Thursday’s professional golf scores

LPGA TOUR

Queen City Championship

At Kendale Course

Cincinnati

Purse: $1.8 million

Par 72, 6,515 yards

First of four rounds

64 (-8)

Xiyu Lin;34-30

65 (-7)

Nasa Hataoka;33-32

66 (-6)

Sarah Kemp;31-35

A Lim Kim;32-34

67 (-5)

Hye Jin Choi;33-34

Moriya Jutanugarn;33-34

Sei Young Kim;34-33

Katherine Perry-Hamski;34-33

Jasmine Suwannapura;33-34

Atthaya Thitikul;33-34

68 (-4)

Maria Fassi;33-35

Gaby Lopez;33-35

Aditi Ashok;33-35

Ariya Jutanugarn;33-35

Gina Kim;31-37

Min Lee;33-35

Jeongeun Lee6;33-35

Pornanong Phatlum;35-33

69 (-3)

Brooke Matthews;34-35

Ally Ewing;35-34

Ayaka Furue;35-34

Haeji Kang;34-35

Megan Khang;34-35

Maude-Aimee Leblanc;37-32

Andrea Lee;34-35

Morgane Metraux;33-36

Mariah Stackhouse;34-35

Lauren Stephenson;36-33

Emma Talley;36-33

Angel Yin;33-36

70 (-2)

Marina Alex;34-36

Na Rin An;35-35

Gianna Clemente;34-36

Olivia Cowan;35-35

Gemma Dryburgh;34-36

Hannah Green;32-38

Mina Harigae;36-34

Jillian Hollis;34-36

Caroline Inglis;35-35

Leona Maguire;35-35

Emma McMyler;37-33

Yealimi Noh;36-34

Alena Sharp;35-35

Jenny Shin;35-35

Angela Stanford;35-35

71 (-1)

Stacy Lewis;33-38

Alana Uriell;35-36

Ashleigh Buhai;35-36

Jodi Ewart Shadoff;32-39

Isi Gabsa;35-36

Brooke Henderson;36-35

Amelia Lewis;35-36

Pernilla Lindberg;34-37

Stephanie Meadow;35-36

Haru Nomura;38-33

Anna Nordqvist;35-36

Sung Hyun Park;32-39

Lizette Salas;35-36

Sarah Schmelzel;35-36

Elizabeth Szokol;35-36

Charlotte Thomas;35-36

Ayako Uehara;37-34

Dewi Weber;35-36

DP World Tour

PGA Championship

At Wentworth Club Virginia Water

Surrey, England

Purse: $8 million

Par 72, 7,267 yards

Partial first round

NOTE The first round was suspended following the announcement of the death of Queen Elizabeth II on Thursday with;30 golfers remaining on the course. It will be completed today.

64 (-8)

Tommy Fleetwood, England;33-31

Andy Sullivan, England;33-31

Viktor Hovland, Norway;32-32

65 (-7)

Matthew Jordan, England;34-31

66 (-6)

Shane Lowry, Republic of Ireland;32-34

Jason Scrivener, Australia;32-34

Fabrizio Zanotti, Paraguay;33-33

Marcus Armitage, England;33-33

67 (-5)

David Law, Scotland;32-35

68 (-4)

Matthieu Pavon, France;34-34

Masahiro Kawamura, Japan;34-34

Abraham Ancer, Mexico;34-34

Sami Valimaki, Finland;33-35

Johannes Veerman, United States;36-32

Rafa Cabrera Bello, Spain;33-35

Rory Mcilroy, Northern Ireland;34-34

Billy Horschel, United States;32-36

Kurt Kitayama, United States;32-36

Bernd Wiesberger, Austria;32-36

Soren Kjeldsen, Denmark;34-34

Guido Migliozzi, Italy;34-34

James Morrison, England;35-33

69 (-3)

Julien Guerrier, France;34-35

David Drysdale, Scotland;33-36

Kristian Krogh Johannessen, Norway;34-35

Oliver Bekker, South Africa;34-35

Scott Jamieson, Scotland;34-35

Maverick Antcliff, Austria;34-35

Antoine Rozner, France;35-34

Pablo Larrazabal, Spain;34-35

Matt Fitzpatrick, England;36-33

Hurly Long, Germany;34-35

Daniel Gavins, England;34-35

Grant Forrest, Scotland;33-36

Ian Poulter, England;35-34

Callum Shinkwin, England;36-33

Adrian Otaegui, Spain;33-36

Julien Brun, France;33-36

Marc Warren, Scotland;34-35

Romain Langasque, France;31-38

Victor Dubuisson, France;34-35

Connor Syme, Scotland;35-34

Lucas Herbert, Australia;36-33

Tyrell Hatton, England;33-36

Adam Scott, Australia;35-34

Thomas Pieters, Belgium;34-35

Francesco Molinari, Italy;34-35

70 (-2)

Scott Hend, Australia;36-34

Sebastian Soderberg, Sweden;34-36

Matthew Southgate, England;35-35

Nacho Elvira, Spain;34-36

Steven Brown, England;35-35

Adrian Meronk, Poland;34-36

Oliver Wilson, England;35-35

Alexander Bjork, Sweden;36-34

Talor Gooch, United States;36-34

Matthias Schmid, Germany;33-37

Sam Horsfield, England;34-36

Jeff Winther, Denmark;33-37

Jon Rahm, Spain;34-36

71 (-1)

Joakim Lagergren, Sweden;32-39

Graeme Mcdowell, Northern Ireland;34-37

Richie Ramsay, Scotland;33-38

Nicolas Colsaerts, Belgium;35-36

Wil Besseling, Netherlands;36-35

Francesco Laporta, Italy;36-35

Shaun Norris, South Africa;35-36

Branden Grace, South Africa;35-36

Marcus Helligkilde, Denmark;35-36

Thomas Bjorn, Denmark;34-37

Danny Willett, England;34-37

Ewen Ferguson, Scotland;39-32

Nicolai Hojgaard, Denmark;34-37

Robert Macintyre, Scotland;33-38