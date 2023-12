Divorces granted in Washington, Benton counties

The following divorces granted were recorded Nov. 16-29 in the Benton and Washington counties clerks' offices.

BENTON COUNTY

23-498. Javier Martinez Ponce v. Triny Martinez

23-558. Melissa Cortez Escobar v. Raul Jose Pina

23-951. Michelle Koski v. Bruce Koski

23-984. Brad Tidwell v. Kristi Tidwell

23-1012. Celeste Williams v. Kirk Melo

23-1063. Robert Jenkins v. Krista Jenkins

23-1220. Elizabeth Murillo v. Miguel Murillo Gomez

23-1286. Heather Kismang Koeppe v. Frank Koeppe

23-1285. David Dodd v. Ashleigh Dodd

23-1315. Keila Castillo v. Shannon McKinney

23-1413. Angeles Aguilera Lopez v. Roberto Garcia Segura

23-1429. Erynn Carriger v. Jack Carriger

23-1486. Elizabeth Griffith v. Ryan Griffith

23-1522. Joann Wutzke v. William Wutzke

23-1541. Mercedees Call v. Brandon Call

23-1548. Amanda Cunningham v. Shawn Cunningham

23-1560. Natalie Keck v. Anthony Keck

23-1571. Talor Riddle v. Tyler Riddle

23-1576. Chloe Cotton v. Nye Nuckols

23-1581. David Johnson v. Angela Johnson

23-1586. Humberto Albarran Garcia v. Kelin Rodriguez Avila

23-1597. Danielle Compton v. Justin Gonzalez

23-1611. Schelley Wilson v. Jeffrey Wilson

23-1632. Heather Moubray v. Justin Moubray

23-1650. Anita Teela v. Jonathan Boyles

23-1653. Scott Sweet v. Trina Sweet

23-1676. Maria Savage v. Fred Savage

23-1677. Kelli Perry v. Levon Perry

23-1679. Samantha Doty v. Jason Doty

23-1681. Shanna Anderson v. Steven Anderson

WASHINGTON COUNTY

22-1192. Liliana Priceado v. Alberto Moke Gonzalez

22-1358. Michelle House v. Justin House

23-55. Regina Woods v. Johnathan Novotny

23-262. Brittany Aalto v. Hannes Aalto

23-598. Rociao Valencia v. Guillermo Valencia Carbajal

23-732. Maria Ramierez Hernandez v. Leobardo Martinez Arellano

23-841. Krystal Husted v. Charles Hawthorne

23-934. Amanda McClain v. Kuendarees McClain

23-1007. Lilia Soto v. Paul Medina

23-1121. Jason Traxson v. Alyssa Traxson

23-1160. Linh Sihapanya v. Benz Sihapanya

23-1328. Karla Barroso-Anaya v. Jetson Rings

23-1364. Bobby Erp v. Jason Martin

23-1379. Ina Ikeokwu v. Prince Ikeokwu

23-1429. Darlene Taylor v. Steven Taylor

23-1503. Billy Kruger v. Lisa Kruger

23-1569. Noah Kirby v. Olivia Kirby

23-1596. Tricia King v. Ronnie King

23-1620. Jennifer Henderson v. Christopher Henderson

23-1628. Kelly Barton v. Collyn Barton

23-1644. Dustan Lutz v. Laura Lutz