brody Koch, Subiaco Academy;118

Mason Moore, Gosnell;117

Ashtyn Williams, Joe T. Robinson;115

Marshon Jordan, White Hall;106

Mike Townsley, Batesville;104

Ian Leonard, Gravette;100

Aiden Mchan, White Hall;100

Peter Waite, Hector;100

Jaxcen Marsh, Beebe;99

Cody Amato, Lonoke;98

Jaron Adams, Fountain Lake;96

Marcus Slayton, Rivercrest;95

James Thornton, White Hall;94

Jace Wooten, Central Arkansas Christian;94

Lewis Garcia, Searcy;93

Kyler Like, Quitman;93

Tidorian Thompson, Prescott;93

Isaac Wallis, Southside Batesville;93

Ty Hannaford, Mountain Home;91

Blake Brown, Nettleton;90

Talan Smith, Prescott;90

Taderian Partee, Gosnell;89

Evan Williams, Greenwood;89

INTERCEPTIONS

NAME, SCHOOL;TOT

Jabrae Shaw, Mills;9

Dalton Steward, Salem;8

Ra'Shawn Bell, Prescott;6

Anthony Gehrig, Subiaco Academy;6

Blake Burfurd, Crossett;5

Dyelon Caradine, Malvern;5

Omar McCustion, East Poinsett County;5

Gary Rideout, Benton;5

Cayden Rose, Russellville;5

Talon Stephens, Harrison;5

Myles Williams, Nettleton;5

Patton Whicker, Pulaski Academy;5

SACKS

NAME, SCHOOL;TOT

Derrick Murdock, Mills;10

John Parkinson, Fort Smith Southside;9

Taderian Partee, Gosnell;9

DJ King, Camden Fairview;9

Logan Love, Quitman;9

Wyatt Lancaster, Rivercrest;8

Dayjon Matlock, Mountain Pine;8

Jude Onuoha, LR Parkview;7

Jordan Pigram, Nettleton;6.5

Brooks Yurachek, Fayetteville;6.5

SCORING OFFENSE

SCHOOL;G;PTS;PG

Pulaski Academy;8;422;52.8

Shiloh Christian;8;398;49.8

Carlisle;7;343;49.0

Gentry;8;385;48.1

Benton;8;383;47.9

Hazen;7;332;47.4

Mountain View;8;376;47.0

Greenwood;8;371;46.4

East Poinsett County;8;370;46.3

Malvern;7;323;46.1

Conway;8;367;45.9

Mountain Pine;8;366;45.8

Arkadelphia;7;319;45.6

Prescott;8;361;45.1

Hot Springs;8;344;43

Farmington8;341;42.6

Harding Academy;7;297;42.4

Brinkley;7;296;42.3

SCORING DEFENSE

SCHOOL;G;PTS;PG

Hazen7;28;4.0

Carlisle7;40;5.7

Hoxie;8;63;7.9

Bryant;7;69;9.9

Centerpoint;7;78;11.1

Benton Harmony Grove;8;97;12.1

Bigelow;8;98;12.3

LR Catholic;8;100;12.5

Lavaca;8;101;12.6

Charleston;8;102;12.8

Camden Fairview;8;103;12.9

Arkadelphia;7;92;13.1

Brinkley;7;96;13.7

Star City;9;125;13.9

Prescott;8;116;14.5

Cabot;8;118;14.8

Elkins;8;118;14.8

