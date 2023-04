The following divorces granted were recorded March 30-April 5 in the Benton and Washington counties clerks' offices.

BENTON COUNTY

22-992. Mark Campbell v. Julie Campbell

22-1558. Samantha Vargas v. Nicholas Vargas

22-1569. Regina Foster v. Michael Foster

22-1631. Dede Vasey v. Melton Vasey

22-1756. Tessa Karanfil v. Sertac Karanfil

22-1802. Lisa Chenoweth v. Chris Chenoweth

22-1958. Roberto Cisneros v. Anali Ortiz Mendoza

22-1974. Sara Morgan v. Robert Morgan

22-1998. Brittani Holdsworth v. Nyall Holdsworth

22-2009. Stacey Huddleston v. J.D. Huddleston

23-20. Margaret Griffing v. Jeff Griffing

23-94. Brenda Siker v. Richard Siker

23-212. Eric Hartjen v. Loryn Hartjen

23-263. Andreww Van Den Elzen v. Sara Christie

23-272. Christina McClure v. Anthony McClure

23-310. Jeffrey Sparks v. Chelsey Shone

23-314. Courtnie Mowery v. Charles Mowery

23-329. Kimberly Hatcher v. James Hatcher

23-344. Aanda Weldon v. Jeromy Weldon

23-359. Jason Rogers v. Shelly Rogers

WASHINGTON COUNTY

22-970. Jessica Vest v. Zachary Vest

22-1058. Cynthia Gray v. William Gray

22-1418. Lizeth Garcia v. Martin Contreras-Torres

22-1522. Carrie Coyle v. Maurice Barr

22-1631. Krystle Ellenbarger v. Jonathan Ellenbarger

22-1920. Tiffany Pacheco v. Rodrigo Pacheco

23-52. Alissa Siegrist v. Christopher McCoy

23-176. Meghan Gulledge v. Cody Gulledge

23-222. Amanda Hester v. Michael Hester

23-238. Bethany Stewart v. John Stewart

23-346. Kirk McClelland v. Yulia McClelland

23-359. Caleb Yam v. Faith Yam