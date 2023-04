PREP TRACK: Bulldog Relays Results

Athletes compete in the girls’ 100-meter hurdles Friday afternoon at the Bulldog Relays in Fayetteville. (NWA Democrat-Gazette/J.T. Wampler)

Bulldog Relays At Ramay Junior High School, Fayetteville Friday's results GIRLS TEAM SCORES 1. Fayetteville 155.5; 2. Bryant 140.5; 3. Bentonville 98.5; 4. Fort Smith Southside 65.5; 5. Springdale Har-Ber 61.5; 6. Fort Smith Northside 52; 7. Greenwood 26; 8. Pea Ridge 23; 9. West Fork 18; 10. Haas Hall-Fayetteville 17.5; 11. (tie) Bentonville West and Greenland 13; 13. Springdale 8. 100 1. Kari Carter, Northside, 12.49; 2. Zoe Wilson, Bryant, 12.52; 3. Payton Fant, Fayetteville, 12.69; 4. Lauren Lain, Bryant, 12.73; 5. Kennedy Dykes, Har-Ber, 12.82; 6. Celeste Puga, Bentonville, 12.82; 7. Areli Mayfield, Har-Ber, 13.18; 7. Helen Hesselgren, Haas Hall-Fayetteville, 13.18. 200 1. Zoe Wilson, Bryant, 26.35; 2. Kennedy Dykes, Har-Ber, 26.79; 3. Helen Hesselgren, Haas Hall-Fayetteville, 26.83; 4. Breanne Anderson, Bentonville, 27.22; 5. Lauren Lain, Bryant, 27.28; 6. Lucy Spangler, Fayetteville, 27.36; 7. Alicia Sosa, Fayetteville, 27.70; 8. Viola Kelley, West Fork, 27.79. 400 1. Helen Hesselgren, Haas Hall-Fayetteville, 1:00.51; 2. Zoe Wilson, Bryant, 1:01.98; 3. Solara Koser, Fayetteville, 1:02.11; 4. Viola Kelley, West Fork, 1:03.46; 5. Alicia Sosa, Fayetteville, 1:04.10; 6. Passion Perez, Har-Ber, 1:04.15; 7. Breanne Anderson, Bentonville, 1:04.49; 8. Renee Kelly, Bentonville, 1:04.95. 800 1. Kaitlynne Elmore, Greenwood, 2:35.30; 2. Taegan Herrien, Bryant, 2:36.58; 3. Cadence Hodge, Southside, 2:36.64; 4. Viola Kelley, West Fork, 2:40.09; 5. Eliza Parker, Bryant, 2:41.65; 6. Michaela Kaelin, Southside, 2:42.45; 7. Caelynn Hodge, Southside, 2:43.35; 8. Ava Bonner, Bentonville, 2:44.75. 1,600 1. Ashley Sexton, Fayetteville, 5:40.44; 2. Paige Andrews, Greenwood, 5:43.08; 3. Aidan Fisher, Bryant, 5:43.64; 4. Cadence Hodge, Southside, 5:44.08; 5. Kayli Fitzhugh, Fayetteville, 5:52.28; 6. Caelynn Hodge, Southside, 5:57.26; 7. Ryann Coan, Fayetteville, 6:03.32; 8. Gibson Graham, Bentonville, 6:06.93. 3,200 1. Katie Eggleston, Bentonville, 12:27.40; 2. Aidan Fisher, Bryant, 12:34.89; 3. Abigail Harding, Southside, 12:42.57; 4. Lilly Hellwig, Bentonville, 13:12.83; 5. Brightyn Gulbransen, Bentonville, 13:27.84; 6. RyLee Raines, Pea Ridge, 13:48.29; 7. Perla Limon, Bryant, 13:59.00; 8. Ruby Salas, Har-Ber, 14:04.06. 100 HURDLES 1. Solara Koser, Fayetteville, 14.80; 2. Hannah Estes, Fayetteville, 15.01; 3. Julia Gunnell, Fayetteville, 15.13; 4. Ava Goetz, Fayetteville, 16.18; 5. Ava Erck, Fayetteville, 16.48; 6. Emma Livingston, Har-Ber, 16.75; 7. Brylee Bradford, Bryant, 16.99; 8. Rani Fanning, Fayetteville, 17.19. 300 HURDLES 1. Julia Gunnell, Fayetteville, 47.85; 2.Lauren Lain, Bryant, 49.59; 3. Payton Fant, Fayetteville, 50.25; 4. Kate Rodriguez, Springdale, 51.37; 5. Abby Rochelle, West Fork, 51.59; 6. Rani Fanning, Fayetteville, 51.80; 7. Brylee Bradford, Bryant, 52.73; 8. Ahyana Bradford, Bryant, 53.01. 400 RELAY 1. Ft. Smith Northside (Lakeya Richardson, Za'Kari Gurule, Vanasia Perry, Kari Carter), 52.60; 2. Fayetteville, 52.63; 3. Ft. Smith Southside, 54.66; 4. Pea Ridge, 55.45; 5. Bryant, 55.86; 6. Springdale, 56.67; 7. Greenland, 58.16. 800 RELAY 1. Fayetteville, 1:51.77; 2. Bryant, 1:53.50; 3. Greenland, 2:02.15; 4. Ft. Smith Southside, 2:06.20; 5. Ft. Smith Northside, 2:11.75; 6. Pea Ridge, 2:15.33 1,600 RELAY 1. Bryant (Brilynn Findley, Shilayah Hammond, Brylee Bradford, Zoe Wilson), 4:14.69; 2. Fayetteville, 4:24.31; 3. Har-Ber, 4:28.59; 4. Ft. Smith Southside, 4:34.39; 5. Greenland, 4:49.57; 6. Pea Ridge, 5:30.37. 3,200 RELAY 1. Fayetteville (Jade Devine, Ryann Coan, Kayli Fitzhugh, Carson Wasemiller), 10:34.08; 2. Har-Ber, 11:04.34; 3. Ft. Smith Southside, 11:14.42; 4. Bentonville, 11:28.66; 5. Bryant, 11:33.63; DISCUS 1. Kylee Branch, Bryant, 117-9; 2. Bree Anglin, Bentonville, 110-11; 3. Winifred Smith, Bentonville, 102-7; 4. Mahalya Ahmadou, Southside, 100-9; 5. Hannah Gouvion, Bentonville West, 99-3; 6. Nadia Clark, Bentonville, 96-10; 7. Ashley Rangel, Bentonville West, 91-11; 8. Rani Fanning, Fayetteville, 87-3. HIGH JUMP 1. Ava Goetz, Fayetteville, 5-2; 2. Ava Erck, Fayetteville, 5-0; 3. Brylee Bradford, Bryant, 4-10; 4. Maggy Grandstaff, Southside, 4-10; 5. Kylee Tidwell, Pea Ridge, 4-10; 6. Mikayla Anderson, Fayetteville, 4-10; 7. Taegan Herrien, Bryant, 4-8; 8. Brilynn Findley, Bryant, 4-8. LONG JUMP 1. Celeste Puga, Bentonville, 17-6.5; 2. Cherish Blackmon, Northside, 17-6; 3. Za'Kari Gurule, Northside, 17-6; 4. Laci Gartside, Har-Ber, 17-1.5; 5. Brianna Fogarty, Bentonville, 17-1.5; 6. Julia Gunnell, Fayetteville, 16-11.5; 7. Ava Erck, Fayetteville, 16-10.5; 8. Maggy Grandstaff, Southside, 16-4. POLE VAULT 1. Hannah Estes, Fayetteville, 12-3; 2. Taylor Hankins, Greenwood, 11-3; 3. Mazzy Hatch, Har-Ber, 9-9; 4. (tie) Jessica Rolen, Bryant, and Norah Basket, Bentonville, 9-3; 6. (tie) Hillary Dick, Fayetteville, and Josianne Gentry, Southside, 8-3; 8. Dorcas Fabunmi, Bryant, 7-9. SHOT PUT 1. Bree Anglin, Bentonville, 38-2.25; 2. Nadia Clark, Bentonville, 36-4; 3. Alexus Plascensia, Har-Ber, 35-10.5; 4. Mahalya Ahmadou, Southside, 35-10; 5. Ashley Rangel, Bentonville West, 33-10; 6. Hannah Gouvion, Bentonville West, 32-2.5; 7. Kylee Branch, Bryant, 31-1; 8. Jane Musengwa, Bentonville, 29-0.75. TRIPLE JUMP 1. Cherish Blackmon, Northside, 38-2; 2. Laci Gartside, Har-Ber, 36-11; 3. Celeste Puga, Bentonville, 36-2.5; 4. Ariadna Flores Isturiz, Bryant, 36-0; 5. Za'Kari Gurule, Northside, 35-5.5; 6. Lauren Lain, Bryant, 34-11; 7. Kennedy Williams, Pea Ridge, 34-7; 8. Lola Sommer, Bentonville, 34-1. BOYS TEAM SCORES 1. Fayetteville 185.5; 2. Bentonville 123.5; 3. Bryant 96; 4. Springdale Har-Ber 67; 5. Pea Ridge 45; 6. Fort Smith Northside 41; 7. Bentonville West 38; 8. Springdale 30; 9. Fort Smith Southside 20; 10. Greenland 17; 11. Greenwood 16; 12. Shiloh Christian 4. 100 1. Damari Smith, Northside, 10.51; 2. Trace Foreman, Fayetteville, 10.86; 3. Jesse Davis, Har-Ber, 11.04; 4. Tkavion King, Northside, 11.13; 5. Isaiah Taylor, Fayetteville, 11.15; 6. Noah Nunnelee, Bentonville, 11.18; 7. Lucas Roblee, Fayetteville, 11.23; 8. Myron Thrash, Bryant, 11.26. 200 1. Marcus McCoy, Fayetteville, 22.19; 2. Jesse Davis, Har-Ber, 22.42; 3. Locklan Rohlwing, Bentonville, 22.44; 4. ZaMarion Manuel, Springdale, 22.56; 5. Carson Tucker, Bentonville, 22.70; 6. Tristen Knox, Bryant, 22.84; 7. Dhakivion Seals, Fayetteville, 22.98; 8. Hunter Singh, Pea Ridge, 23.35 400 1. Marcus McCoy, Fayetteville, 51.36; 2. Tristen Knox, Bryant, 51.73; 3. Hunter Kemp, Fayetteville, 52.50; 4. Zachariah Harvey, Fayetteville, 53.75; 5. ZaMarion Manuel, Springdale, 53.90; 6. Chico Peterson, Bryant, 53.91; 7. Qwentin Luginbill, Bentonville, 54.01; 8. Brandon Lindenmuth, Har-Ber, 54.09. 800 1. Collin Kierce, Bentonville West, 2:01.19; 2. Mason Ivy, Bentonville West, 2:01.65; 3. Zion Brown, Bentonville West, 2:01.76; 4. Sam Herring, Bryant, 2:01.78; 5. Matthew Thurman, Shiloh Christian, 2:04.13; 6. Luke Bingham, Bentonville, 2:07.07; 7. Ian Cunningham, Bryant, 2:09.45; 8. Azael Manjarrez, Springdale, 2:10.83. 1,600 1. Noah Embrey, Greenwood, 4:37.79; 2. Alan Lopez, Fayetteville, 4:39.57; 3. Brandon Avila, Bryant, 4:40.70; 4. Wyatt Manus, Bentonville, 4:45.09; 5. Wesley Marsh, Fayetteville, 4:46.24; 6. Carter Beasley, Bentonville, 4:46.46; 7. Collier Rawn, Fayetteville, 4:52.44; 8. Angel Vargas, Bryant, 4:54.07. 3,200 1. Brandon Avila, Bryant, 9:39.26; 2. Dawson Welch, Har-Ber, 9:55.47; 3. Noah Embrey, Greenwood, 9:57.68; 4. Wyatt Manus, Bentonville, 9:59.46; 5. Tian Grant, Pea Ridge, 10:01.28; 6. Jonathan Mendez, Har-Ber, 10:03.44; 7. Aidan Thomas, Fayetteville, 10:04.43; 8. Grady Morriss, Bryant, 10:06.90. 110 HURDLES 1. Christian Setzer, Fayetteville, 15.51; 2. Ben Pearson, Bentonville, 15.52; 3. Cody Beyer, Har-Ber, 15.90; 4. Cooper Williams, Fayetteville, 15.91; 5. Joshua Luster, Bryant, 16.04; 6. Nathan Kachel, Fayetteville, 16.27; 7. Trace Foreman, Fayetteville, 16.70; 8. Eli Brooks, Bentonville, 16.72. 300 HURDLES 1. Nathan Kachel, Fayetteville, 42.15; 2. Cooper Williams, Fayetteville, 42.37; 3. Cole Thompson, Har-Ber, 42.72; 4. Ryan Fernstrom, Bentonville, 43.84; 5. Isaac Cruz, Pea Ridge, 44.27; 6. Jackson Turner, Pea Ridge, 44.87; 7. Cody Beyer, Har-Ber, 44.94; 8. Christian Setzer, Fayetteville, 45.48. 400 RELAY 1. Bentonville (Jason Gilmore, Locklan Rohlwing, Eli Estes, Carson Tucker), 44.58; 2. Fayetteville, 44.58; 3. Har-Ber, 46.33; 4. Pea Ridge, 46.66; 5. Greenland, 49.78. 800 RELAY 1. Fayetteville, 1:32.93; 2. Bentonville, 1:33.08; 3. Pea Ridge, 1:38.08; 4. Ft. Smith Northside, 1:41.95; 5. Greenland, 1:43.70. 1,600 RELAY 1. Ft. Smith Southside (Desmond Thompson, Lane Morawski, Devin Huggins, Jacob Werschky), 3:42.85; 2. Bentonville, 3:43.87; 3. Har-Ber, 3:46.47; 4. Greenland, 3:49.92; 5. Pea Ridge, 3:50.44. 3,200 RELAY 1. Har-Ber (Grant TeBeest, Luis Macias, Nazareth Manjarrez, James Eslick), 8:53.59; 2. Pea Ridge, 8:54.40; 3. Fayetteville, 9:03.25; 4. Fayetteville B, 9:05.21; 5. Bryant, 9:35.99; 6. Ft. Smith Southside, 9:41.59; 7. Ft. Smith Northside, 9:53.57; 8. Springdale, 10:42.73. DISCUS 1. Devyn Steingisser, Bryant, 146-8; 2. D'Alessandro Lugo, Springdale, 129-2; 3. Terry Bobo, Bryant, 125-10; 4. Ethan Eddy, Bentonville West, 125-5; 5. Reese Taylor, Bentonville, 124-4; 6. Brooks Young, Fayetteville, 122-11; 7. Anthon Zelada-Hernandez, Springdale, 122-7; 8. Logan Roberson, Bentonville, 121-7. HIGH JUMP 1. Cooper Williams, Fayetteville, 6-6; 2. Rivers Wiseman, Bentonville, 6-4; 3. Jayden Welch, Bryant, 6-2; 4. Nasir Vinson, Bryant, 6-0; 5. Mofe Adelusimo, Bentonville, 5-10; 6. ZaMarion Manuel, Springdale, 5-10; 7. Joshua Hardwick, Northside 5-8; 8. Cole Thompson, Har-Ber, 5-8. LONG JUMP 1. Cam Massey, Northside, 23-7; 2. Cooper Williams, Fayetteville, 22-6.5; 3. Tkavion King, Northside, 21-10.75; 4. Trace Foreman, Fayetteville, 21-2.75; 5. Kaylon Morris, Fayetteville, 21-2; 6. Chase Stone, Bentonville, 21-1; 7. Lucas Roblee, Fayetteville, 20-11; 8. Trae Serrano, Har-Ber, 20-9.5. POLE VAULT 1. Zack Harrell, Bentonville, 14-3; 2. Logan Powell, Bentonville West, 13-3; 3. Phoenix Edmisson, Pea Ridge, 12-9; 4. Shane Luttrell, Bentonville, 12-9; 5. (tie) Trace Foreman, Fayetteville, and Ethan Dobson, Bentonville, 12-3; 7. Logan Tucker, Pea Ridge, 12-3; 8. Hudson Pattillo, Fayetteville, 12-3. SHOT PUT 1. Brooks Young, Fayetteville, 55-10; 2. Devyn Steingisser, Bryant, 50-11; 3. Cooper Anderson, Southside, 48-5.25; 4. Tevin Tate, Springdale, 48-4; 5. Max Meredith, Greenland, 47-10; 6. John Brandenburg, Bentonville, 47-0.5; 7. Daniel Anderson, Bryant, 44-10.5; 8. John McKinnis, Bentonville West, 44-3.5. TRIPLE JUMP 1. Daniel Anderson, Bryant, 43-0; 2. Isaiah Taylor, Fayetteville, 42-10.5; 3. Cooper Williams, Fayetteville, 42-3; 4. Parker Schatzman, Bentonville, 40-10.5; 5. Manuel David, Bentonville, 40-1.5; 6. Christian Setzer, Fayetteville, 39-9.5; 7. Cole Thompson, Har-Ber, 37-1.5; 8. Harper Geren, Pea Ridge, 36-7.

Bulldog Relays Results

