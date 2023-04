Thursday’s Prep Track Results

Whitey Smith Relay Carnival

At Rogers

Thursday's results

GIRLS

TEAM SCORES 1. Bentonville 126; 2. Rogers 89; 3. Springdale Har-Ber 78; 4. Bentonville West 62; 5. Rogers Heritage 50; 6. Springdale 45; 7. Fayetteville 18.

4X100 RELAY 1. Bentonville, 49.44; 2. Har-Ber, 51.80; 3. Bentonville West, 52.34; 4. Rogers, 52.64; 5. Springdale, 54.17.

4X200 RELAY 1. Bentonville, 1:46.02; 2. Har-Ber, 1:50.12; 3. Bentonville West, 1:50.16; 4. Springdale, 1:52.53; 5. Rogers, 1:54.95.

4X400 RELAY 1. Bentonville, 4:05.51; 2. Bentonville West, 4:09.66; 3. Har-Ber, 4:21.01; 4. Rogers, 4:23.70; 5. Springdale, 4:31.39.

4X800 RELAY 1. Bentonville, 9:28.33; 2. Fayetteville, 10:09.32; 3. Har-Ber, 10:43.28; 4. Rogers, 10:55.32; 5. Fayetteville B, 11:12.09

4X1,600 RELAY 1. Bentonville, 22:24.28; 2. Har-Ber, 23:30.67; 3. Bentonville B, 23:44.85; 4. Rogers, 24:14.46.

4x100 SHUTTLE HURDLES 1. Rogers Heritage (Brenda Lemus, Gabby Cuccia, Riley Seabolt, Ella Fosse), 1:18.07; 2. Rogers, 1:19.72

SPRINT MEDLEY 1. Bentonville, 4:21.52; 2. Rogers, 4:26.47; 3. Bentonville West, 4:31.20; 4. Rogers Heritage, 4:40.28; 5. Springdale, 4:46.01.

DISTANCE MEDLEY 1. Bentonville, 12:44.59; 2. Bentonville B, 13:16.72; 3. Fayetteville, 13:19.17; 4. Bentonville West, 13:57.42; 5. Rogers, 15:10.12

DISCUS 1. Ashley Rangel, Bentonville West, 111-8; 2. Bree Anglin, Bentonville, 108-0; 3. Nadia Clark, Bentonville, 107-2; 4. Winifred Smith, Bentonville, 104-0; 5. Hannah Gouvion, Bentonville West, 102-10.

HIGH JUMP 1. Paisley Hight, Bentonville, 5-4; 2. Hannah Hanson, Bentonville, 5-4; 3. Sydney Esterer, Bentonville, 5-0; 4. Haila Leake, Har-Ber, 4-10; 5. Morgan Maier, Rogers, 4-10.

LONG JUMP 1. Celeste Puga, Bentonville, 17-5.25; 2. Brianna Fogarty, Bentonville, 17-2.25; 3. Paisley Hight, Bentonville, 16-3.5; 4. Emma Livingston, Har-Ber, 15-9.5; 5. Alicia Covington, Rogers, 15-8.

POLE VAULT 1. Kayla Ryan, Rogers 11-6; 2. Mazzy Hatch, Har-Ber, 10-0; 3. Norah Basket, Bentonville, 9-0; 4. Delaney Wilson, Rogers, 9-0; 5. (tie) Elspeth Clifton, Bentonville West, and Lily Glenn, Heritage, 8-0.

SHOT PUT 1. Ashley Rangel, Bentonville West, 35-1; 2. Bree Anglin, Bentonville, 34-9; 3. Nadia Clark, Bentonville, 34-2; 4. Jane Musengwa, Bentonville, 31-4; 5. Hannah Gouvion, Bentonville West, 30-7.

TRIPLE JUMP 1. Katherine Toney, Heritage, 35-9.5; 2. Emma Livingston, Har-Ber, 34-3; 3. Alicia Covington, Rogers, 33-8.5; 4. Mazzy Hatch, Har-Ber, 32-11.5; 5. Celeste Puga, Bentonville, 32-1.

BOYS

TEAM SCORES 1. Rogers 100; 2. Bentonville 93; 3. Springdale Har-Ber 81.5; 4. Rogers Heritage 69; 5. Bentonville West 54; 6. Springdale 51.5; 7. Fayetteville 31.

4X100 RELAY 1. Bentonville (Jason Gilmore, Locklan Rohlwing, Eli Estes, Carson Tucker), 43.87; 2. Rogers, 44.74; 3. Bentonville B, 44.88; 4. Bentonville West, 45.27; 5. Rogers Heritage, 46.05.

4X200 RELAY 1. Har-Ber (Jesse Davis, Trae Serrano, Isaiah Bernard, Yair Cordero), 1:30.92; 2. Bentonville, 1:31.33; 3. Rogers, 1:31.94; 4. Rogers B, 1:33.57; 5. Bentonville West, 1:36.38.

4X400 RELAY 1. Rogers (Nicholas Quinn, Alonzo Porchia, Haylen Whitley, Andrew Porta), 3:27.47; 2. Har-Ber, 3:30.93; 3. Rogers Heritage B, 3:32.50; 4. Bentonville West, 3:34.84; 5. Fayetteville, 3:45.46.

4X800 RELAY 1. Har-Ber (James Eslick, Jonathan Mendez, Dawson Welch, Yair Cordero), 8:11.09; 2. Fayetteville, 8:17.69; 3. Rogers, 8:22.86; 4. Har-Ber B, 8:51.96; 5. Springdale, 8:55.34.

4X1,600 RELAY 1. Har-Ber (Dawson Welch, Jonathan Mendez, Junior Cordero, Grant TeBeest), 18:52.73; 2. Fayetteville, 19:39.83; 3. Bentonville, 20:03.43; 4. Rogers, 20:09.68; 5. Springdale, 20:24.41

4X110 SHUTTLE HURDLES 1. Bentonville (Ryan Fernstrom, Eli Brooks, Walker Ferguson, Ben Pearson), 1:07.06; 2. Rogers, 1:10.24; 3. Har-Ber, 1:11.84; 4. Rogers Heritage, 1:13.84.

SPRINT MEDLEY 1. Rogers Heritage (Bruce Payerli, Derek Bradley, Cade Mann, Sam Boyer), 3:36.81; 2. Bentonville, 3:48.19; 3. Springdale, 3:52.29; 4. Rogers, 3:56.36; 5. Bentonville West, 3:56.88.

DISTANCE MEDLEY 1. Fayetteville (Hunter Kemp, Dominic Michna, Wesley Marsh, Alan Lopez), 10:46.36; 2. Rogers Heritage B, 10:46.41; 3. Bentonville West, 10:59.80; 4. Bentonville, 11:19.76; 5. Bentonville West B, 11:33.33.

DISCUS 1. Isaac Chapman, Rogers, 140-8; 2. Riley Weatherly, Bentonville, 134-1; 3. Reese Taylor, Bentonville, 134-0; 4. Anthon Zelada-Hernandez, Springdale, 130-8; 5. Ethan Eddy, Bentonville West, 128-6.

HIGH JUMP 1. JJ Lockett, Heritage, 6-4; 2. Soren Hoyord, Rogers, 6-2; 3. Xavier Carroll, Heritage, 6-0; 4. Alonzo Porchia, Rogers, 6-0; 5. Isaac Waldrop, Rogers 6-00.

LONG JUMP 1. Chase Stone, Bentonville, 21-1.5; 2. River Zanes, Heritage, 20-9.25; 3. Trae Serrano, Har-Ber, 19-9; 4. Ty Cunningham, Rogers, 19-9; 5. JJ Lockett, Heritage, 19-5.25.

POLE VAULT 1. Zack Harrell, Bentonville, 14-6; 2. Shane Luttrell, Bentonville, 13-0; 2. Thomas Burton, Heritage, 13-0; 4. Jackson Clow, Bentonville West, 12-6; 4. (tie) Ethan Dobson, Bentonville, and Logan Powell, Bentonville West 12-6.

SHOT PUT 1. Tevin Tate, Springdale, 49-2; 2. Isaac Chapman, Rogers, 48-7; 3. John Brandenburg, Bentonville, 47-11; 4. Colin Jones, Rogers, 47-10; 5. Cade DeWitt, Bentonville West, 46-7.

TRIPLE JUMP 1. JJ Lockett, Heritage, 43-10.25; 2. Liam Bradney, Bentonville, 43-5.25; 3. Xavier Carroll, Heritage, 39-11.5; 4. Parker Schatzman, Bentonville 39-9.5; 5. Dylan Laughton, Rogers, 38-11.25.

Blackhawk Relays

At Pea Ridge

Thursday's results

GIRLS

TEAM SCORES 1. Farmington 122; 2. Pea Ridge 115.50; 3. Siloam Springs 78; 4. West Fork 60.5; 5. Providence Academy 53; 6. Ozark Catholic 49; 7. Shiloh Christian 33; 8. Gentry 32.5; 9. Don Tyson School of Innovation 26; 10. Founders Classical Academy 24; 11. Prairie Grove 22.5; 12. Thaden School 22; 13. Elkins 16.5; 14. Decatur 12; 15. The New School 6.5.

100 1. Cailey Ramaker, Farmington, 12.62; 2. Viola Kelley, West Fork, 13.29; 3. Mckenzie Barnes, Gentry, 13.40; 4. Xailyn Young, Farmington, 13.41; 5. Evelyn Hernandez, Pea Ridge, 13.65.

200 1. Cailey Ramaker, Farmington, 27.55; 2. Viola Kelley, West Fork, 27.95; 3. Xailyn Young, Farmington, 29.27; 4. Valeria Victorino, Farmington, 29.28; 5. Kaitlyn Ryan, Providence, 29.50.

400 1. Viola Kelley, West Fork, 1:03.52; 2. Layla Maline, Providence, 1:07.23; 3. Jazmyn Preston, Prairie Grove, 1:07.73; 4. Annika Mora, Providence, 1:07.92; 5. Evelyn Hernandez, Pea Ridge, 1:09.08.

800 1. Viola Kelley, West Fork, 2:43.79; 2. Layla Maline, Providence, 2:48.66; 3. Katie Ditch, Shiloh, 2:50.55; 4. Rachel Harper, Gentry, 2:53.20; 5. Camryn Cash, Prairie Grove, 2:54.14.

1,600 1. RyLee Raines, Pea Ridge, 6:14.33; 2. Adelaide Ledbetter, Founders, 6:15.88; 3. Rachel Harper, Gentry, 6:27.27; 4. Hadley Ayers, Thaden School, 6:28.49; 5. Izabelle Bartholomew, DTSI, 6:33.74.

3,200 1. RyLee Raines, Pea Ridge, 13:47.00; 2. Adelaide Ledbetter, Founders, 13:49.00; 3. Clare Pohlmeier, Ozark Catholic, 14:17.00; 4. Emily Scott, Pea Ridge, 14:38.00; 5. Hadley Ayers, Thaden School, 14:49.00.

100 HURDLES 1. Cailey Ramaker, Farmington, 17.27; 2. Abby Rochelle, West Fork, 18.18; 3. Ava Marie Hurt, DTSI, 18.28; 4. Esther Norwood, Siloam Springs, 19.02; 5. Jeri Roy, Siloam Springs, 19.10.

300 HURDLES 1. Esther Norwood, Siloam Springs, 51.15; 2. Abby Rochelle, West Fork, 51.20; 3. Ava Marie Hurt, DTSI, 52.92; 4. Isabella Antony, Ozark Catholic, 54.70; 5. Jeri Roy, Siloam Springs, 55.01.

4X100 RELAY 1. Farmington (Xailyn Young, Lexi Carter, Destiny McClure, Cailey Ramaker), 53.86; 2. Pea Ridge, 55.54; 3. Providence, 57.23; 4. Prairie Grove, 57.52; 5. Shiloh Christian, 57.61.

4X200 RELAY 1. Farmington (Lexi Carter, Destiny McClure, Jordyn Paine, Xailyn Young), 1:58.30; 2. Ozark Catholic, 2:06.09; 3. Shiloh Christian, 2:06.59; 4. Pea Ridge, 2:07.23; 5. Providence, 2:12.78

4X400 RELAY 1. Farmington (Rylee Adams, Destiny McClure, Grace Kahre, Jordyn Paine), 4:46.35; 2. Pea Ridge, 5:13.83; 3. Providence, 5:18.36; 4. Ozark Catholic, 5:27.43.

4X800 RELAY 1. Pea Ridge, 12:19.11; 2. Ozark Catholic, 12:30.84; 3. Shiloh Christian, 12:33.48; 4. Providence, 13:08.49.

DISCUS 1. Natalie Shelton, Decatur, 100-1; 2. Savannah Johnson, Ozark Catholic, 82-0; 3. Hadley Ward, Thaden School, 81-7; 4. Abigail Schopper, Gentry, 81-6; 5. Marlowe Hurst, Thaden School, 78-7.

HIGH JUMP 1. Kylee Tidwell, Pea Ridge, 5-0; 2. Esther Norwood, Siloam Springs, 4-8; 3. (tie) Kenleigh Elder, Prairie Grove, and Faith Caviness, The New School, 4-6; 5. Viola Kelley, West Fork, 4-4.

LONG JUMP 1. Cailey Ramaker, Farmington, 16-8; 2. Jeri Roy, Siloam Springs, 15-11; 3. Esther Norwood, Siloam Springs, 15-9; 4. Lacy Williams, Pea Ridge, 14-8; 5 Kaiya McCoy, DTSI, 14-6.

POLE VAULT 1. Tinsley Pretty, Elkins, 6-6; 2. Emily Scott, Pea Ridge, 6-6; 3. Grace Kahre, Farmington, 6-0; 4. Zoe Tramonte, Elkins, 5-6; 5. (tie) Ava Pippin, Pea Ridge, and Kourtney Kougl, Pea Ridge, 5-0.

SHOT PUT 1. Abigail Schopper, Gentry, 26-10; 2. Oneida Batres, Siloam Springs, 26-8; 3. Sydney Wyand, Shiloh, 26-7; 4. Mackenzie Zimmerman, Founders, 25-9; 5. Marlen Favela, Siloam Springs, 25-7.

TRIPLE JUMP 1. Cailey Ramaker, Farmington, 34-2; 2. Esther Norwood, Siloam Springs, 33-11; 3. Jeri Roy, Siloam Springs, 33-2; 4. Lacy Williams, Pea Ridge, 32-2; 5. Rylee Adams, Farmington, 31-5.

BOYS

TEAM SCORES 1. Pea Ridge 201; 2. Siloam Springs 107.5; 3. Farmington 101; 4. Elkins 83.5; 5. (tie) Providence Academy and Shiloh Christian 38; 7. Gentry 35; 8. Don Tyson School of Innovation 33; 9. Prairie Grove 23; 10. Ozark Catholic 20; 11. West Fork 11; 12. Founders Classical Academy 10; 13. Decatur 1.

100 1. Shawn Chairs, Elkins, 11.32; 2. JaQuae Walden, Elkins, 11.55; 3. Evan Escajeda, Pea Ridge, 11.57; 4. Hunter Singh, Pea Ridge, 11.67; 5. Nick Reiter, Pea Ridge, 11.84.

200 1. Shawn Chairs, Elkins, 23.66; 2. Hunter Singh, Pea Ridge, 23.68; 3. JaQuae Walden, Elkins, 24.38; 4. Stephen Roberts, Providence, 24.68; 5. Nick Reiter, Pea Ridge, 25.19.

400 1. Hunter Singh, Pea Ridge, 53.99; 2. Evan Escajeda, Pea Ridge, 54.09; 3. Bryce Mooneyham, DTSI, 55.51; 4. Brodie Husong, Providence, 56.48; 5. Jaren Seward, Farmington, 57.59.

800 1. Trea Melton, Farmington, 2:06.72; 2. Grandon Grant, Pea Ridge, 2:09.46; 3. Tian Grant, Pea Ridge, 2:10.81; 4. Wilson Cunningham, Siloam Springs, 2:10.97; 5. Troy Ferguson, Pea Ridge, 2:11.64.

1,600 1. Trea Melton, Farmington, 4:37.06; 2. David Sanchez, DTSI, 4:37.40; 3. Tian Grant, Pea Ridge, 4:39.69; 4. Matthew Thurman, Shiloh, 4:41.46; 5. Grandon Grant, Pea Ridge, 4:45.21.

3,200 1. Inertia Mugethi, Farmington, 10:09.00; 2. Matthew Thurman, Shiloh, 10:09.53; 3. Grandon Grant, Pea Ridge, 10:53.61; 4. Isaac Pohlmeier, Ozark Catholic, 10:53.75; 5. Joseph Ramirez, Ozark Catholic, 10:54.41.

110 HURDLES 1. Jackson Turner, Pea Ridge, 16.81; 2. Isaac Cruz, Pea Ridge, 17.67; 3. Owen Harris, Pea Ridge, 17.68; 4. Jack O'Brien, Siloam Springs, 18.96; 5. Krischnan Moore, Farmington, 19.50.

300 HURDLES 1. Isaac Cruz, Pea Ridge, 44.27; 2. Jackson Turner, Pea Ridge, 44.72; 3. Ayden Barrow, Founders, 46.60; 4. Owen Harris, Pea Ridge, 47.07; 5. Sam Hilsinger, Providence, 47.13.

4X100 RELAY 1. Gentry (Isaac Stell, Dillan Owens, Addi Taylor, Caydon Koons), 47.03; 2. Elkins, 47.25; 3. Prairie Grove, 47.49; 4. Don Tyson School of Innovation, 47.81; 5. Pea Ridge, 47.91.

4X200 RELAY 1. Elkins (John Townsend, JaQuae Walden, Jusiah Bettencourt, Shawn Chairs), 1:36.82; 2. Farmington, 1:38.21; 3. Shiloh Christian, 1:39.80; 4. Gentry, 1:39.94; 5. Siloam Springs, 1:42.86.

4X400 RELAY 1. Farmington (Joey Richards, Inertia Mugethi, Blaine Chambers, Trea Melton), 3:44.37; 2. Pea Ridge, 3:45.36; 3. Siloam Springs, 3:48.81; 4. Don Tyson School of Innovation, 3:59.11; 5. West Fork, 4:01.50.

4X800 RELAY 1. Pea Ridge (Zachary Etzkorn, Troy Ferguson, Tian Grant, Grandon Grant), 8:40.55; 2. Siloam Springs, 8:46.52; 3. Ozark Catholic, 9:01.23; 4. West Fork, 9:38.48; 5. Providence, 9:47.26.

DISCUS 1. Noah Race, Siloam Springs, 126-4; 2. Brian Lopez, Gentry, 118-6; 3. Matthew Velasco, Prairie Grove, 117-8; 4. Jonathan Bishop, Siloam Springs, 109-3; 5. Luke Flanagan, Farmington, 106-3.

HIGH JUMP 1. Josh Blakley, Farmington, 6-6; 2. Seth Lowe, Shiloh, 6-0; 3. John Townsend, Elkins, 6-0; 4. Jack O'Brien, Siloam Springs, 5-10; 5. Silas Tugwell, Siloam Springs, 5-8.

LONG JUMP 1. Josh Blakley, Farmington, 20-8; 2. Stephen Roberts, Providence, 19-3; 3. Jack O'Brien, Siloam Springs, 19-1; 4. Harper Geren, Pea Ridge, 19-1; 5. Seth Lowe, Shiloh, 18-9.

POLE VAULT 1. Phoenix Edmisson, Pea Ridge, 12-11; 2. Cooper Church, Siloam Springs, 11-0; 3. Jayden Phillips, Farmington, 11-0; 4. Trey Bounds, Pea Ridge, 10-6; 5. Cade Keith, Pea Ridge, 10-6.

SHOT PUT 1. Jonathan Bishop, Siloam Springs, 42-4; 2. Brian Lopez, Gentry, 39-8; 3. Peyton Carney, Pea Ridge, 39-6; 4. Bo Williams, Shiloh, 37-9; 5. Noah Race, Siloam Springs, 37-6.

TRIPLE JUMP 1. John Townsend, Elkins, 40-5; 2. Seth Lowe, Shiloh, 39-2; 3. Mikey McKinley, Siloam Springs, 38-11; 4. Cole Edmiston, Prairie Grove, 38-5; 5. Harper Geren, Pea Ridge, 38-1.