Northwest Arkansas divorces

The following divorces granted were recorded Aug. 25-30 in Benton and Washington County clerks' offices.

BENTON COUNTY

21-877. Cody Burnett v. Christiane Burnett

21-1666. Sierra Amedee v. Brock Amedee

22-130. Jamie Abernathy v. TJ Abernathy

22-218. Jonathon Fuller v. Peyton Fuller

22-398. Tyler Dutton v. Madison Dutton

22-497. Monica Brown v. Christian Brown

22-510. Joyce Shippey v. Juan Vallejo

22-527. Maria Sandoval Guevara v. Miguel Guevara Serrano

22-528. Korenda Allen v. Jimmy Allen

22-662. Amy Kelley v. Sarah Kelley

22-671. Kristopher Miller v. Kimberly Jennings

22-809. Danielle Higgins v. Bruce Higgins

22-847. Nicholas Welborn v. Kaylee McClain

22-1017. Derek Edwards v. Lilya Edwards

22-1077. Michael Johnson v. Amanda Slusher

22-1083. David Johnson v. Erica Johnson

22-1091. Ada Perez v. Alejandro Perez

22-1103. Andrew Carter v. Ashli Carter

22-1152. Erin Burke Fleischman v. Jeffrey Fleischman

22-1163. Shayla Galindo v. Edgar Galindo

22-1164. Anna Tarbet v. Keven Tarbet

22-1174. Melissa Brown v. Michael Brown

22-1195. Casey Wall v. Marcy Wall

22-1241. Jennifer Goodman v. Randel Goodman

WASHINGTON COUNTY

21-1525. Johnathan Watkins v. Tisha Watkins

22-142. Brian Peterson v. Sally Peterson

22-565. William Mason v. Sabrina Mason

22-606. Heather O'Neill v. Sean O'Neill

22-661. Ronda Boehm v. Joseph Boehm

22-817. Paige Scoggins v. David Scoggins

22-989. Miguel Peralta v. Angela Smith

22-1094. Paula Maxwell v. Charles Agee

22-1099. Nathan West v. Wendy West

22-1106. Mary Beavers v. Jeremy Beavers

22-1121. James North v. Erin North

22-1131. Allison Quinlan v. Scott Quinlan