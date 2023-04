Divorces granted in Crawford, Sebastian counties

The following divorces granted were recorded in the Crawford and Sebastian County clerks' offices April 11-17.

CRAWFORD COUNTY

22-54. Clifton Braker v. Sherry Braker

22-76. Michelle Henslee v. Clint Henslee

23-37. Cindi Reynolds v. Ricky Reynolds

23-113. Paula Marrufo v. Jessica Marrufo

SEBASTIAN COUNTY

22-206. Syrah Chisty v. Alexander Hittner

22-299. Jimmie Dale Williams v. Frankie A. Williams

22-315. Robert J. Dixon III v. Leslie Ann Dixon

22-727. Sarajane Rose King v. Christopher Eli King

22-813. Angela Kirk v. Forrest Kirk

22-849. Breanna Christian v. Joshua Christian

23-28. Megan E. Vanderpool v. Justin J. Clifton

23-32. Kendra Richardson v. Zachary Richardson

23-46. Jerita Martindill v. Randall Martindill

23-47. Olivia Nicole Gray v. Jacob Allen Gray

23-54. Robin Gaines v. Brittany Gaines

23-73. Eden Bailey v. Cameron Bailey

23-80. Christe Jeffery v. Walter Jeffery

23-135. James Primm v. Shannon Primm

23-142. Destiny McNeil v. Teonia Stites

23-159. Joel R. Wheeler v. Tracy Wheeler