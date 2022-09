Northwest Arkansas divorces

The following divorces granted were recorded Sept. 15- 21 in Benton and Washington County clerks' offices.

BENTON COUNTY

22-191. Brenna Neumann v. David Neumann

22-680. Alyce Burns v. Marvin Burns

22-785. Jose Simental v. Gloria Simental

22-802. Samuel Torres Luna v. Arianna de la Torre

22-879. Maria Pichardo v. Carlos Pedraza

22-932. Daniel McCarty v. Bethanne McCarty

22-964. Mickey Wilbur v. Hayley Wilbur

22-996. Michael Bligh v. Debra Kaufman

22-1061. Amy Ridler v. Jordan Wallin

22-1110. Jose Teran v. Gabriela Teran

22-1115. Mark Matayo v. Brittany Matayo

22-1139. Paul Brown v. Desiree Brown

22-1157. Robert Luellen v. Misty Luellen

22-1160. Leia Mackey v. Gareeno Mackey

22-1255. Susi Poteet v. James Poteet

22-1263. Adrianna Gates v. David Gates

22-1266. Kathy Lowery v. Haywood Lowery

22-1267. Janice Calvert v. Steven Calvert

22-1275. Israel Moreno v. Blanca Torres

22-1278. Courtney Bittle v. Jason Bittle

22-1281. Alexander Wegner v. Anna Wegner

WASHINGTON COUNTY

20-1554. Maria Anderson v. Greg Anderson

21-1373. Cliff Farmer v. Susan Farmer

22-353. Shannon Stearman v. Travis Stearman

22-389. Curtis Hornor v. Jessica Hornor

22-403. Tyler Underwood v. Courtney Underwood

22-482. Elizabeth Cash v. Troy Cash

22-497. Sharna Arthur v. Robert Arthur

22-500. Shannon Heath v. Louis Mack

22-568. Nickie Benjamin v. Joe Benjamin

22-665. John Beck v. Stacy Beck

22-738. Kerri Johnson v. Michael Johnson

22-903. Laura Powers v. Jamie Powers

22-1036. Jennifer Aunspaugh v. James Aunspaugh

22-1062. Brenda Proctor v. Delbert Proctor

22-1084. Darren Pettigrew v. Amanda Leming

22-1184. Dakota Thomas v. Karla Thomas

22-1198. Cherokee Ketzler v. Dillan Ketzler