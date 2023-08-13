Bankruptcy watch

ALEXANDER Max Jauregui, 17102 N. Alexander Road, Lot 580, Aug. 4, 2023, Chapter 13.
ALMA Louis John Zglombicki, 739 Clear Creek Road, Aug. 9, 2023, Chapter 7.
AUSTIN Charlotte Ann Williams, 101 Tippitt Road, Aug. 4, 2023, Chapter 7.
BATESVILLE Debra Jean Bullard, 422 Leslie Circle, Aug. 7, 2023, Chapter 13.
Dillon Wayne Bullard, 422 Leslie Circle, Aug. 7, 2023, Chapter 13.
Sally Bui, 486 Boggs St., Aug. 9, 2023, Chapter 13.
BAUXITE Tiffany Ellen Zimmerman, 7351 Ore Trail, Aug. 3, 2023, Chapter 13.
BELLA VISTA Charles Ray Crawford, 11 Naworth Lane, Aug. 4, 2023, Chapter 13.
BENTON Monica Lynn Ray, 224 Timberlake Drive, Aug. 4, 2023, Chapter 7.
Mary Elizabeth Holland, 1993 Milburn Drive, Aug. 4, 2023, Chapter 13.
Devin Mark Holland, 1993 Milburn Drive, Aug. 4, 2023, Chapter 13.
Stephanie Terese Boehm, 114 Border Circle, Aug. 9, 2023, Chapter 7.
BONANZA Mark Anthony Owens, 803 S. Fifth Ave., Aug. 5, 2023, Chapter 7.
Ashily Delories Owens, 803 S. Fifth Ave., Aug. 5, 2023, Chapter 7.
BONNERDALE Kristen Kay King, 154 Lazy Acres Lane, Aug. 4, 2023, Chapter 7.
Joshua David King, 154 Lazy Acres Lane, Aug. 4, 2023, Chapter 7.
BONO Robert Delton Bowers II, 4113 CR 318, Aug. 8, 2023, Chapter 13.
CAMDEN Mariah Nicole Steward, 953 Truman Road, Aug. 4, 2023, Chapter 13.
CONWAY Debra D Nelson, 5 Mount Gale, Aug. 4, 2023, Chapter 13.
Joshua Allen Terry, 2825 College Ave., Aug. 7, 2023, Chapter 13.
CROSSETT Amos Wallace Jr., 1415 Hickory St., Aug. 7, 2023, Chapter 13.
DELIGHT Jeremy Shannon Collums, 107 N. Michigan St., Aug. 4, 2023, Chapter 13.
DYER Michael Ray Bingham, P.O. Box 237, Aug. 4, 2023, Chapter 13.
EL PASO Sarah Arlene Messer, 284 Round Mountain Road, Aug. 4, 2023, Chapter 7.
ELKINS Gregory D. White, 200382 Kirksey Road, Aug. 9, 2023, Chapter 13.
Lois Q. White, 200382 Kirksey Road, Aug. 9, 2023, Chapter 13.
ENGLAND Jeremy Blane Fawcett, 509 East Dewitt St., Aug. 8, 2023, Chapter 13.
Tiffany Marie Fawcett, 509 East Dewitt St., Aug. 8, 2023, Chapter 13.
EUDORA Victor Lance Dunigan, 145 A. Ross Van Ness Road, Aug. 6, 2023, Chapter 7.
Helen Jackson, 737 N. Mabry St., Aug. 8, 2023, Chapter 13.
FAYETTEVILLE Christine L Henderson, 1641 N. Old Wire Road, Aug. 4, 2023, Chapter 7.
Savannah M. Sills, 1664 North Desarc Way, Aug. 4, 2023, Chapter 7.
Amy Jobe, 4064 N. Cadillac Drive Apt. 7, Aug. 7, 2023, Chapter 13.
FLORAL Meagan Lee Robertson, 727 Wagon Wheel Road, Aug. 8, 2023, Chapter 13.
FORT SMITH Michael Miner, 3819 Crystal Lane, Aug. 4, 2023, Chapter 7.
Andrew Blanton Williams, 7807 Bartsch Ave., Aug. 9, 2023, Chapter 13.
Michelle Lee Williams, 7807 Bartsch Ave., Aug. 9, 2023, Chapter 13.
GREENBRIER Hollis L. Weaver Jr., 54 Mountain Drive, Apt. 31, Aug. 9, 2023, Chapter 7.
GREENWOOD Tommy Lamone McGahan, 404 Grimes St., Aug. 9, 2023, Chapter 13.
Roxanne Jean McGahan, 404 Grimes St., Aug. 9, 2023, Chapter 13.
HAMBURG Ashley L. Mays, 819 W Lincoln St., Aug. 4, 2023, Chapter 13.
HAZEN Anthony R. Melcher, P.O. Box 933, Aug. 8, 2023, Chapter 13.
Deanna M. Smith-Melcher, P.O. Box 933, Aug. 8, 2023, Chapter 13.
HECTOR Deborah S. Brown, 19897 SR 124, Aug. 4, 2023, Chapter 7.
HOPE Patricia Pace, 704 Beech St., Aug. 3, 2023, Chapter 7.
Krishna Frazier, 1106 N. High St., Aug. 9, 2023, Chapter 13.
HOT SPRINGS Karen Elaine Brown, 208 Meeks Loop, Aug. 4, 2023, Chapter 13.
Harry Speer, 302 McClendon St., Aug. 7, 2023, Chapter 13.
Joyce Jeanette Barrett, 208 Bull Bayou Road, Aug. 8, 2023, Chapter 13.
Susan L. Amenda, 146 Havelock Place, Aug. 9, 2023, Chapter 13.
JACKSONVILLE Erica Henslee, 1019 Ferrell Drive, Aug. 4, 2023, Chapter 13.
Briana F. Winston, 613 Hill St., Aug. 5, 2023, Chapter 13.
Shalla S McDowell, 1716 Troop Court, Aug. 7, 2023, Chapter 13.
JONESBORO Ryne Lee Whitsett, 5939 Rees Road, Apt. 308, Aug. 7, 2023, Chapter 7.
Calvin Francis Harrell III, 3112 CR 766, Aug. 8, 2023, Chapter 13.
Michael A. Bowen Sr., 524 W. Matthews, Aug. 9, 2023, Chapter 7.
Jeremy Penn, 306 CR 300, Aug. 9, 2023, Chapter 13.
Dena Penn, 306 CR 300, Aug. 9, 2023, Chapter 13.
Elmer Royce Abshier Jr., P.O. Box 1575, Aug. 3, 2023, Chapter 7.
Debra Lynn Abshier, P.O. Box 1575, Aug. 3, 2023, Chapter 7.
KENSETT Marleah Teeter, 209 E. Wilbur Mills Ave., Aug. 9, 2023, Chapter 13.
LAMAR KaLeigh Raelyn Mueller, 482 CR 3760, Aug. 8, 2023, Chapter 13.
LITTLE ROCK John W. Cunningham, 518 N. Oak St., Aug. 3, 2023, Chapter 7.
Brensha Beatrice Burse, 4412 Maryland Ave., Aug. 3, 2023, Chapter 7.
Latasha Evette Robinson, P.O. Box 55501, Aug. 4, 2023, Chapter 13.
Marcus Vance Biggers, 1400 Old Forge Drive, Aug. 6, 2023, Chapter 7.
LaDonna M. Houze, 5 Deer Meadow Cove, Aug. 7, 2023, Chapter 13.
Christopher M. Santa Cruz, P.O. 46166, Aug. 7, 2023, Chapter 13.
Donny W. Pointer II, P.O. Box 164427, Aug. 7, 2023, Chapter 13.
Wayne Moore, 7008 Talmage Drive, Aug. 7, 2023, Chapter 13.
Zachary Ryan Wright, 2816 Wagon Wheel Court, Aug. 8, 2023, Chapter 13.
Presley R. Adams, 36 Rosewall Lane, Aug. 9, 2023, Chapter 7.
Dorothy Lamarr Finley, 54 Purdue Circle, Aug. 9, 2023, Chapter 7.
Monique Hopson-Jones, 29 Larry Drive, Aug. 9, 2023, Chapter 13.
Leroy Martin Jr., 6110 Butler Road, Aug. 9, 2023, Chapter 7.
LONOKE Douglas M. Johnson, 490 Triple J Drive, Aug. 4, 2023, Chapter 7.
Margaret L. Johnson, 490 Triple J Drive, Aug. 4, 2023, Chapter 7.
Brashea Johnson, 808 England St., Aug. 7, 2023, Chapter 7.
LaKesha D. Hart, 680 Fish Hatchery Road, Aug. 9, 2023, Chapter 7.
MAGNOLIA Virgil Lee Davis, 601 Ruth, Aug. 8, 2023, Chapter 13.
MARION Jeffery Selvy, 515 Par Drive, Apt 4, Aug. 4, 2023, Chapter 13.
Monica Lavona Smith, 104 Gail Cove, Aug. 9, 2023, Chapter 13.
MAUMELLE Roberto J. Maldonado II, 127 Audubon Drive, C188, Aug. 7, 2023, Chapter 13.
NORTH LITTLE ROCK Trenise Boston, 705 Glynn Lane, Aug. 4, 2023, Chapter 13.
Brenda L Brown-Powell, 1576 W. 10th St., Aug. 4, 2023, Chapter 7.
Robert E. Iriana, 103 Coronado Place, Aug. 7, 2023, Chapter 7.
Donna R. Iriana, 103 Coronado Place, Aug. 7, 2023, Chapter 7.
Sherry Jeneen Housdan, 2913 Justin Matthews Drive, Aug. 7, 2023, Chapter 7.
Jerry Dewayne Thornton, 2204 N. Berkley Drive, Aug. 9, 2023, Chapter 13.
OZARK Brittany Makel Neumeier, 1591 W. Ark. 288, Aug. 8, 2023, Chapter 7.
PARAGOULD Teresa Morgan, 1006 Alexander Circle, Aug. 7, 2023, Chapter 13.
Alyssa Smith, 5611 Wendy St., Aug. 8, 2023, Chapter 7.
Michael Thomas Waters, 1302 Greene St., Aug. 8, 2023, Chapter 7.
PINE BLUFF Reese Lamoriris Edwards, 3201 S. Beech St., Aug. 3, 2023, Chapter 13.
Estella Marie Higgins, 3105 Lilac St., Aug. 4, 2023, Chapter 7.
Walter Skinner Jr., 103 W. 35th Ave., Aug. 7, 2023, Chapter 13.
Sara Carr, 2103 W. 33rd Ave., Aug. 8, 2023, Chapter 13.
Tamera Lynn Cobb, 3006 Kaydon Road, Aug. 8, 2023, Chapter 13.
REDFIELD Monica Montgomery, 597 Hopper Ridge Road, Aug. 3, 2023, Chapter 7.
Kelly Diane Leonard, P.O. Box 98, Aug. 8, 2023, Chapter 13.
RISON Karen Sue Bobb, 281 Rowell Road E, Aug. 8, 2023, Chapter 7.
ROGERS Aaron Reid, 21709 Rocky Ridge Lane, Aug. 9, 2023, Chapter 13.
Christina Reid, 21709 Rocky Ridge Lane, Aug. 9, 2023, Chapter 13.
ROMANCE Joshua B. Whittiker, 209 Romance Road, Aug. 7, 2023, Chapter 13.
Denise E. Whittiker, 209 Romance Road, Aug. 7, 2023, Chapter 13.
ROSSTON Sherry Bailey, 4539 U.S. 371, Aug. 7, 2023, Chapter 13.
SEARCY Kenneth Gene Hill Sr., 101 Crystal Creek Court, Aug. 4, 2023, Chapter 7.
Anita Drennan, 1008 Roundabout Circle, Aug. 9, 2023, Chapter 7.
SHERIDAN Kimberli Jeanette Moore-Smith, 715 Keg Mill Road, Aug. 3, 2023, Chapter 7.
SHERWOOD Christy L. Broughton, 1201 Brice Road, Aug. 5, 2023, Chapter 13.
Tim Blair, 215 N. Claremont, Aug. 7, 2023, Chapter 7.
SPRINGDALE Victor Caballero, 1811 Westwood Ave, Aug. 4, 2023, Chapter 7.
STAMPS Elizabeth Renee Lewis, 448 Persimmon St., Aug. 8, 2023, Chapter 13.
TEXARKANA Kimberly N. Williams, 3505 Minden Ave., Aug. 3, 2023, Chapter 7.
VAN BUREN Karen Sue Turman, 1536 Cherokee Trail, Aug. 9, 2023, Chapter 13.
Michael Ray Spencer, 2606 Pearl Blvd., Aug. 9, 2023, Chapter 7.
WALNUT RIDGE Tommy Joe Morgan, 323 NW Third St., Aug. 7, 2023, Chapter 7.
Christopher Jason Henry, 402 SE Second St., Aug. 7, 2023, Chapter 7.
Tammy Marie Henry, 402 SE Second St., Aug. 7, 2023, Chapter 7.
WEST HELENA Lena Mae Wilborn, P.O. Box 2265, Aug. 9, 2023, Chapter 7.
WEST MEMPHIS Latanya S Clark, 727 Holiday Drive, Aug. 5, 2023, Chapter 7.
WYNNE Mike A. McCoy, 151 CR 527, Aug. 9, 2023, Chapter 7.