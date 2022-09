HIGH SCHOOL FOOTBALL STATISTICS

STATISTICS

RUSHING

NAME, SCHOOL;ATT;YDS;YPC;TD

Dennis Gaines, East Poinsett County;96;1,041;10.8;13

Chris Young, Newport;107;915;8.6;9

Garrion Curry, Magnolia;71;736;10.7;9

Jalen Dupree, Malvern;65;726;11.1;4

Dede Johnson, Searcy;87;701;8.1;9

Jason Sullivan, Carlisle;53;690;13;14

Heath Ballance, Glen Rose;90;674;7.5;7

Sloan Perrin, Nashville;79;660;8.4;8

Isaac Gregory, Fort Smith Southside;83;603;7.26;7

Josh Ficklin, Bentonville;95;596;6.3;11

Walker Ward, Walnut Ridge;104;588;5.7;8

Kai Watson, Walnut Ridge;62;586;9.5;11

Cedric Hawkins, Stuttgart;61;577;9.5;9

Sheldon Smith, Gurdon;63;556;8.8;4

Jayden Smith, White Hall;N/A;552;N/A;11

Kenny Jordan, Pulaski Academy;65;532;8.2;5

Keandre Pope, Nettleton;100;525;5.3;1

Noah Freeman, Joe T. Robinson;44;510;11.6;12

Ronny Anokye, Little Rock Christian;109;501;4.6;3

Arthur Alvarez, Clarksville;65;467;7.2;7

Travion Dickens, Prescott;38;459;12.1;6

Floyd Williams, Gosnell;68;457;6.7;7

Jamarion Carr, Conway;54;455;8.4;5

Kollin Robinson, Episcopal Collegiate;55;455;8.3;6

Koby Turner, Rivercrest;56;450;8;8

Seth Case, Batesville Southside;42;448;10.7;2

Camden Brooks, Hoxie;86;436;5.1;4

Tyler Gives, Perryville;76;414;5.5;5

Braden Long, Harrison;95;405;7.1;5

Justin Crutchmer, Lake Hamilton;57;402;7.1;5

Jace Baker, Cedarville;65;397;6.1;5

Colton Arnold, Cedarville;60;391;6.5;3

Brock McCoy, Jonesboro;38;374;9.8;2

Bo Williams, Shiloh Christian;71;374;5.3;9

NAME, SCHOOL;COMP;ATT;YDS;TD

Achilles Ringo, Mills;87;129;1,581;15

Kel Busby, Pulaski Academy;105;167;1,491;14

Owen Miller, Harding Academy;93;112;1,292;16

Hunter Houston, Greenwood;103;135;1,274;17

Wesley McKissack, Vilonia;96;158;1,232;10

Donovyn Omolo, Conway;74;100;1,144;12

Cole Ketchum, Hackett;65;110;1,114;13

Matthew Contreras, Hot Springs;66;131;1,088;16

Drake Lindsey, Fayetteville;66;114;1,080;10

Eli Wisdom, Shiloh Christian;71;111;1,074;14

Walker White, LR Christian;79;146;1,023;14

Donovan Whitten, Arkadelphia;67;118;1,013;11

Carston Poole, Prescott;48;76;905;8

Cedric Simmons, Malvern;36;55;895;4

Dae'Marion Savoy, Fort Smith Northside;55;93;883;6

Carter Nye, Bentonville;59;88;863;11

Tyler Strickland, Searcy;65;118;852;7

Bradon Allen, Lonoke;49;72;838;7

Dane Williams, Rogers;54;67;829;11

Grayson Wilson, Central Arkansas Christian;69;125;805;9

Jake Casey, Bentonville West;66;110;794;4

George Herrell, Fort Smith Southside;56;128;791;5

Jackson Taylor, Hector;57;100;780;6

Maddox Hampton, Nettleton;42;66;752;10

Tyler Givens, Perryville;48;93;741;8

Sloan Perrin, Nashville;54;88;706;8

Sam Sanders, LR Catholic;45;75;701;6

Easton Hurley, Lake Hamilton;27;53;686;9

Ian Smith, Bismarck;39;80;681;11

Joseph Jones, Dumas;55;96;679;6

Rhett Hilger, Gravette;47;91;654;7

Reid Shelton, Gosnell;29;52;638;9

Cade Yates, Mountain Home;;54;96;636;3

Tyler Patterson, Hope;37;69;9

RECEIVING

NAME, SCHOOL;REC;YDS;TD

Grant Karnes, Greenwood;39;614;10

Jaylin McKinney, Pulaski Academy;36;598;4

Brycen Hamilton, Hackett;29;579;7

QJ King, Mills;29;566;6

Jack Vines, Vilonia;37;557;4

Kaylon Morris, Fayetteville;23;531;3

Kyle Hoover, Harding Academy;34;492;8

Bodie Neal, Shiloh Christian;29;482;5

Camron Williams, Gosnell;17;468;7

Dyelon Caradine, Malvern;17;436;1

Guillermo Petty, Dumas;29;414;6

Caleb Cunningham, Searcy;31;410;2

Octavius Rhodes, Hot Springs;22;409;9

Landon Koch, Harding Academy;22;397;4

Cade Bowman, Little Rock Christian;24;394;6

Endy McGalliard, Harding Academy;25;384;5

John Mark Charette, Pulaski Academy;23;384;3

PJ Henderson, Hector;22;381;3

Curtez Smith, Nettleton;159374;5

Q Thompson, Nettleton;21;371;5

Aiden Kennon, Greenwood;28;361;1

Justin Crutchmer, Lake Hamilton;12;346;5

Carter McElhany, Greenbrier;14;345;3

Monterrio Elston, LR Parkview;23;337;7

Eli Mosier, Vilonia;21;335;3

Brooks Ward, LR Catholic;14;335;4

Jabrae Shaw, Mills;19;332;2

Gabriels Holmes, Gravette;23;331;4

Greyson York, Fort Smith Southside;17;321;5

LJ Robins, Greenwood;25;317;6

Anton Pierce, Mills;16;314;4

Carter Bray, Melbourne;28;313;6

TACKLES

NAME, SCHOOL;TOT

Marshon Jordan, White Hall;76

Aiden Mchan, White Hall;67

Ty Hannaford. Mountain Home;61

Peter Whaite, Hector;60

Walker Ward, Walnut Ridge;58

Jack Cain, Walnut Ridge;58

James Thornton, White Hall;57

Jace Wooten, Central Arkansas Christian;56

Holt Chappell, LR Christian;55

Ethan Cruce, Dumas;55

Charlie Collins, Mills;54

Marcus Slayton, Rivercrest;54

Cade Yates, Mountain Home;53

Cooper Bahnks, Central Arkansas Christian;52

Ashtyn Williams, Joe T. Robinson;52

Kivan Barker, Hot Springs;51

Mason Moore, Gosnell;51

Robert Dover, Mountain Home;50

Shar Paw, Clarksville;50

Mike Townsley, Batesville;50

Lewis Garcia, Searcy;49

Cody Amato, Lonoke;47

Blake Brown, Nettleton;47

Kenai Lee, Searcy;47

Caleb Sain, Mills;47

Kyen Weston, White Hall;47

Rhett Fultz, Clarksville;45

Tadarian Parteen, Gosnell;45

Drake Riley, Hector;45

INTERCEPTIONS

NAME, SCHOOL;TOT

Jabrae Shaw, Mills;5

Ra'Shawn Bell, Prescott;4

Cayden Rose, Russellville;4

Talon Stephen, Harrison;4

Patton Whicker, Pulaski Academy;4

Camron Williams, Gosnell;4

Myles Williams, Nettleton;4

Austyn Dendy, Pine Bluff;3

Landon Nelms, Greenwood;3

Cole Pace, LR Catholic;3

Decari Prater, Prescott;3

Owen Walker, LR Catholic;3

Kai Watson, Walnut Ridge;3

Hunter Wells, Vilonia;3

SACKS

NAME, SCHOOL;TOT

Derrick Murdock, Mills;7

Zion Brown, Greene County Tech;5

Brent Casto, Hector;5

Jude Onuoha, LR Parkview;5

John Parkinson, Fort Smith Southside;5

Tedarian Partee, Gosnell;5

Brooks Yurachek, Fayetteville;4 ½

Robert Dover, Mountain Home;4

Kevin Flowers, Nashville;4

Cooper Jones, LR Christian;4

Jeremiah Jones, Texarkana;4

Forrest Landreth, Malvern;4

Leonard Leach, Malvern;4

Justin Smith, LR Christian;4

Montrell Varner, Hoxie;4

SCORING OFFENSE

SCHOOL;G;PTS;PG

Gentry;4;212;53

Greenwood;5;256;51.2

Carlisle;4;200;50

Conway;4;200;50

Marked Tree;4;197;49.3

Mineral Springs;5;244;48.8

Prescott;4;194;48.5

Lonoke;4;190;47.5

Pulaski Academy;4;187;46.8

Rogers;4;185;46.3

Hazen;4;184;46

Shiloh Christian;4;183;45.8

Harding Academy;4;181;45.3

Mills;5;218;43.6

Joe T. Robinson;4;172;43

Malvern;4;171;42.8

East Poinsett County;4;170;42.5

Lincoln;4;169;42.3

Arkadelphia;4;168;42

Walnut ridge;5;208;41.6

Bentonville;4;166;41.5

Brinkley;4;166;41.5

Lavaca;4;166;41.5

Prairie Grove;4;164;41

Booneville;4;160;40

Gosnell;4;160;40

Rison;4;160;40

SCORING DEFENSE

SCHOOL;G;PTS;PG

Carlisle;4;6;1.5

Hazen;4;20;5

Episcopal Collegiate;4;26;6.5

Mansfield;4;27;6.8

Bigelow;4;28;7

Southside Batesville;4;34;8.5

Ashdown;5;44;8.8

Lavaca;4;38;9.5

West Fork;4;38;9.5

Blytheville;3;30;10

Spring Hill;5;56;11.2

Genoa Central;4;46;11.5

Lamar;4;47;11.8

Magnolia;4;48;12

Salem;5;61;12.2

Bryant;3;37;12.3

Bigelow;5;63;12.6

Benton HG;5;65;13

Mountain View;4;52;13

Centerpoint;4;53;13.3

Alma;4;54;13.5

Hoxie;4;57;14.3

LR Catholic;4;57;14.3

Trumann;4;57;14.3

Pine Bluff;4;58;14.5

Harrisburg;4;59;14.8

Harrison;4;60;15

Cabot;4;61;15.3

