Tour de France winners

YEARCYCLISTCOUNTRY

1929Maurice De WaeleBelgium

1930Andre LeducqFrance

1931Antonin MagneFrance

1932Andre LeducqFrance

1933Georges SpeicherFrance

1934Antonin MagneFrance

1935Romain MaesBelgium

1936Sylvere MaesBelgium

1937Roger LapebieFrance

1938Gino BartaliItaly

1939Sylvere MaesBelgium

1947Jean RobicFrance

1948Gino BartaliItaly

1949Fausto CoppiItaly

1950Ferdinane KuberSwitzerland

1951Hugo KobletSwitzerland

1952Fausto CoppiItaly

1953Louison BobetFrance

1954Louison BobetFrance

1955Louison BobetFrance

1956Roger WalkowiakFrance

1957Jacques AnquetilFrance

1958Charly GaulLuxembourg

1959Federico BahanontesSpain

1960Gastone NenciniItaly

1961Jacques AnquetilFrance

1962Jacques AnquetilFrance

1963Jacques AnquetilFrance

1964Jacques AnquetilFrance

1965Felice GimondiItaly

1966Lucien AimarFrance

1966Lucien AimarFrance

1967Roger PingeonFrance

1968Jan JanssenNetherlands

1969Eddy MerckxBelgium

1970Eddy MerckxBelgium

1971Eddy MerckxBelgium

1972Eddy MerckxBelgium

1973Luis OcanaSpain

1974Eddy MerckxBelgium

1975Bernard ThevenetFrance

1976Lucien Ban ImpeBelgium

1977Bernard ThevenetFrance

1978Bernard HinaultFrance

1979Bernard HinaultFrance

1980Joop ZoetenekNetherlands

1981Bernard hinaultFrance

1982Bernard HinaultFrance

1983Laurent FignonFrance

1984Laurent FignonFrance

1985Bernard HinaultFrance

1986Greg LeMondUnited States

1987Stephen RocheIreland

1988Pedro DelgadoSpain

1989Greg LeMondUnited States

1990Greg LeMondUnited States

1991Miguel IndurainSpain

1992Miguel IndurainSpain

1993Miguel IndurainSpain

1994Miguel IndurainSpain

1995Miguel IndurainSpain

1996Bjarne RissDenmark

1997Jan UlrichGermany

1998Marco PantaniItaly

1999Lance Armstrong*United States

2000Lance Armstrong*United States

2001Lance Armstrong*United States

2002Lance Armstrong*United States

2003Lance Armstrong*United States

2004Lance Armstrong*United States

2005Lance Armstrong*United States

2006Oscar PereiroSpain

2007Alberto ContadorSpain

2008Carlos SastreSpain

2009Alberto ContadorSpain

2010Andy SchleckLuxembourg

2011Cadel EvansAustralia

2012Bradley WigginsGreat Britain

2013Chris FroomeGreat Britain

2014Vincenzo NibaliItaly

2015Chris FroomeGreat Britain

2016Chris FroomeGreat Britain

2017Chris FroomeGreat Britain

2018Geraint ThomasBreat Britain

2019Egan BernalColombia

2020Tadej PogacaSlovenia

2021Tadej PogacaSlovenia

2022Jonas WingegaardDenmark

NOTE Race was not held in 1915-1918 because of World War I and the Spanish flu pandemic. It was not held in 1940-1946 because of World War II.

*Armstrong's victories were vacated by the UCI because of his use of performance-enhancing drugs. Alternate winners have not been chosen for those races.