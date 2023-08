Arkansans in baseball

Left-hander Dallas Keuchel (Arkansas Razorbacks) took the loss for the Minnesota Twins against the Philadelphia Phillies on Friday after allowing 6 earned runs on 6 hits in only 1 2/3 innings. (AP/Matt Slocum)

Minor league/independent Position players PLAYERCOLLEGE/HOMEPOSAFFILIATION, LOCATIONAVG.GABRH2B3BHRRBISB Jalen BattlesArkansasSSHigh-A Rays, Bowling Green, Ky..220702273050615293 Jax BiggersArkansas2BAAA Rangers, Round Rock, Texas.2288127243627273711 Braylon BishopTexarkanaOFR Pirates, Bradenton, Fla..18333104161932099 Jace BohrofenArkansasRFA Blue Jays, Denedin, Fla..2788185500241 Blaze BrothersSpring. Har-BerIFIndependent, Cleburne, Texas.25027961824612610 Caleb CaliArkansas3BR Mariners, Peoria, Ariz..3188224710110 Kale EmshoffUALRCHigh-A Royals, Davenport, Iowa.180692452044916280 Justin FelixArkansas StateCIndependent, Evansville, Ind..20611342701011 Dominic FletcherArkansasOFAAA D-Backs, Reno, Nev.2895624257701358355 Christian FranklinArkansasCFHigh-A Cubs, South Bend, Ind..2497424547611438459 Matt GoodheartUA/MagnoliaIFIndependent, Fargo, N.D..2862170820301102 David HarrisSAUDHIndependent, Waldorf, Md..230401391032603172 Liam HicksArkansas StateCAA Rangers, Frisco, Texas.2866119625561114323 P.J. HilsonNettletonOFA Giants, San Jose, Calif..2476322744561114323 Jorden HusseinUALR2BIndependent, Detroit.234144771110061 Tavian JosenbergerArkansasLFA Orioles, Salisbury, Md..0715144100013 Heston KjerstadArkansasOFAAA Orioles, Norfolk, Va..324953707312026619454 Grant KochUA/FayettevilleCAAA Pirates, Indianapolis238371221829704160 Chris LanzilliArkansasOFA White Sox, Kannapolis, N.C..2646924228641407402 Casey MartinUA/Lonoke2BAA Phillies, Reading, Pa..258933264384153113719 Mac McCroskeySpring. Har-Ber2BAA Angels, Madison, Ala..17816455810052 Robert MooreArkansas2BHigh-A Brewers, Grand Chute, Wis..22698389568828375320 Casey OpitzArkansasCAA Cubs, Kodak, Tenn.214531822539713243 Matt ReynoldsArkansas2BAAA Reds, Louisville, Ky..28883323659330219648 Gionti TurnerWatson Chapel2BAA Rays, Montgomery, Ala..189651902136601107 Michael TurnerArkansasCHigh-A White Sox, Winston-Salem, N.C..2867324534702113290 Cayden WallaceUA/Greenbrier3BAA Royals, Springdale.26210038656101226106515 Paxton WallaceGreenbrier3BHigh-A Royals, Davenport, Iowa.2333612092881061 Curtis WashingtonW. MemphisCFA Mariners, Modesto, Calif..1955516422323001617 Jared WegnerArkansasOFHigh-A Yankees, Fishkill, N.Y..3337274940290 Charlie WelchArkansasCHigh-A Mariners, Everett, Wash..2143310517231003151 Pitchers PLAYERCOLLEGE/HOMEAFFILIATION, LOCATIONW-LERAGGSSVIPHBBSO Mark Adamiak+ArkansasR Athletics, Phoenix0-110.808008.11297 Blake Adams*Spring. Har-BerHigh-A Rockies, Spokane, Wash.1-54.241414076.1762183 Jalen BeeksUA/Prairie GroveAAA Rays, Durham, N.C.0-15.84111012.114217 Grant BlackUAM/NewportAAA Cardinals, Memphis.2-46.12302060.1793651 Noah CameronUCAAA Royals, Springdale3-105.221818079.18526101 Isaiah Campbell#ArkansasAA Mariners, North Little Rock6-02.63230524.018727 Ross CarverBentonAA Guardians, Akron, Ohio1-38.081411039.0432749 Tyler ClevelandUCA/SheridanA Mariners, Modesto, Calif.10-54.0620160106.11082286 Matt CroninArkansasAAA Nationals, Rochester, N.Y.1-15.02140014.1131413 Gray Fenter*West MemphisAA Yankees, Bridgewater, N.J.2-25.011010041.1372151 Kasey FordBentonvilleA Astros, Fayetteville, N.C.1-11.45150318.2111032 Ashton Goudeau^NewportAAA Tigers, Toledo, Ohio2-57.421814060.2763149 Logan GraggPrairie GroveAAA Cardinals, Memphis6-44.6520181100.21033381 Tink HenceWaston ChapelAA Cardinals, Springfield, Mo.4-34.021717069.1622372 Jaden Hill*AshdownHigh-A Rockies, Spokane, Wash.0-99.481616043.2542557 Zach Jackson+ArkansasA Athletics, Stockton, Calif.0-09.002002.0204 Dallas Keuchel#ArkansasAAA Twins, St. Paul, Minn.1-01.1366032.0281228 Kevin KoppsArkansasAA Padres, San Antonio4-32.68320553.2542465 Evan Lee*UA/BryantAA Nationals, Harrisburg, Pa.0-06.45220022.1192624 Lael LockhartArkansasAA Tigers, Erie, Pa.4-24.41218063.1583372 Barrett LosekeArkansasR Yankees, Tampa, Fla.0-02.45140022.0151124 Ben MadisonCBC/BauxiteAA Giants, Richmond, Va.9-13.34310056.2263587 Connor McCulloughMaumelleHigh-A White Sox, Winston-Salem, N.C.6-74.551919093.08320103 McKinley Moore*UALRAAA Phillies, Allentown, Pa.2-11.50110012.051720 Connor NolandUA/GreenwoodHigh-A Cubs, South Bend, Ind.1-63.771918088.1851561 Walker PowellFayettevilleAA Cubs, Kodak, Tenn.8-54.061915088.2791780 Kole RamageArkansasHigh-A White Sox, Winston-Salem, N.C.1-24.60242043.0452347 Jake Reindl*UA/FayettevilleAA Cubs, Kodak, Tenn.0-00.936009.24410 Cody Scroggins+UA/BentonvilleA Red Sox, Salem, Mass.1-06.1780011.21259 Nick Starr*SAU/ConwayAA Rangers, Frisco, Texas5-35.96330148.1511452 Gavin StoneUCA/RiversideAAA Dodgers, Oklahoma City5-45.361717080.2753795 Evan TaylorArkansasA Marlins, Jupiter, Fla.2-72.553701542.1421959 Patrick WicklanderArkansasAA Rays, Montgomery, Ala.4-34.102412079.0912578 Jordan WicksConwayAAA Cubs, Des Moines7-03.531919086.2703192 Ryder YakelHardingIndependent, Pomona, N.Y.0-04.25170129.2291223 Through Thursday's games *on injured list + rehab assignment #on major league roster ^released To make additions or corrections to this list, please send an email to tpearce@adgnewsroom.com

MLB POSITION PLAYERS PLAYER CONNECTION POS TEAM Brian Anderson Razorbacks 3B MIL AVG. G AB R H HR RBI SB .227 90 304 37 69 9 38 0 PLAYER CONNECTION POS TEAM Andrew Benintendi Razorbacks LF CWS AVG. G AB R H HR RBI SB .272 109 408 55 111 2 31 12 PLAYER CONNECTION POS TEAM James McCann Razorbacks C BAL AVG. G AB R H HR RBI SB .232 47 138 17 32 3 18 3 PITCHERS PITCHER CONNECTION TEAM Isaiah Campbell Razorbacks SEA W-L ERA G SV IP H BB SO 2-0 2.61 10 0 10.1 6 5 12 PITCHER CONNECTION TEAM Dallas Keuchel Razorbacks MIN W-L ERA G GS IP H BB SO 0-1 9.45 2 2 6.2 14 4 0 PITCHER CONNECTION TEAM Drew Smyly Hogs/LR Central CHC W-L ERA G GS IP H BB SO 8-8 5.05 23 21 117.2 123 39 109 PITCHER CONNECTION TEAM Ryne Stanek Razorbacks HOU W-L ERA G SV IP H BB SO 3-1 1.15 43 0 40.0 33 21 41 PITCHER CONNECTION TEAM Trevor Stephan Razorbacks CLE W-L ERA G SV IP H BB SO 5-4 2.86 52 2 50.1 46 16 53 Through Friday’s games INJURED LIST POS. PLAYER CONNECTION TEAM OF Jonathan Davis UCA/Camden MIA REASON Sprained right knee RHP Zach Jackson Hogs OAK REASON Strained right flexor tendon



