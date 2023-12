Cliff Harris Award finalists

CLIFF HARRIS AWARD

A look at the 36 players announced Saturday as finalists for the Cliff Harris Award, given annually by the Little Rock Touchdown Club to the best defensive player in NCAA Division II, NCAA Division III and NAIA. Winners for NCAA Division III and NAIA have already been named and the NCAA Division II winner will be named Thursday.

PLAYERCL.SCHOOL

Jamae BlankJr.UNC-Pembroke

Jayden BroughtonJr.Benedict (S.C.)

Peyton BuckleyJr.Augustana (S.D.)

Garrett CoxJr.Millersville (Pa.)

Micah CretsingerJr.Saginaw Valley St.

Loobert DenelusSr.Benedict (S.C.)

Dioh DesuahSr.Seton Hill

Willie DrewSr.Virginia State

Nick EvansSr.Charleston (W.Va.)

Marquise FlemingJr.Wingate

Marcus HansenSo.Bemidji State

Robert HoltzSt.Tiffin University

Landon HoneycuttSo.Mars Hill

Giye JenkinsJr.Univ. of New Haven

Josiah JohnsonJr.Ouachita Baptist

Hayden KellySr.Texas-Permian Basin

Michael KingSo.Tuskegee (Ala.)

Maven KretcheJr.Minn. State-Mankato

Gary LewisSo.Henderson State

Salvatore Lupoli Jr.Jr.Bentley (Mass.)

Landry MavunguSr.Univ. of Indianapolis

Christian McCarrollSr.Grand Valley State

John McMullenSr.West Florida

Eddie Miller GarrettSr.Ohio Dominican

Rossy MooreJr.Mount Union

Rico PaytonSr.Pittsburg (Kan.) State

Andrew PittsSo.Angelo State

Nolan ReeveSr.Colo. School of Mines

Cam RiceSo.West Liberty

Clay SchueffnerSr.Winona State

Melvin Smith Jr.Jr.Southern Arkansas

Shon StephensSr.Ferris State

Dakari StreeterSr.Missouri Western St.

Tanner VolkJr.Cent. Washington

Nathaniel WallaceSr.Harding

Tyler WharySr.Kutztown (Pa.)