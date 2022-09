MLB leaders Through Wednesday’s games

New York Yankees outfielder Andrew Benintendi (Arkansas Razorbacks) remains among the American League leaders with a .304 batting average and 140 hits this season through Wednesday’s games. (AP/Mark J. Terrill)

National League BATTING--Goldschmidt, St. Louis, .329; Freeman, Los Angeles, .324; McNeil, New York, .318; T.Turner, Los Angeles, .304; Arenado, St. Louis, .302; J.Iglesias, Colorado, .300; M.Machado, San Diego, .297; Bohm, Philadelphia, .292; S.Marte, New York, .292; Riley, Atlanta, .285 RUNS--Betts, Los Angeles, 105; Freeman, Los Angeles, 100; Goldschmidt, St. Louis, 99; Swanson, Atlanta, 89; Edman, St. Louis, 87; M.Machado, San Diego, 85; T.Turner, Los Angeles, 85; Yelich, Milwaukee, 85; Nimmo, New York, 83; Lindor, New York, 82; Soto, San Diego, 82 RBI--Goldschmidt, St. Louis, 108; Alonso, New York, 106; T.Turner, Los Angeles, 91; Arenado, St. Louis, 90; Cron, Colorado, 90; Olson, Atlanta, 90; Riley, Atlanta, 89; Lindor, New York, 89; M.Machado, San Diego, 88; Freeman, Los Angeles, 84 HITS--Freeman, Los Angeles, 172; T.Turner, Los Angeles, 168; Goldschmidt, St. Louis, 160; Swanson, Atlanta, 153; Riley, Atlanta, 150; Arenado, St. Louis, 146; M.Machado, San Diego, 146; Bohm, Philadelphia, 143; McNeil, New York, 141; Lindor, New York, 140 DOUBLES--Freeman, Los Angeles, 44; Olson, Atlanta, 41; Arenado, St. Louis, 37; Happ, Chicago, 36; K.Marte, Arizona, 36; McNeil, New York, 36; Riley, Atlanta, 36; Goldschmidt, St. Louis, 35; T.Turner, Los Angeles, 35; M.Machado, San Diego, 34 TRIPLES--Lux, Los Angeles, 7; Nimmo, New York, 6; Friedl, Cincinnati, 5; S.Marte, New York, 5; Realmuto, Philadelphia, 5 HOME RUNS--Schwarber, Philadelphia, 36; Goldschmidt, St. Louis, 35; Riley, Atlanta, 35; Betts, Los Angeles, 33; C.Walker, Arizona, 32; Alonso, New York, 32; Tellez, Milwaukee, 28; Arenado, St. Louis, 28; Olson, Atlanta, 28; Adames, Milwaukee, 26; M.Machado, San Diego, 26; Hoskins, Philadelphia, 26; Cron, Colorado, 26 STOLEN BASES--Berti, Miami, 32; Edman, St. Louis, 26; Acuña Jr., Atlanta, 25; T.Turner, Los Angeles, 23; J.Rojas, Arizona, 19; S.Marte, New York, 18; T.Estrada, San Francisco, 17; Hoerner, Chicago, 17; Realmuto, Philadelphia, 17; Swanson, Atlanta, 17 PITCHING--Wright, Atlanta, 17-5; Gonsolin, Los Angeles, 16-1; J.Urías, Los Angeles, 15-7; T.Anderson, Los Angeles, 14-3; Fried, Atlanta, 13-5; Carrasco, New York, 13-6; Darvish, San Diego, 13-7; Bassitt, New York, 13-7; Me.Kelly, Arizona, 12-5; Alcantara, Miami, 12-7; Rodón, San Francisco, 12-7 ERA--J.Urías, Los Angeles, 2.29; Alcantara, Miami, 2.36; Gallen, Arizona, 2.42; Fried, Atlanta, 2.48; T.Anderson, Los Angeles, 2.74; Webb, San Francisco, 2.90; Rodón, San Francisco, 2.92; Me.Kelly, Arizona, 2.94; Burnes, Milwaukee, 3.02; Wheeler, Philadelphia, 3.07 STRIKEOUTS--Rodón, San Francisco, 201; Burnes, Milwaukee, 200; Aa.Nola, Philadelphia, 200; Strider, Atlanta, 183; Morton, Atlanta, 175; Alcantara, Miami, 170; Darvish, San Diego, 168; Wright, Atlanta, 154; Bassitt, New York, 153; Scherzer, New York, 153 American League BATTING--Bogaerts, Boston, .315; Arraez, Minnesota, .314; J.Abreu, Chicago, .309; N.Lowe, Texas, .306; Giménez, Cleveland, .305; Benintendi, New York, .304; Kirk, Toronto, .302; Judge, New York, .301; Gurriel Jr., Toronto, .291; Altuve, Houston, .290 RUNS--Judge, New York, 110; Bregman, Houston, 82; Semien, Texas, 82; Altuve, Houston, 81; Ohtani, Los Angeles, 79; Alvarez, Houston, 78; Bichette, Toronto, 78; Bogaerts, Boston, 77; Seager, Texas, 77; Guerrero Jr., Toronto, 76 RBI--Judge, New York, 118; J.Ramírez, Cleveland, 108; Tucker, Houston, 88; Ohtani, Los Angeles, 86; A.García, Texas, 84; Alvarez, Houston, 82; Guerrero Jr., Toronto, 82; Bichette, Toronto, 80; Santander, Baltimore, 79; Suárez, Seattle, 79 HITS--J.Abreu, Chicago, 160; Bogaerts, Boston, 153; N.Lowe, Texas, 152; Bichette, Toronto, 151; Arraez, Minnesota, 147; Guerrero Jr., Toronto, 147; Judge, New York, 147; Rosario, Cleveland, 146; Verdugo, Boston, 145; Benintendi, New York, 140 DOUBLES--J.Ramírez, Cleveland, 39; Bogaerts, Boston, 37; Devers, Boston, 37; J.Martinez, Boston, 37; Bichette, Toronto, 35; Gurriel, Houston, 35; Arozarena, Tampa Bay, 34; Bregman, Houston, 34; Verdugo, Boston, 34; Altuve, Houston, 33 TRIPLES--Mateo, Baltimore, 7; Rosario, Cleveland, 7; Ohtani, Los Angeles, 6; Witt Jr., Kansas City, 6; Kwan, Cleveland, 5; A.García, Texas, 4; Gordon, Minnesota, 4; R.Greene, Detroit, 4; Isbel, Kansas City, 4; N.Lopez, Kansas City, 4; J.Ramírez, Cleveland, 4; Rengifo, Los Angeles, 4; Semien, Texas, 4 HOME RUNS--Judge, New York, 55; Ohtani, Los Angeles, 33; Trout, Los Angeles, 32; Alvarez, Houston, 31; Rizzo, New York, 30; Seager, Texas, 29; Buxton, Minnesota, 28; Santander, Baltimore, 27; Suárez, Seattle, 27; Guerrero Jr., Toronto, 27 STOLEN BASES--Mateo, Baltimore, 30; Mullins, Baltimore, 30; Arozarena, Tampa Bay, 27; Witt Jr., Kansas City, 27; J.Rodríguez, Seattle, 24; A.García, Texas, 23; Semien, Texas, 23; Tucker, Houston, 22; Giménez, Cleveland, 17; Kiner-Falefa, New York, 17 PITCHING--Verlander, Houston, 16-3; F.Valdez, Houston, 14-5; Manoah, Toronto, 14-7; Urquidy, Houston, 13-5; Cease, Chicago, 13-6; Taillon, New York, 12-4; Gilbert, Seattle, 12-5; Ray, Seattle, 12-8; Quantrill, Cleveland, 11-5; McClanahan, Tampa Bay, 11-5 ERA--Verlander, Houston, 1.84; Cease, Chicago, 2.13; McClanahan, Tampa Bay, 2.20; Manoah, Toronto, 2.42; F.Valdez, Houston, 2.64; M.Pérez, Texas, 2.82; Bieber, Cleveland, 2.96; Gausman, Toronto, 3.12; McKenzie, Cleveland, 3.18; Cole, New York, 3.20 STRIKEOUTS--Cole, New York, 218; Cease, Chicago, 197; Ray, Seattle, 183; McClanahan, Tampa Bay, 182; Ohtani, Los Angeles, 181; Bieber, Cleveland, 171; Gausman, Toronto, 170; Javier, Houston, 165; F.Valdez, Houston, 161; Manoah, Toronto, 158

