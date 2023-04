The following divorces granted were recorded April 20-27 in the Benton and Washington county clerks' offices.

BENTON COUNTY

22-102. Alexis Fischer v. Charles Fischer

22-567. Leslie Patterson v. Daniel Patterson

22-1351. Tracy Steward v. Rebecca Steward

22-1392. Sean Myers v. Sabilia Myers

22-1474. Anthony Klappa v. Chelsea Krizek

22-1739. Matthew Lee v. Mollie Avery

22-1968. Jonathan Blansett v. Lauryn Blansett

22-2014. Ginger Mayes v. Andrew Mayes

23-110. Olivia Torres Perea v. Michael Garcia

23-211. Alejandro Juarez v. Brenda Serrano

23-358. Bethany Brown v. Josica Brown

23-362. Nettie Garber v. Brian Garber

23-387. Thomas Farrow v. Shelly Farrow

23-425. Sydney Nelson v. Dakota Kincheloe

23-439. Rachel Bunch v. Brice Husten

23-470. Charles Bell v. Frieda Bell

23-471. Leigh Young v. Andrew Young

23-494. Saturnino Pecina v. Alyssa Lavallee

WASHINGTON COUNTY

22-554. Robert Lovelace v. Susan Jones-Lovelace

22-620. Lavenya Hardaway v. Delante Hardaway

22-924. Joseph Robinson v. Mercedes Robinson

22-1123. Jose Galvan v. Ma Santos Perez Delgado

22-1139. Amanda Gibson v. Jake Gibson

22-1645. Tricia Richardson v. Stephan Richardson

22-1678. Aimee Lewis v. Ronald Lewis

22-1784. Rebecca Rodgers v. Jeffery Rodgers

22-1795. Katie Waller v. Lauren Waller

22-1855. Wesley Maddison v. Joleia Maddison

22-1886. Laura Foshe v. Jerry Foshe

23-36. Elizabeth Soto v. Nelson Soto Escobar

23-56. James Wynn v. Lynn Scott

23-91. Amy McMasters v. Roy McMasters

23-137. Stephanie Garey v. Justin Reinberg

23-273. Cristian Rodriguez v. Jeanette Hernandez-Rosas

23-308. Brenda Ponce v. Justin Griffith

23-326. Renee Lewis v. Alvin Lewis

23-369. Brandon Haffelder v. Jessica Haffelder

23-373. Tamara Pierson v. Nicholas Pierson

23-375. Tracy Crosby v. Shane Crosby

23-395. Tracy Moon v. Rodney Moon

23-400. Ashley Ardemagni v. Richard Brown

23-429. Hannah Pitts v. Ryan Pitts

23-442. Melodye Podschelne v. Richard Podschelne

23-475. Ana Venegas v. Francisco Mata

23-478. Alicia Avalos v. Modesto Castellanos Penaloze

23-497. Tondalao Poole v. Charles Poole

23-499. Jessica Curtis v. Blake Curtis

23-505. Emma Keen v. Kobe Lathrop

23-579. Jordanne Herrera v. John Herrera

23-676. Jacob Dunn v. Jana Dunn