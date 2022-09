THIS WEEK’S STATISTICS

RUSHING

NAME, SCHOOL ATT YDS YPC TD

Chris Young, Newport 74 694 9.4 7

Jalen Dupree, Malvern 48 556 11.6 5

Dennis Gaines, E. Poinsett Co. 51 515 10.1 7

Cedric Hawkins, Stuttgart 64 511 N/A 9

Isaac Gregory, FS Southside N/A 487 N/A 7

Sheldon Smith, Gurdon 44 468 10.6 4

Seth Case, Batesville Southside 42 448 10.7 2

Jayden Smith, White Hall N/A 438 N/A 7

Heath Ballance, Glen Rose 55 425 7.7 4

Sloan Perrin, Nashville 35 414 11.8 6

Garrion Curry, Magnolia 32 398 12.4 3

Koby Turner, Rivercrest 42 382 9.1 6

Kai Watson, Walnut Ridge 41 359 8.8 8

Camden Brooks, Hoxie 41 359 5.1 3

Kevin Quiroz, Horatio 77 354 4.6 3

Kollin Robinson, Episcopal Coll. 35 282 8.1 3

Kenny Jordan, Pulaski Academy 48 352 7.3 4

Walker Ward, Walnut Ridge 69 342 5.1 5

Arthur Alvarez 50 337 6.7 6

Ronny Anokye, Little Rock Christian 58 317 5.5 2

Josh Ficklin, Bentonville 63 312 5 7

Tyler givens, Perryville 49 305 5.9 3

Justin Crutchmer, Lake Hamilton 40 295 7.4 4

Curtez Smith, Nettleton 40 291 87.3 6

Jacob Woodfield, Mount Ida 44 278 6.3 1

Courtland Loudermill, Texarkana 25 277 11.1 3

Seth foster, Pea Ridge 50 273 5.5 0

Colby Harris, Batesville Southside 42 266 6.3 4

Braylen Russell, Benton 37 265 7.2 2

Keandre Pope, Nettleton 53 255 4.8 1

Evion Jimmerson, Cabot 39 252 6.5 2

Carter Alexander, Bigelow 51 249 4.9 6

Jace Baker, Cedarville 33 239 7.2 3

Mason Taylor, Star City 17 238 13.8 3

Noah Freeman, Joe T. Robinson 20 232 11.6 6

Braden Long, Harrison 41 232 5.7 1

Carson Turley, Valley View 43 229 5.3 1

Yovani Linares, Clarksville 17 228 13.4 2

Dede Johnson Jr., Searcy 26 227 8.7 4

Tamorien Lindsey, Hope 13 223 17.2 3

PASSING

NAME, SCHOOL COMP ATT YDS TD

Kel Busby, Pulaski Academy 79 131 1,192 12

Drake Lindsey, Fayetteville 66 112 965 9

Wesley McKissack, Vilonia 71 117 943 7

Achillies Ringo, Mills 37 54 855 8

Hunter Houston, Greenwood 51 67 753 8

Owen Miller, Harding Academy 53 62 705 8

Cedric Simmons, Malvern 27 37 696 4

Donovan Whitten, Arkadelphia 51 95 691 9

Drew Moore, Lincoln 32 49 615 9

Dane Williams, Rogers 39 50 589 8

Grayson Wilson, CAC 50 83 570 6

Donovyn Omolo, Conway 32 45 557 6

Maddox Hampton, Nettleton 29 44 564 7

Matthew Contreras, Hot Springs 133 63 507 5

Chase Duncan, Batesville So. 29 46 506 2

Walker White, Little Rock Christian 42 75 503 9

Tyler Givens, Perryville 31 60 495 5

Bradon Allen, Lonoke 31 50 493 2

Cam Vanzant, Farmington 37 48 493 5

Carter Nye, Bentonville 32 48 480 6

Dae’Marion Savoy, FS Northside 32 54 476 4

Sloan Perrin, Nashville 27 47 454 5

Cole Ketchum, Hackett 28 54 444 4

Jake Casey, Bentonville West 41 74 435 2

Weston Pierce, Maumelle 22 46 420 4

Max Brooks, Crossett 19 43 413 4

Carson Turley, Valley View 32 62 413 3

Gray Lee, Episcopal Collegiate 23 40 403 7

Martavius Thomas, Camden FV 28 55 402 6

Rhett McDonald, Batesville 27 56 393 2

Sage Treadwell, Hoxie 25 40 389 5

Jordan Walker, Bryant 23 42 378 4

Zhy’Qkis Jackson, Lafayette Co. 27 43 363 3

Landon Wright, Ozark 24 49 360 N/A

Jackson Turley, Hector 18 42 358 5

Kane Archer, Greenwood 20 29 345 6

Abe Owen, Cabot 16 46 335 2

RECEIVING

NAME, SCHOOL REC YDS TD

Jaylin McKinney, Pulaski Academy 28 558 3

Kaylon Morris, Fayetteville 20 442 2

Jack Vines, Vilonia 26 410 3

Grant Karnes, Greenwood 16 393 6

Dyelon Caradine, Malvern 10 335 0

Curtez Smith, Nettleton 15 322 4

QJ King, Mills 14 319 5

John Mark Charette, Pulaski Academy 17 313 2

Carter McElhany, Greenbrier 11 310 3

Aiden Kennon, Greenwood 19 280 1

Kyler Wolf, HS Lakeside 19 271 1

Kyle Hoover, Harding Academy 18 264 4

Eli Mosier, Vilonia 17 254 2

Tyler Johnson, Mills 9 249 2

Brycen Hamilton, Hackett 15 246 1

Q Thompson, Nettleton 12 235 3

Landon Koch, Harding Academy 13 232 1

Renalson Sullivan, CAC 17 224 1

PJ Henderson, Hector 7 217 3

Torenzo Dunn, El Dorado 14 210 3

Cade Bowman, Little Rock Christian 16 206 4

Elijah Mason, Episcopal Collegiate 6 206 4

Endy McGalliard, Harding Academy 14 206 3

TJ Brogdon, Hot Springs 7 202 2

Denha Gooden, Lonoke 8 198 1

Anton Pierce, Mills 8 190 1

Jalen Dupree, Malvern 7 189 0

Jackson Harmon, Valley View 11 179 2

Graycen Cash, Rogers 9 176 2

Brycen Hamilton, Hackett 11 174 1

Ja’Quayvius Rhodes, Monticello 5 158 1

Donte Gillam, Nashville 5 157 2

Kenny Jordan, Pulaski Academy 14 156 2

Latrell Burnett, Lonoke 10 155 0

Jabrae Shaw, Mills 8 155 0

Damarion Dedner, Lafayette County 9 152 2

Gabriel Holmes, Gravette 11 151 N/A

TACKLES

NAME, SCHOOL TOT

Rhett Fultz, Clarksville 45

Shar Paw, Clarksville 40

Holt Chappell, Little Rock Christian 39

Marcus Slayton, Rivercrest 38

Mike Townsley, Batesville 38

Pierce Duncan, Batesville Southside 37

Walker Ward, Walnut Ridge 37

Jonathan Strother, Batesville Southside 36

Jace Wooten, Central Arkansas Christian 36

Cooper Bahnks, Central Arkansas Christian 35

Kameron Harper, Stuttgart 35

Preston Spann, Pulaski Academy 34

Luke Atkinson, Lake Hamilton 33

Jack Robert Bateman, Episcopal Collegiate 32

Ty Hannaford, Mountain Home 32

Hunt Harrison, Pulaski Academy 32

Trenton Kimbrough, Rivercrest 32

Cade Yates, Mountain Home 32

Isaac Wallis, Batesville Southside 32

Charlie Collins, Mills 31

Arthur Alvarez, Clarksville 30

Jack Cain, Walnut Ridge 30

Blake Brown, Nettleton 29

Adam Denison, Batesville Southside 29

Blayne Warden, Batesville Southside 29

Robert Dover, Mountain Home 28

Derrick Murdock, Mills 28

Andrew Plummer, Batesville Southside 28

Wyatt Lancaster, Rivercrest 26

Caleb Sain, Mills 26

Cody Amato, Lonoke 25

Jake Bunn, Batesville Southside 25

Izic Clenney, Lake Hamilton 25

Dennis Gaines, East Poinsett County 25

Gunner Williams, Ozark 25

Carson Winters, Valley View 25

Kivan Barker, Hot Springs 24

Christian Bell, HS Lakeside 24

Dawsyn Clay, Hackett 24

Hayden Huckaba, Batesville 24

SCORING OFFENSE

SCHOOL G PTS PG

Carlisle 2 115 57.5

Gentry 2 104 52

Hazen 2 102 51

Nashville 3 151 50.3

Yellville-Summit 3 150 50

Conway 2 95 47.5

Malvern 3 142 47.3

Mills 3 142 47.3

Gurdon 3 141 47

Wynne 2 93 46.5

Harding Academy 2 92 46

Pulaski Academy 3 138 46

Bentonville 2 91 45.5

Mineral Springs 3 136 45.3

Star City 3 134 44.7

East Poinsett County 2 88 44

Greenwood 3 132 44

Greenland 3 130 43.3

Lincoln 3 127 42.3

Farmington 3 126 42

Quitman 3 126 42

Mountain View 2 82 41

Clinton 3 122 40.7

Conway Christian 3 120 40

Arkadelphia 3 119 39.7

Bigelow 3 117 39

SCORING DEFENSE

SCHOOL G PTS PG

Carlisle 2 6 3

Mansfield 2 6 3

Brinkley 2 8 4

Hazen 2 8 4

Episcopal Collegiate 3 14 4.7

Booneville 2 13 6.5

Ashdown 3 20 6.7

West Fork 3 20 6.7

Mount Ida 2 14 7

Harrisburg 2 15 7.5

Lavaca 2 15 7.5

Salem 3 25 8.3

Lamar 3 26 8.7

Hoxie 3 27 9

Benton Harmony Grove 3 30 10

Hampton 2 20 10

Trumann 2 21 10.5

Little Rock Catholic 2 22 11

Batesville Southside 3 34 11.3

Jonesboro Westside 2 25 12.5

Yellville-Summit 3 38 12.7

Marked Tree 2 26 13

Mountain View 2 26 13

Pea Ridge 2 26 13

Bryant 2 27 13.5

Bentonville West 3 41 13.7

NOTE Email statistics and statistical discrepancies to slane@adgnewsroom.com by noon Wednesday. Overall statistics will be published every Thursday.